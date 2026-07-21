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Μουσική 21.07.2026

«Always Lalisa»: Η Lisa των BLACKPINK στο επίκεντρο νέου μουσικού ντοκιμαντέρ

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Η Lisa των BLACKPINK αποκτά το δικό της ντοκιμαντέρ «Always Lalisa» που θα κάνει πρεμιέρα στο Toronto Film Festival 2026
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέο μουσικό ντοκιμαντέρ «Always Lalisa» για τη Lisa των BLACKPINK.
  • Θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival 2026.
  • Καταγράφει την προσπάθεια της Lisa να ξεχωρίσει ως solo καλλιτέχνιδα.
  • Δείχνει στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη, πέρα από τα BLACKPINK.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lisa των BLACKPINK ετοιμάζεται να μοιραστεί με τον κόσμο μια διαφορετική πλευρά της ζωής της μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ «Always Lalisa». Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival 2026, παρουσιάζοντας τη διαδρομή της superstar σε μια από τις πιο σημαντικές χρονιές της καριέρας της. Το ντοκιμαντέρ θα καταγράψει την προσπάθειά της να ξεχωρίσει και ως solo καλλιτέχνιδα, μακριά από τη δυναμική των BLACKPINK. Οι fans της K-pop περιμένουν ήδη με ανυπομονησία να δουν στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη.

lisa
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Το «Always Lalisa» ακολουθεί τη Lisa σε μια περίοδο γεμάτη νέες προκλήσεις, μεγάλες αποφάσεις και ιστορικές στιγμές. Για πρώτη φορά μετά την παιδική της ηλικία, η τραγουδίστρια βρέθηκε να διαχειρίζεται μια νέα πραγματικότητα, χτίζοντας τη δική της solo ταυτότητα. Η κάμερα καταγράφει τις πιέσεις της παγκόσμιας επιτυχίας, την προσπάθειά της να ισορροπήσει ανάμεσα στη μουσική, την υποκριτική και την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να δείξει την πλευρά της Lisa που δεν βλέπουν συχνά οι θαυμαστές της.

Lisa: Η απρόσμενη αποκάλυψη πίσω από την αλλαγή ονόματος της

Η τελευταία περίοδος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή για τη Lisa, η οποία κατάφερε να γράψει ιστορία σε πολλούς διαφορετικούς χώρους. Από την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 μέχρι το solo show της στο Coachella 2025, η K-pop star απέδειξε πως η επιρροή της ξεπερνά τα όρια της μουσικής. Παράλληλα, έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική μέσα από τη σειρά «The White Lotus», ενώ συνέχισε να επεκτείνει το brand της σε νέους τομείς.

Η Lisa των Blackpink ποζάρει με λευκά αρκουδάκια, γράφοντας ιστορία στο Λας Βέγκας.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Η Lisa γράφει το δικό της κεφάλαιο εκτός BLACKPINK

Το «Always Lalisa» έρχεται να αποτυπώσει μια χρονιά-σταθμό για την τραγουδίστρια, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παγκόσμιες stars της γενιάς της. Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί η Sue Kim και αποτελεί παραγωγή της Sony Music Vision σε συνεργασία με τις RCA Records, Tremolo Productions, Salt Water Productions και LLOUD CO.

Η Lisa των Blackpink γράφει ιστορία στο Λας Βέγκας με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Με το «Always Lalisa», η Lisa ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της και δίνει στους fans μια μοναδική ματιά πίσω από τη λάμψη, τις επιτυχίες αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν μια παγκόσμια superstar.

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blackpink Documentary LISA
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