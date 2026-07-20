Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 20.07.2026

Hands-up! Αν δεν έχεις χορέψει με το «Paloma» του Rack, δεν έχεις ζήσει το φετινό καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Summer vibes, δυνατός ρυθμός και ασταμάτητο repeat, το «Paloma» του Rack έχει όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου καλοκαιρινού hit
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Paloma» του Rack αναδεικνύεται ως το μουσικό σήμα κατατεθέν του φετινού καλοκαιριού.
  • Η επιτυχία του οφείλεται στον ανεβαστικό ρυθμό, τη σύγχρονη παραγωγή και το καλοκαιρινό του vibe.
  • Το «Paloma» έγινε viral στα social media, κυρίως σε TikTok και Instagram Reels, ενισχύοντας τη δημοτικότητά του.
  • Το τραγούδι ακούγεται παντού, από beach bars και clubs μέχρι αυτοκίνητα, καθιστώντας το ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε καλοκαίρι έχει το δικό του soundtrack. Υπάρχει πάντα ένα τραγούδι που ξεχωρίζει, παίζει ασταμάτητα σε beach bars, αυτοκίνητα, νησιά και βραδινές εξόδους, καταφέρνοντας να γίνει το μουσικό σήμα κατατεθέν της σεζόν. Φέτος, όλα δείχνουν ότι αυτόν τον τίτλο τον διεκδικεί επάξια το «Paloma»του Rack. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το κομμάτι κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, να γίνει viral στα social media και να μπει στις playlists χιλιάδων ακροατών.

Ο Paloma με street αισθητική στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
Photo: Ιωάννα Κοντού

Δεν είναι μόνο ο ρυθμός που κάνει το «Paloma» να ξεχωρίζει. Το τραγούδι διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται μια επιτυχία για να μείνει στο μυαλό του κόσμου: ένα δυνατό hook, σύγχρονη παραγωγή και ένα vibe που σε κάνει να θέλεις να ανεβάσεις την ένταση από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που λειτουργούν εξίσου καλά σε μια διαδρομή προς την παραλία, σε ένα πάρτι με φίλους ή σε μια βραδινή έξοδο.

Ο Rack ανεβάζει τον πήχη: «Το videoclip του “Paloma” είναι το καλύτερό μου»

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το «Paloma» δεν περιορίστηκε μόνο στις streaming πλατφόρμες. Το βλέπεις να πρωταγωνιστεί σε βίντεο στο TikTok, να ακούγεται σε Instagram Reels και να παίζει δυνατά σε clubs και beach bars σε όλη την Ελλάδα. Όταν ένα τραγούδι καταφέρνει να βρίσκεται παντού, τότε δεν μιλάμε απλώς για άλλη μία επιτυχία, αλλά για ένα πραγματικό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.

https://www.instagram.com/rack.barcode/
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Από την πρώτη ακρόαση, το «Paloma» εκπέμπει καλοκαιρινή ενέργεια. Ο ρυθμός του είναι φρέσκος, ανεβαστικός και σχεδιασμένος για να σε κάνει να κουνιέσαι αυθόρμητα. Είναι το είδος του τραγουδιού που ταιριάζει ιδανικά με ηλιοβασιλέματα, βόλτες στα νησιά και στιγμές με την παρέα. Αυτή η αίσθηση ανεμελιάς είναι που το κάνει να ξεχωρίζει.

Δεν είναι μυστικό ότι πλέον ένα τραγούδι μπορεί να εκτοξευθεί μέσα από τα social media. Το «Paloma» έγινε γρήγορα αγαπημένη επιλογή για βίντεο, challenges και καλοκαιρινό περιεχόμενο, αποκτώντας τεράστια απήχηση στις νεότερες ηλικίες. Όσο περισσότεροι δημιουργοί το χρησιμοποιούσαν, τόσο περισσότερο μεγάλωνε η δημοτικότητά του. Το αποτέλεσμα ήταν να περάσει από τις οθόνες των κινητών στις playlists όλων.

