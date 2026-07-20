Ariana Grande: Φέρνει το «παλιό Hollywood» στο νέο της video clip για το «Petals»

Με μια ματιά Η Ariana Grande παρουσίασε teaser για το νέο της βίντεο κλιπ «Petals» με αισθητική παλιού Hollywood.

Το ασπρόμαυρο βίντεο έχει επιρροές από φιλμ νουάρ και κινηματογραφικές παραγωγές του παρελθόντος.

Το teaser περιλαμβάνει σκηνές στη Λεωφόρο της Δόξας και αναφορές σε κλασικές κινηματογραφικές τεχνικές.

Το «Petals» είναι το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Grande, που κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande φαίνεται πως επιστρέφει στις ρίζες της λάμψης και της κλασικής κινηματογραφικής μαγείας, επιλέγοντας να ντύσει το επόμενο μουσικό της κεφάλαιο με την αισθητική της «Χρυσής Εποχής» του Hollywood. Κατά τη διάρκεια της στάσης της στο Μπρούκλιν για το «Eternal Sunshine Tour» το Σάββατο (18 Ιουλίου), η 33χρονη καλλιτέχνιδα διέκοψε για λίγο τη ροή της συναυλίας στο Barclays Center, αφήνοντας τους χιλιάδες θαυμαστές της να παρακολουθήσουν ένα πρώτο, ατμοσφαιρικό teaser 25 δευτερολέπτων για το κομμάτι «Petals».

Το οπτικό αυτό υλικό, που συνοδεύει το ομότιτλο τραγούδι από o το πολυαναμενόμενο επερχόμενο άλμπουμ της, μεταφέρει τον θεατή σε ένα ασπρόμαυρο, νοσταλγικό σύμπαν. Με έντονες επιρροές από το φιλμ νουάρ, το κλιπ αποκαλύπτει μια πλευρά της Grande που αντλεί έμπνευση από το παλιό καλό σινεμά, προετοιμάζοντας το κοινό για μια οπτική εμπειρία που αναδεικνύει τόσο το καλλιτεχνικό της όραμα όσο και τη θεματική του νέου της δισκογραφικού εγχειρήματος.

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Μια κινηματογραφική αισθητική

Το teaser ξεκινά με μια σταρλετ να στέκεται στη Λεωφόρο της Δόξας, κρατώντας μια παλαιού τύπου αγγελία αναζήτησης ταλέντων από την εταιρεία «Fame Inc.», η οποία ζητά «νέα πρόσωπα που μπορούν να ακολουθούν οδηγίες και έχουν καλή προσωπικότητα». Η ατμόσφαιρα κορυφώνεται καθώς η κάμερα εστιάζει σε ένα ραγισμένο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, από όπου ξεπροβάλλει ένα μοναχικό λουλούδι. Το βίντεο κλείνει με μια vintage υπογραφή που παραπέμπει σε μεγάλες παραγωγές του παρελθόντος: «Shot Entirely On… VistaVision».

Οι συνεργάτες πίσω από το project

Η Grande μοιράστηκε το βίντεο και στα social media, αποκαλύπτοντας την ομάδα των δημιουργών που κρύβονται πίσω από το project. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Christian Breslauer, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του αρκετές επιτυχημένες συνεργασίες με την καλλιτέχνιδα, ενώ στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο χορογράφος Will Loftis και ο συνθέτης και παραγωγός Ilya Salmanzadeh.

Η αναμονή για το νέο άλμπουμ

Το «Petals» είναι το δεύτερο single από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου, ακολουθώντας την τεράστια επιτυχία του «Hate That I Made You Love Me» που κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100. Παράλληλα, η περιοδεία της, που βρίσκεται περίπου στη μέση των 41 σταθμών της, συνεχίζει να σημειώνει ρεκόρ εισπράξεων, με την Grande να προετοιμάζεται για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο TD Garden της Βοστώνης μετά την ολοκλήρωση των συναυλιών της στο Μπρούκλιν.