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Μουσική 21.07.2026

Christmas loading… Η Mariah Carey ετοιμάζει το πιο iconic tour στην Ευρώπη

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Η Mariah Carey ετοιμάζει χριστουγεννιάτικη περιοδεία στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια με το iconic «All I want for christmas is you»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Mariah Carey σχεδιάζει χριστουγεννιάτικη περιοδεία στην Ευρώπη το 2026.
  • Η περιοδεία θα είναι η πρώτη της εκτός Αμερικής μετά από οκτώ χρόνια.
  • Σχεδιάζει επίσης νέα μουσική και πιθανές επανεκδόσεις παλαιότερων έργων.
  • Αναμένονται ανακοινώσεις για ημερομηνίες και στάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey ετοιμάζεται να κάνει το απόλυτο χριστουγεννιάτικο comeback στην Ευρώπη, φέρνοντας τη μαγεία του «All I want for christmas is you» ξανά κοντά στους fans της. Η βασίλισσα των γιορτών φαίνεται πως σχεδιάζει μια μεγάλη festive περιοδεία μέσα στο 2026, η οποία θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές σκηνές μετά από αρκετά χρόνια. Οι θαυμαστές της αναμένεται να ζήσουν μοναδικές βραδιές γεμάτες με τα κλασικά Christmas hits που έχουν γίνει συνώνυμα των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το tour θα περιλαμβάνει μεγάλες στάσεις στη Μεγάλη Βρετανία.

mariah_carey
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Η pop icon έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως η απόλυτη «φωνή» των Χριστουγέννων, με το «All I want for christmas is you» να επιστρέφει κάθε χρόνο στα charts και να γίνεται viral ξανά και ξανά. Η νέα ευρωπαϊκή περιοδεία θα είναι η πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια που η Mariah Carey θα παρουσιάσει τα festive shows της εκτός Αμερικής. Ανάμεσα στις πιθανές στάσεις βρίσκονται το The O2 στο Λονδίνο και το Co-op Live στο Μάντσεστερ, δύο από τα μεγαλύτερα μουσικά venues της Βρετανίας.

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Παράλληλα με τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά της, η Mariah Carey φαίνεται πως ετοιμάζει και νέα μουσική. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πρόσφατα πως βρίσκεται ξανά στο στούντιο και δουλεύει πάνω σε καινούργια τραγούδια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Η τελευταία της δισκογραφική δουλειά, «Here For It All», κυκλοφόρησε το 2025, όμως η ίδια φαίνεται πως δεν σταματά ποτέ να δημιουργεί.

Η Mariah Carey με χρυσό στέμμα στο κεφάλι της γιορτάζει τα 30 χρόνια του άλμπουμ «Daydream».
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Νέα μουσική, «Glitter» επανακυκλοφορία και ένα άλμπουμ-έκπληξη

Οι εκπλήξεις για τους fans της Mariah Carey δεν σταματούν εκεί, καθώς η σταρ ετοιμάζει κινήσεις που αφορούν και το παρελθόν της. Η ίδια μίλησε για την πιθανότητα μιας ειδικής επανέκδοσης για την 25η επέτειο της ταινίας και του soundtrack «Glitter», ενός project που αρχικά δεν είχε αγαπηθεί από το κοινό, αλλά με τα χρόνια απέκτησε φανατικούς θαυμαστές.

Η Mariah Carey σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για το All I Want for Christmas Is You.
www.instagram.com/mariahcarey

Παράλληλα, η τραγουδίστρια φαίνεται πως θέλει κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει και την ολοκληρωμένη εκδοχή του «Someone’s ugly daughter», του ιδιαίτερου grunge album που είχε ηχογραφήσει πριν από χρόνια και παρέμενε μέχρι σήμερα στο συρτάρι. Με νέα μουσική, επετειακές κυκλοφορίες και μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη περιοδεία, η Mariah Carey αποδεικνύει πως παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής.

Η Mariah Carey σε επίσημη εμφάνιση, υποψήφια για το Rock & Roll Hall of Fame.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιστροφή της Mariah Carey στην Ευρώπη με το χριστουγεννιάτικο show της αναμένεται να είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά events της χρονιάς, με τους fans να περιμένουν ήδη τις ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες.

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Mariah Carey περιοδεία Χριστούγεννα
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