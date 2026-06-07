«Μαμά vs Μπαμπάς»: Το viral τεστ που δείχνει ποιον αγαπά περισσότερο ο σκύλος σου

Αν έχεις σκύλο και περνάς έστω και δέκα λεπτά την ημέρα κάνοντας scroll στο TikTok ή στα Instagram Reels, είναι απίθανο να μην έχεις πετύχει το περιβόητο «Who does your dog look at first» challenge. Πρόκειται για το απόλυτο viral τεστ «Μαμά εναντίον Μπαμπά» (Mom vs Dad), το οποίο έχει στήσει χιλιάδες ζευγάρια και οικογένειες σε θέση μάχης, προκειμένου να λύσουν μια για πάντα την αιώνια διαφωνία: ποιος είναι τελικά ο αγαπημένος γονιός του σκύλου. Τα βίντεο αυτά συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, με τους ιδιοκτήτες να πανηγυρίζουν έξαλλα ή να «καταρρέουν» δραματικά μπροστά στην κάμερα, ανάλογα με την απόφαση του κατοικιδίου τους.

Η διαδικασία του challenge είναι απλή, αλλά γεμάτη αγωνία. Τοποθετείς τον σκύλο ακριβώς στη μέση του δωματίου, ενώ εσύ και ο/η σύντροφός σου ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας στέκεστε σε απόσταση, ο ένας απέναντι από τον άλλο. Με το που δίνεται το σύνθημα, ο σκύλος πρέπει να επιλέξει και να κοιτάξει πρώτα έναν από τους δύο.

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Η θεωρία που κυκλοφορεί στα social media υποστηρίζει ότι αυτό το πρώτο, καθοριστικό βλέμμα αποκαλύπτει τον άνθρωπο που ο σκύλος θεωρεί ως το απόλυτο «αγαπημένο του πρόσωπο». Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά ή η επιστήμη έχει άλλη άποψη για το layout της σκυλίσιας αφοσίωσης;

Τι λέει η επιστήμη: Η πραγματική εξήγηση πίσω από το viral βλέμμα

Αν και στα social media το τεστ παρουσιάζεται ως το απόλυτο crash test αγάπης, οι ψυχολόγοι έρχονται να ρίξουν λίγο φως (και να σώσουν μερικές σχέσεις), εξηγώντας ότι το πρώτο βλέμμα του σκύλου δεν μετράει ποιος τον αγαπάει περισσότερο.

Στην πραγματικότητα, η αντίδραση του τετράποδου καθορίζεται από πολύ πιο πρακτικούς και ενστικτώδεις παράγοντες:

Η σύνδεση με το φαγητό: Τις περισσότερες φορές, ο σκύλος θα γυρίσει αυτόματα να κοιτάξει τον άνθρωπο που έχει συνδεθεί στο μυαλό του με το φαγητό, τις λιχουδιές και τα θετικά ερεθίσματα της καθημερινότητας. Αν είσαι εσύ αυτός που γεμίζει το μπολ του, έχεις ήδη ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Η γλώσσα του σώματος: Οι σκύλοι είναι μεμονωμένοι masters στο να διαβάζουν τη στάση του σώματός μας. Το βλέμμα τους θα στραφεί σε όποιον από τους δύο γονείς εκπέμπει την πιο ήρεμη, σταθερή ή, αντίθετα, την πιο κυρίαρχη και διεκδικητική στάση εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Ο τόνος της φωνής και οι ήχοι: Αν κατά τη διάρκεια του τεστ κάποιος από τους δύο κάνει έναν ασυνείδητο θόρυβο, αλλάξει την αναπνοή του ή μιλήσει με έναν συγκεκριμένο τόνο, θα τραβήξει αμέσως την προσοχή του σκύλου, καθορίζοντας το αποτέλεσμα.

Στο τέλος της ημέρας, είτε ο σκύλος σου σε κοίταξε πρώτο είτε προτίμησε τον/την σύντροφό σου, το συγκεκριμένο trend δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα fun, exclusive παιχνίδι για να περάσεις δημιουργικό χρόνο με το κατοικίδιό σου. Η αγάπη και η αφοσίωση ενός σκύλου δεν κρίνονται σε ένα βίντεο πέντε δευτερολέπτων, αλλά στον τρόπο που σου κουνάει την ουρά κάθε φορά που γυρίζεις στο σπίτι. Μην αφήνεις το layout των social media να σου δημιουργεί αμφιβολίες για τη σχέση σου με τον τετράποδο φίλο σου. Στήσε την κάμερα, δοκίμασε το challenge με την παρέα σου για να γελάσεις και, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, επιβράβευσε τον μικρό σου πρωταγωνιστή με την αγαπημένη του λιχουδιά.

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