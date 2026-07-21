Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 21.07.2026

14 χρόνια μετά και το Gangnam Style μόλις έκανε level up στα 6 δις views!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Gangnam Style του PSY έγραψε ιστορία στο YouTube και γίνεται το πρώτο K-pop music video που φτάνει σε αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Gangnam Style του PSY ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.
  • Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου 2012 και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.
  • Ήταν το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές.
  • Είναι το πρώτο K-pop music video που αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια views.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Gangnam Style δεν είναι απλώς ένα τραγούδι που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνεχίζει να γράφει ιστορία. Σχεδόν 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θρυλικό hit του PSY κατέρριψε ακόμη ένα απίστευτο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το viral dance, το χαρακτηριστικό «horse dance» και ο εκρηκτικός ρυθμός του εξακολουθούν να συγκινούν παλιούς και νέους fans. Και όπως φαίνεται, η επιτυχία του μόνο παρελθόν δεν αποτελεί.

https://www.instagram.com/42psy42/
https://www.instagram.com/42psy42/

Το music video κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου 2012 και μέσα σε λίγους μήνες μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα internet φαινόμενα όλων των εποχών. Το Gangnam Style ήταν το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube που έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών, ανοίγοντας τον δρόμο για την παγκόσμια εξάπλωση της K-pop.Σήμερα, καταφέρνει ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς γίνεται το πρώτο K-pop music video που αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια views.

Post Malone: Το ολοκαίνουργιο hit του «έκλεψε την παράσταση» στον τελικό του Μουντιάλ

Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο μεγάλο ορόσημο των 5 δισεκατομμυρίων προβολών είχε καταγραφεί στα τέλη του 2023. Μέσα σε περίπου δυόμισι χρόνια, το βίντεο πρόσθεσε ακόμη ένα δισεκατομμύριο προβολές, αποδεικνύοντας ότι η δυναμική του παραμένει εντυπωσιακή. Το τραγούδι του PSY εξακολουθεί να ακούγεται σε playlists, social media, πάρτι και viral videos, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένα hits δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Το Gangnam Style δεν είναι απλώς ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της K-pop, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας του διαδικτύου που συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε πιθανό ρεκόρ.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

GANGNAM STYLE Music Video YOUTUBE
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όταν η Αθήνα «βράζει» αυτά τα 5 σημεία είναι το αντίδοτο του καύσωνα

Όταν η Αθήνα «βράζει» αυτά τα 5 σημεία είναι το αντίδοτο του καύσωνα

21.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Rack μιλάει αποκλειστικά στο Mad.gr για το «Paloma» και τη viral συνεργασία με τον Sidarta
Mad Video Music Awards

Ο Rack μιλάει αποκλειστικά στο Mad.gr για το «Paloma» και τη viral συνεργασία με τον Sidarta

21.07.2026
12 φορές No1! Ο Future ξεπέρασε τον Eminem με το νέο του Billboard ρεκόρ
Μουσικά Νέα

12 φορές No1! Ο Future ξεπέρασε τον Eminem με το νέο του Billboard ρεκόρ

21.07.2026
Το soundtrack του «The Odyssey» μόλις έγινε το νέο μας obsession
Μουσικά Νέα

Το soundtrack του «The Odyssey» μόλις έγινε το νέο μας obsession

20.07.2026
Έλενα Ξυδιά: Η «ιπτάμενη πιανίστρια» που μετέτρεψε τη θάλασσα της Ζακύνθου σε μουσική σκηνή
Μουσικά Νέα

Έλενα Ξυδιά: Η «ιπτάμενη πιανίστρια» που μετέτρεψε τη θάλασσα της Ζακύνθου σε μουσική σκηνή

20.07.2026
Η Tyla έκανε το μετρό του Λονδίνου stage και «έριξε» τα social media!
Μουσικά Νέα

Η Tyla έκανε το μετρό του Λονδίνου stage και «έριξε» τα social media!

20.07.2026
Η Gracie Abrams έκανε το απόλυτο surprise drop με 2 νέα tracks από το «Daughter from hell»!
Μουσικά Νέα

Η Gracie Abrams έκανε το απόλυτο surprise drop με 2 νέα tracks από το «Daughter from hell»!

20.07.2026
O Sidarta αποκαλύπτει στο Mad.gr τη συνεργασία-όνειρο που δεν περιμέναμε να ακούσουμε
Mad Video Music Awards

O Sidarta αποκαλύπτει στο Mad.gr τη συνεργασία-όνειρο που δεν περιμέναμε να ακούσουμε

20.07.2026
H Marseaux έγραψε ιστορία στο opening act της NAÏKA στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

H Marseaux έγραψε ιστορία στο opening act της NAÏKA στην Αθήνα

20.07.2026
Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη

20.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές