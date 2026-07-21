14 χρόνια μετά και το Gangnam Style μόλις έκανε level up στα 6 δις views!

Το Gangnam Style του PSY έγραψε ιστορία στο YouTube και γίνεται το πρώτο K-pop music video που φτάνει σε αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο

Με μια ματιά Το Gangnam Style του PSY ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου 2012 και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Ήταν το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές.

Είναι το πρώτο K-pop music video που αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια views. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Gangnam Style δεν είναι απλώς ένα τραγούδι που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνεχίζει να γράφει ιστορία. Σχεδόν 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θρυλικό hit του PSY κατέρριψε ακόμη ένα απίστευτο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το viral dance, το χαρακτηριστικό «horse dance» και ο εκρηκτικός ρυθμός του εξακολουθούν να συγκινούν παλιούς και νέους fans. Και όπως φαίνεται, η επιτυχία του μόνο παρελθόν δεν αποτελεί.

Το music video κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου 2012 και μέσα σε λίγους μήνες μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα internet φαινόμενα όλων των εποχών. Το Gangnam Style ήταν το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube που έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών, ανοίγοντας τον δρόμο για την παγκόσμια εξάπλωση της K-pop.Σήμερα, καταφέρνει ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς γίνεται το πρώτο K-pop music video που αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια views.

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Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο μεγάλο ορόσημο των 5 δισεκατομμυρίων προβολών είχε καταγραφεί στα τέλη του 2023. Μέσα σε περίπου δυόμισι χρόνια, το βίντεο πρόσθεσε ακόμη ένα δισεκατομμύριο προβολές, αποδεικνύοντας ότι η δυναμική του παραμένει εντυπωσιακή. Το τραγούδι του PSY εξακολουθεί να ακούγεται σε playlists, social media, πάρτι και viral videos, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένα hits δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Το Gangnam Style δεν είναι απλώς ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της K-pop, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας του διαδικτύου που συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε πιθανό ρεκόρ.