Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη

Με μια ματιά Η ζωή και το έργο του Γιώργου Ζαμπέτα γίνονται τηλεοπτική σειρά 16 επεισοδίων στο Mega.

Η σειρά «Που ΄σαι Ζαμπέτα» βασίζεται στο βιβλίο της κόρης του και έχει την έγκριση της οικογένειάς του.

Το σενάριο υπογράφει η Πέννυ Φυλακτάκη, γνωστή από τις «Ψυχοκόρες».

Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Δεκέμβριο, με την επιλογή του ηθοποιού που θα υποδυθεί τον Ζαμπέτα να είναι κρίσιμη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ζωή και το σπουδαίο έργο του Γιώργου Ζαμπέτα ετοιμάζονται να περάσουν από τη μουσική ιστορία στη μικρή οθόνη, μέσα από μία φιλόδοξη τηλεοπτική παραγωγή που ήδη προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο άνθρωπος που χάρισε διαχρονικές επιτυχίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική, θα αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο μιας νέας σειράς που φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη διαδρομή, τις επιτυχίες, τις δυσκολίες και τις πιο ανθρώπινες στιγμές της ζωής του.

Αν αγαπάς τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, τότε η νέα παραγωγή του Mega αναμένεται να σου τραβήξει το ενδιαφέρον. Με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του, βιβλιογραφικό υλικό από την κόρη του και μία ομάδα έμπειρων δημιουργών πίσω από τις κάμερες, η σειρά «Που ΄σαι Ζαμπέτα» φιλοδοξεί να αποδώσει φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει μέχρι σήμερα.

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Η σειρά «Που ΄σαι Ζαμπέτα» παίρνει επίσημα τον δρόμο της παραγωγής

Το Mega εξασφάλισε τα δικαιώματα για την παραγωγή της βιογραφικής σειράς «Που ΄σαι Ζαμπέτα», η οποία θα αποτελείται από 16 επεισόδια και θα αφηγηθεί τη ζωή και το έργο του σπουδαίου συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Την παραγωγή αναλαμβάνει η JK Productions του Γιάννη Καραγιάννη, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση της οικογένειας του Γιώργου Ζαμπέτα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο εγχείρημα, καθώς η σειρά θα δημιουργηθεί με σεβασμό στην πραγματική ιστορία του μεγάλου λαϊκού δημιουργού.

Το βιβλίο της κόρης του γίνεται η βάση της τηλεοπτικής αφήγησης

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της σειράς θα έχει το βιβλίο που έχει εκδώσει η κόρη του, Κατερίνα Ζαμπέτα. Το υλικό που έχει συγκεντρώσει μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, οικογενειακές στιγμές και άγνωστες πτυχές της ζωής του πατέρα της θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για το σενάριο, δίνοντας στη σειρά μεγαλύτερη αυθεντικότητα και αξιοπιστία. Έτσι, η παραγωγή δεν θα περιοριστεί μόνο στην καλλιτεχνική πορεία του Ζαμπέτα, αλλά αναμένεται να φωτίσει και τον άνθρωπο πίσω από τις επιτυχίες, παρουσιάζοντας στιγμές που το ευρύ κοινό ίσως δεν γνωρίζει.

Η Πέννυ Φυλακτάκη αναλαμβάνει το σενάριο

Το σενάριο της σειράς έχει αναλάβει η θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος Πέννυ Φυλακτάκη, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Ψυχοκόρες». Η επιλογή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη βιογραφική αφήγηση και στη δραματουργία, αποτυπώνοντας με αληθοφάνεια τόσο τις μεγάλες επιτυχίες όσο και τις δυσκολίες που σημάδεψαν τη ζωή του σπουδαίου μουσικού.

Το μεγάλο στοίχημα είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Ζαμπέτα

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ήδη προκαλεί μεγάλη συζήτηση, αυτό είναι η επιλογή του πρωταγωνιστή. Ο ηθοποιός που θα κληθεί να ενσαρκώσει τον Γιώργο Ζαμπέτα δεν θα χρειαστεί μόνο να προσεγγίσει την εξωτερική του εικόνα, αλλά και να μεταφέρει στη μικρή οθόνη το χαρακτηριστικό του χιούμορ, την αμεσότητα, την εκρηκτική προσωπικότητα και φυσικά τη μοναδική σχέση που είχε με τη μουσική. Η αναζήτηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για την επιτυχία της σειράς.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα γυρίσματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Δεκέμβριο. Στόχος των δημιουργών είναι να παρουσιάσουν μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που θα αποδώσει φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και θα φέρει στις νεότερες γενιές την ιστορία ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και στον ελληνικό πολιτισμό. Η προσδοκία είναι μεγάλη και όλα δείχνουν πως το «Που ΄σαι Ζαμπέτα» δεν θα είναι απλώς μία ακόμη βιογραφική σειρά, αλλά μία τηλεοπτική παραγωγή που θα επιχειρήσει να ξανασυστήσει στο κοινό έναν καλλιτέχνη του οποίου τα τραγούδια εξακολουθούν να ακούγονται, να συγκινούν και να ταξιδεύουν τον χρόνο.

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