Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους

H Κυριακή, 7 Ιουνίου στο Open TV απέκτησε μια άκρως νεανική, φρέσκια και ανατρεπτική αύρα, καθώς ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε στο εξομολογητήριο του «After Dark» δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της τηλεοπτικής σεζόν. Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης, οι οποίοι συμπρωταγωνιστούν και κλέβουν τις εντυπώσεις στη σειρά «Αν μ’ αγαπάς», βρέθηκαν μαζί στον καναπέ της εκπομπής και απέδειξαν ότι η χημεία τους ξεπερνά τα όρια των τηλεοπτικών πλατό.

Σε μια συζήτηση γεμάτη ρυθμό, αφοπλιστική ειλικρίνεια και απίστευτες δόσεις χιούμορ, οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί ξεδίπλωσαν άγνωστες πτυχές της ζωής τους, μίλησαν για τα πρώτα τους βήματα, τις ερωτικές τους εμπειρίες, αλλά και τις πιο «τρελές» δουλειές που έχουν κάνει στο παρελθόν για να βγάλουν χρήματα. Το τηλεοπτικό κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα απολαυστικό δίδυμο που δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί και να μιλήσει έξω από τα δόντια για όλα.

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Από τη μουσική και τα μπουζούκια στην «παρέμβαση» της Μιμής Ντενίση

Η Μαρίλια Μητρούση, αν και μεγάλωσε σε μια καλλιτεχνική οικογένεια ούσα κόρη του Μιχάλη Μητρούση, αποκάλυψε πως ο αρχικός της στόχος δεν ήταν η υποκριτική, αλλά το τραγούδι και μάλιστα το λαϊκό ρεπερτόριο. Όπως εξομολογήθηκε, η στροφή στην καριέρα της ήρθε εντελώς αναπάντεχα, μετά από μια «συνωμοσία» του πατέρα της με τη Μιμή Ντενίση, η οποία ουσιαστικά την έσπρωξε στο θέατρο.

«Ξεκίνησα από το Εθνικό Ωδείο που το τελείωσα και ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, να ασχοληθώ μόνο με αυτό το κομμάτι. Και μετά ήρθε η Ντενίση και αποφάσισε ότι δεν πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν το συζητήσαμε. Ο μπαμπάς μου έφαγε φρίκη. Γιατί είχε στο μυαλό του ότι θα τελειώσω κάποιο πανεπιστήμιο, ότι θα σπουδάσω κάτι ή που θα ήμουν ηθοποιός ή που έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Και πιάνει τη Μιμή ένα ωραίο βράδυ, πρωί δεν ξέρω τι ήταν και της λέει: «κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι το παιδί είναι ηθοποιός και δεν το έχει καταλάβει». Και όταν τελείωσα το σχολείο μου λέγανε πήγαινε και δώσε μια δραματική γιατί το ηξέραν κάπως μέσα τους. Και ήμουν και δεκαοχτώ χρονών. Και ήρθαν γύρω εκεί στα είκοσι τρία μου πια το θέατρο και η πρόταση της Μιμή. Όταν ανέβηκα στη σκηνή… είπα στον εαυτό μου: «τι κάνω στη ζωή μου; Για- γιατί δεν κάνω αυτό;» Και πήγα στη Δραματική».

Τι είναι ο έρωτας; Από την «κινητήριο δύναμη» στις «πόρτες της κολάσεως»

Όταν η κουβέντα στράφηκε γύρω από το αιώνιο θέμα του έρωτα, οι δύο καλεσμένοι έδωσαν εντελώς διαφορετικούς, αλλά εξίσου καθηλωτικούς ορισμούς. Για τη Μαρίλια ο έρωτας λειτουργεί ως πηγή ενέργειας και χαράς, ενώ ο Απόστολος Καμιτσάκης έδωσε μια πολύ πιο σκοτεινή, παθιασμένη και ποιητική διάσταση, αφήνοντας τον Θέμη Γεωργαντά άφωνο με την περιγραφή του.

«Νομίζω ότι ο έρωτας χρειάζεται πάντα στη ζωή για να νιώθω δυνατή. Με ξυπνάει, με κάνει χαρούμενη» ανέφερε αρχικά η Μαρίλια Μητρούση. Τη σκυτάλη πήρε αμέσως μετά ο Απόστολος, δηλώνοντας με νόημα: «Ο έρωτας είναι την ώρα που πας και χτυπάς τις πόρτες της κολάσεως και με το που ανοίγει μπαίνει αυτό το κάψιμο που έρχεται στη μάπα σου, αυτό είναι ο έρωτας».

Η κοινή Πρωταπριλιά και το «ματσάρισμα» στη σειρά «Αν μ’ αγαπάς»

Ένα από τα πιο απίστευτα highlights της κοινής τους παρουσίας ήταν η αποκάλυψη μιας καρμικής σύμπτωσης που τους ενώνει και εκτός πλατό. Οι δύο ηθοποιοί, πέρα από το γεγονός ότι επιλέχθηκαν να ενσαρκώσουν το τηλεοπτικό ζευγάρι στη δραματική σειρά του Open, ανακάλυψαν πως έχουν γεννηθεί την ίδια ακριβώς ημέρα, κάτι που έκανε τον παρουσιαστή να αναφωνήσει από έκπληξη.

