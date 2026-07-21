«Το Σόι σου»: Η καλοκαιρινή καμπάνια που σάρωσε με 4 εκατομμύρια προβολές

Η αγαπημένη τηλεοπτική οικογένεια συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, κάνοντας το διαδίκτυο να παραμιλρά

Με μια ματιά Η σειρά «Το σόι σου» ολοκλήρωσε τη σεζόν στην πρώτη θέση τηλεθέασης.

Οι χαρακτήρες της σειράς πρωταγωνίστησαν σε καλοκαιρινή καμπάνια στα social media.

Η καμπάνια «Μια αλήθεια κι ένα ψέμα για το καλοκαίρι» περιλάμβανε παιχνίδι εξομολογήσεων.

Η καμπάνια συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές, δείχνοντας την αγάπη του κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μια τηλεοπτική οικογένεια που έχει καταφέρει να τρυπώσει για τα καλά στις καρδιές μας και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αυτή δεν είναι άλλη από το θρυλικό «Το σόι σου». Παρόλο που ολοκλήρωσαν τη φετινή τους τηλεοπτική διαδρομή τερματίζοντας πανηγυρικά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη.

Μπορεί οι οθόνες μας να απολαμβάνουν τις επαναλήψεις, όμως οι αγαπημένοι μας ήρωες βρήκαν έναν μοναδικό τρόπο να συνεχίσουν να μας απασχολούν, κατακτώντας αυτή τη φορά τα social media και αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ και η χημεία τους δεν γνωρίζουν «σεζόν» ή διαλείμματα.

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Το viral παιχνίδι που τρέλανε το internet

Με όχημα μια έξυπνη καλοκαιρινή καμπάνια με τίτλο «Μια αλήθεια κι ένα ψέμα για το καλοκαίρι», οι πολυαγαπημένοι χαρακτήρες της σειράς πήραν μέρος σε ένα απολαυστικό παιχνίδι εξομολογήσεων. Οι ατάκες, οι γκριμάτσες και οι απρόβλεπτες αποκαλύψεις τους έγιναν αμέσως viral, προκαλώντας καταιγισμό από σχόλια, αντιδράσεις και ευφάνταστες προβλέψεις από το κοινό.

Σε κάθε βίντεο, οι χιλιάδες διαδικτυακοί φίλοι της σειράς παίρνουν θέση, προσπαθώντας να μαντέψουν τι από όλα αυτά ισχύει πραγματικά. Το αποτέλεσμα; Τα impressions εκτοξεύτηκαν και ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη του κόσμου για το «Το σόι σου» παραμένει ακλόνητη, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Για μάντεψε… εσύ πόσο καλά ξέρεις τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους;

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