Ένα πραγματικό καλοκαιρινό hit δεν μένει μόνο στα ακουστικά μας. Το «Paloma» έχει ήδη βρει τη θέση του σε beach bars, clubs, καλοκαιρινά events και ταξίδια με το αυτοκίνητο. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δύσκολα περνούν απαρατήρητα και δημιουργούν αμέσως θετική διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί το χαρακτηρίζουν ήδη ως το soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

rack (4)

Τα τελευταία χρόνια ο Rack έχει καταφέρει να χτίσει ένα σταθερό κοινό, παρουσιάζοντας τραγούδια που συνδυάζουν σύγχρονο ήχο και έντονη προσωπικότητα. Με το «Paloma» φαίνεται πως έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να δημιουργεί κομμάτια που συνδέονται άμεσα με τη νεανική κουλτούρα. Η ανταπόκριση του κοινού δείχνει ότι η επιτυχία του δεν είναι καθόλου τυχαία.

https://www.instagram.com/rack.barcode/
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα ελληνικό τραγούδι που εκφράζει το καλοκαίρι του 2026, το «Paloma» θα ήταν σίγουρα ανάμεσα στις πρώτες επιλογές. Έχει τον ρυθμό, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που χρειάζεται ένα σύγχρονο summer anthem, ενώ καταφέρνει να συνδυάζει τη viral δυναμική με την εμπορική επιτυχία. Είτε το ακούς στην παραλία, είτε σε ένα road trip, είτε σε μια βραδινή έξοδο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δύσκολα θα πατήσεις skip.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Paloma Rack Καλοκαίρι 2026 ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mocha brunette: Το hair trend με τις περισσότερες αναζητήσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Mocha brunette: Το hair trend με τις περισσότερες αναζητήσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

20.07.2026
Επόμενο
Το «King Conan» με τον Arnold Schwarzenegger – Η μεγάλη επιστροφή του θρυλικού «Κόναν ο Βάρβαρος»

Το «King Conan» με τον Arnold Schwarzenegger – Η μεγάλη επιστροφή του θρυλικού «Κόναν ο Βάρβαρος»

20.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το Μουντιάλ 2026 μάς χάρισε το μεγαλύτερο pop concert της χρονιάς! Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS στο ίδιο stage
Μουσικά Νέα

Το Μουντιάλ 2026 μάς χάρισε το μεγαλύτερο pop concert της χρονιάς! Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS στο ίδιο stage

20.07.2026
Τα 6 ελληνικά τραγούδια που αν δεν παίξεις στο αμάξι, οι διακοπές σου δεν ξεκίνησαν!
City Guide

Τα 6 ελληνικά τραγούδια που αν δεν παίξεις στο αμάξι, οι διακοπές σου δεν ξεκίνησαν!

20.07.2026
Το «Λιωμένο Παγωτό» που έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack – Η ιστορία του τραγουδιού που δεν γερνά ποτέ
Μουσικά Νέα

Το «Λιωμένο Παγωτό» που έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack – Η ιστορία του τραγουδιού που δεν γερνά ποτέ

19.07.2026
«Dai Dai»: Η Shakira ξαναβάζει… γκολ στη μουσική με το νέο της World Cup anthem
Μουσικά Νέα

«Dai Dai»: Η Shakira ξαναβάζει… γκολ στη μουσική με το νέο της World Cup anthem

19.07.2026
Rihanna mode: ON! Αυτά είναι τα 5 τραγούδια που έχουμε στο repeat!
Μουσικά Νέα

Rihanna mode: ON! Αυτά είναι τα 5 τραγούδια που έχουμε στο repeat!

18.07.2026
H Μαρίνα Σπανού κάνει manifest ένα ντουέτο με την Billie Eilish στην κάμερα του Mad.gr
MAD VMA 2026

H Μαρίνα Σπανού κάνει manifest ένα ντουέτο με την Billie Eilish στην κάμερα του Mad.gr

18.07.2026
Bob Dylan: Επιστρέφει στη Βρετανία με νέα περιοδεία – Τι απαγορεύεται όμως στους fans;
Μουσικά Νέα

Bob Dylan: Επιστρέφει στη Βρετανία με νέα περιοδεία – Τι απαγορεύεται όμως στους fans;

17.07.2026
Το «The Legend of Korra» γίνεται η συναυλιακή εμπειρία που κάθε fan ονειρεύεται να ζήσει
Μουσικά Νέα

Το «The Legend of Korra» γίνεται η συναυλιακή εμπειρία που κάθε fan ονειρεύεται να ζήσει

17.07.2026
30 χρόνια μετά και το «Daydream» μάς κάνει ξανά να ονειρευόμαστε -Το νέο άλμπουμ της Mariah Carey είναι εδώ
Μουσικά Νέα

30 χρόνια μετά και το «Daydream» μάς κάνει ξανά να ονειρευόμαστε -Το νέο άλμπουμ της Mariah Carey είναι εδώ

17.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά

Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές