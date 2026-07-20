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Μουσική 20.07.2026

Το soundtrack του «The Odyssey» μόλις έγινε το νέο μας obsession

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Το «When i'm home» των Travis Scott, James Blake και Ludwig Göransson κυκλοφόρησε μαζί με την ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το επίσημο τραγούδι "When i'm home" για την ταινία "The Odyssey", με Travis Scott, James Blake και Ludwig Göransson.
  • Το τραγούδι συνδυάζει σύγχρονη παραγωγή με επική κινηματογραφική ατμόσφαιρα, αποτελώντας συνέχεια της ταινίας.
  • Ο συνθέτης Ludwig Göransson χρησιμοποίησε αρχαιοελληνικά όργανα και ιδιαίτερες ηχητικές υφές, κατόπιν οδηγίας του Nolan.
  • Ο Christopher Nolan συμμετείχε στενά στη μουσική ταυτότητα του project, ενώ ο Travis Scott εμφανίζεται και στην ταινία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Christopher Nolan δεν σταματά να εκπλήσσει ούτε όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους των ταινιών του. Μαζί με την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «The Odyssey», κυκλοφόρησε και το επίσημο end credits τραγούδι «When i’m home», μια συνεργασία που φέρνει κοντά τον Travis Scott, τον James Blake και τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Ludwig Göransson. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που ισορροπεί ανάμεσα στη σύγχρονη μουσική παραγωγή και την επική κινηματογραφική ατμόσφαιρα, κερδίζοντας ήδη τις εντυπώσεις των fans.

Ο Travis Scott με λευκό φανελάκι και γυαλιά ηλίου, παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «When i’m home».
https://www.instagram.com/travisscott/

Το «When i’m home» δεν λειτουργεί απλώς ως soundtrack, αλλά ως φυσική συνέχεια της συναισθηματικής διαδρομής της ταινίας. Ο χαρακτηριστικός ήχος του James Blake, η ιδιαίτερη αισθητική του Travis Scott και η κινηματογραφική υπογραφή του Ludwig Göransson δημιουργούν ένα μουσικό αποτέλεσμα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Μάλιστα, στα credits του τραγουδιού εμφανίζεται και ο ίδιος ο Christopher Nolan, γεγονός που δείχνει τη στενή δημιουργική του συμμετοχή και στη μουσική ταυτότητα του project.

Το νέο τρέιλερ του The Odyssey κυκλοφόρησε και είναι απλά επικό

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσέγγιση του Ludwig Göransson στη σύνθεση του soundtrack. Ο βραβευμένος συνθέτης αποκάλυψε ότι ο Christopher Nolan του ζήτησε να αποφύγει τη χρήση κλασικής ορχήστρας, ώστε ο ήχος να παραπέμπει περισσότερο στην εποχή του Ομήρου.

Έτσι, αξιοποιήθηκαν αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα, μεταλλικές επιφάνειες και ιδιαίτερες ηχητικές υφές, δημιουργώντας ένα soundtrack που παντρεύει το παρελθόν με τη σύγχρονη μουσική παραγωγή. Παράλληλα, ο Travis Scott κάνει και ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία, υποδυόμενος έναν βάρδο στις πρώτες σκηνές.

Ο Travis Scott τραγουδάει με γάντια και κοσμήματα, ενώ φωτίζεται από έντονο φως στη σκηνή.
https://www.instagram.com/travisscott/

Με το «When I’m Home», ο Christopher Nolan αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι για εκείνον η μουσική δεν είναι απλώς συνοδεία μιας ταινίας, αλλά βασικό κομμάτι της κινηματογραφικής εμπειρίας.

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Christopher Nolan soundtrack The Odyssey travis scott
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