5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

Από την εκπληκτική τους όσφρηση μέχρι την ικανότητά τους να καταλαβαίνουν τα συναισθήματά μας, αυτά είναι 5 facts για τους σκύλους που αξίζει να γνωρίζεις

Με μια ματιά Η όσφρηση των σκύλων είναι εξαιρετικά δυνατή, με εκατοντάδες εκατομμύρια υποδοχείς.

Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των ανθρώπων μέσω συμπεριφοράς, φωνής και μυρωδιάς.

Οι σκύλοι μαθαίνουν λέξεις και συνδέουν ήχους με αντικείμενα, εντολές ή δραστηριότητες.

Το αποτύπωμα της μύτης κάθε σκύλου είναι μοναδικό, όπως τα ανθρώπινα δακτυλικά αποτυπώματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποια πράγματα που θεωρούμε δεδομένα για τους σκύλους μας, επειδή τους έχουμε καθημερινά δίπλα μας. Ξέρουμε ότι λατρεύουν τις βόλτες, ενθουσιάζονται με μια λιχουδιά και μπορούν να καταλάβουν πότε κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Όμως, όσο καλά κι αν νομίζεις ότι γνωρίζεις τον τετράποδο κολλητό σου, υπάρχουν facts που πιθανότατα δεν ήξερες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, λοιπόν, συγκεντρώσαμε μερικές fun πληροφορίες για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Από την εκπληκτική τους όσφρηση μέχρι τον τρόπο που «διαβάζουν» τα συναισθήματά μας, οι σκύλοι αποδεικνύουν συνεχώς ότι είναι πολύ πιο έξυπνοι και ξεχωριστοί απ’ όσο νομίζουμε.

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Και αν είσαι από εκείνους που μιλούν στον σκύλο τους σαν να είναι άνθρωπος, έχουμε καλά νέα: μάλλον καταλαβαίνει πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζεις! Μπορεί να μη σου απαντά με λόγια, όμως παρατηρεί τον τόνο της φωνής σου, τις κινήσεις σου και τις εκφράσεις του προσώπου σου και συχνά καταλαβαίνει πώς νιώθεις. Άλλωστε, ο σκύλος σου έχει μάθει να «διαβάζει» την καθημερινότητά σου καλύτερα απ’ όσο φαντάζεσαι και πολλές φορές ξέρει τι πρόκειται να κάνεις πριν καν το καταλάβεις εσύ.

1. Η όσφρησή τους είναι απίστευτα δυνατή

Η μύτη ενός σκύλου είναι πραγματικά ένα μικρό… υπερόπλο. Οι σκύλοι διαθέτουν εκατοντάδες εκατομμύρια υποδοχείς όσφρησης, γεγονός που τους επιτρέπει να εντοπίζουν μυρωδιές με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Γι’ αυτό και μπορούν να αναγνωρίζουν ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα μόνο από τη μυρωδιά, ενώ η όσφρηση αποτελεί βασικό τρόπο με τον οποίο εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους.

2. Καταλαβαίνουν πώς νιώθεις

Έχεις παρατηρήσει ότι ο σκύλος σου έρχεται κοντά σου όταν είσαι στενοχωρημένος; Δεν είναι ιδέα σου. Οι σκύλοι μπορούν να αντιλαμβάνονται αλλαγές στη συμπεριφορά, στη φωνή, στη στάση του σώματος και στις μυρωδιές που σχετίζονται με τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Με άλλα λόγια, ο τετράποδος κολλητός σου μπορεί να καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει πάνω σου, ακόμη κι αν δεν του πεις ούτε μία λέξη.

3. Ο εγκέφαλός τους «πιάνει» τις λέξεις σου

Το «πάμε βόλτα» και το «φαγητό» δεν είναι απλώς ήχοι για τον σκύλο σου. Οι σκύλοι μπορούν να μαθαίνουν λέξεις και να συνδέουν συγκεκριμένους ήχους με αντικείμενα, εντολές ή δραστηριότητες.

Βέβαια, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνουν κάθε λέξη όπως ένας άνθρωπος. Ο τόνος της φωνής σου, οι κινήσεις και το γενικό πλαίσιο παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

4. Το αποτύπωμα της μύτης τους είναι μοναδικό

Ναι, όπως οι άνθρωποι έχουμε μοναδικά δακτυλικά αποτυπώματα, έτσι και η μύτη κάθε σκύλου έχει το δικό της ξεχωριστό μοτίβο.

Οι γραμμές και οι σχηματισμοί στη μύτη τους διαφέρουν από σκύλο σε σκύλο, κάτι που την κάνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε τετράποδου φίλου μας.

5. Ο σκύλος σου σε έχει συνδέσει με την ασφάλεια

Για έναν σκύλο, ο άνθρωπός του δεν είναι απλώς αυτός που γεμίζει το μπολ του. Η σχέση που δημιουργείται μπορεί να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και τη συντροφικότητα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί σκύλοι αναζητούν την παρουσία του ανθρώπου τους, θέλουν να βρίσκονται κοντά του και αντιδρούν έντονα όταν εκείνος επιστρέφει στο σπίτι.

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου είναι μια καλή αφορμή για να θυμηθούμε πόσο ξεχωριστά είναι αυτά τα πλάσματα που έχουν γίνει μέλη της οικογένειάς μας. Και την επόμενη φορά που ο σκύλος σου θα σε κοιτάξει επίμονα, ίσως αξίζει να αναρωτηθείς τι ακριβώς έχει καταλάβει πριν καν προλάβεις να το πεις.

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