«Cast κάναμε και οι δύο. Μας ματσάρανε κιόλας, γιατί ξέραμε από την πρώτη ώρα, από όταν ξεκίνησε η σειρά ότι θα κάνουμε το ζευγάρι. Και έχουμε και ίδια μέρα γενέθλια. Πρωταπριλιά. Καλύτερη μέρα του χρόνου. Η Πρωταπριλια είναι της φάρσας. Αναλόγως ποιος την κάνει και ποιος τη δέχεται. Αναλόγως αν είσαι αυτός που την κάνει ή αυτός που την κάνει ή αυτός που τη δέχεται» εξήγησαν γελώντας, δείχνοντας πόσο πολύ ταιριάζουν και στο χιούμορ.

Εφαρμογές γνωριμιών: Το απόλυτο «Όχι» της Μαρίλιας και το «Ναι» του Απόστολου

Στην ερώτηση για το αν έχουν βγει ποτέ ραντεβού μέσω dating apps, οι απόψεις τους διχάστηκαν ολοκληρωτικά, προκαλώντας μια απολαυστική αντιπαράθεση στο πλατό. Η Μαρίλια δήλωσε κάθετα αντίθετη με αυτή τη μέθοδο, προτιμώντας την παραδοσιακή διά ζώσης χημεία, την ώρα που ο Απόστολος αποθέωνε τη χρησιμότητα της τεχνολογίας στο φλερτ.

«Ποτέ.Είμαι κατά. Πιστεύω ότι δεν το χρειάζομαι. Μ’ αρέσει η χημεία, μ’ αρέσει η αίσθηση που σου αφήνει ένας άνθρωπος για να το γνωρίσεις. Σε καμία περίπτωση μέσα από μια εφαρμογή. No, no, no, no» ξεκαθάρισε η Μαρίλια Μητρούση. Στον αντίποδα, ο Απόστολος Καμιτσάκης έκανε την απόλυτη ανατροπή, απαντώντας: «Ναι, πάρα πολλές φορές και οι εφαρμογές είναι ό,τι καλύτερο!».

Η απόλυτη «κατινιά»: Παρακολούθηση, μπουκάλια και… τσάμπαι κόπος

Το χιούμορ χτύπησε κόκκινο όταν ο Θέμης ζήτησε να μάθει μια «κατινιά» που έχουν κάνει στο παρελθόν. Η Μαρίλια Μητρούση πήρε τον λόγο και περιέγραψε μια απίστευτη, σχεδόν σουρεαλιστική ιστορία ζήλειας και παρακολούθησης μαζί με την κολλητή της, η οποία περιελάμβανε πολλή αναμονή και μια πολύ… άβολη βιολογική ανάγκη.

«Καλέ έχω παρακολουθήσει. Κατουριόμουν και κατούραγα μέσα στα μπουκάλια. Ε, τι να κάνω; Έπρεπε να φύγω. Δεν μπορούσα. Κατούρησα μέσα στα μπουκάλια. Με την κολλητή μου» εξομολογήθηκε, προκαλώντας ντελίριο γέλιου στο πλατό, ενώ αμέσως μετά, στην ερώτηση για το αν έχουν υπάρξει ποτέ άπιστοι, τόσο η Μαρίλια όσο και ο Απόστολος απάντησαν με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ναι ρε παιδιά» και «Ναι, έχω υπάρξει άπιστος». Μάλιστα, η Μαρίλια, όταν κλήθηκε να ονομάσει τη δική της στάση στο σεξ, πέταξε την επική ατάκα: «Η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω!».

Ο Μίκι Μάους-Άγιος Βασίλης που θα μας στοιχειώσει

Το κερασάκι στην τούρτα της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη του Απόστολου Καμιτσάκη για την πιο παράξενη δουλειά που έχει κάνει ποτέ στη ζωή του για βιοποριστικούς λόγους. Ο ηθοποιός περιέγραψε ένα χριστουγεννιάτικο concept σε εμπορικό κέντρο, το οποίο αντί για γιορτινό, έμοιαζε περισσότερο με σενάριο ταινίας τρόμου.

«Έκανα τον Άγιο Βασίλη ντυμένος Μίκι Μάους σε εμπορικό κέντρο. Είναι ο Μίκι Μάους που είναι ο Άγιος Βασίλης. Ήταν όλα μαζί. Το concept ήταν λίγο Disney, λίγο Μίκι Μάους και Άγιος Βασίλης» κατέληξε, με τον Θέμη Γεωργαντά να δηλώνει σοκαρισμένος: «Αυτό θα μπορούσε να είναι θρίλερ… Θα με στοιχειώσει αυτό να ξέρεις σήμερα!».

Η κοινή εμφάνιση της Μαρίλιας Μητρούση και του Απόστολου Καμιτσάκη στο «After Dark» απέδειξε περίτρανα ότι η επιτυχία της σειράς «Αν μ’ αγαπάς» δεν βασίζεται μόνο στο καλογραμμένο σενάριο, αλλά και στην αυθεντική, ηλεκτρισμένη χημεία των πρωταγωνιστών της. Οι δύο νέοι ηθοποιοί ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στον αυτοσαρκασμό, χαρίζοντάς μας μερικές από τις πιο viral ατάκες της τηλεοπτικής σεζόν, από την απίστευτη ιστορία με τα μπουκάλια της Μαρίλιας μέχρι τον… «στοιχειωμένο» Μίκι Μάους-Άγιο Βασίλη του Απόστολου. Μέσα από τις αφοπλιστικές τους εξομολογήσεις για τον έρωτα, την απιστία και τα dating apps, κατάφεραν να κερδίσουν ακόμα περισσότερο το νεανικό κοινό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μέλλον τούς ανήκει ολοκληρωτικά και εμείς ανυπομονούμε για τα επόμενα τηλεοπτικά και θεατρικά τους βήματα, καθώς τέτοιοι πηγαίοι χαρακτήρες είναι που κάνουν τη διαφορά στην εγχώρια showbiz.

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