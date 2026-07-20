Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 20.07.2026

Έλενα Ξυδιά: Η «ιπτάμενη πιανίστρια» που μετέτρεψε τη θάλασσα της Ζακύνθου σε μουσική σκηνή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι εικόνες από τη Ζάκυνθο μοιάζουν βγαλμένες από ταινία - Ένα πιάνο, η θάλασσα και η Έλενα Ξυδιά σε ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η πιανίστρια Έλενα Ξυδιά έδωσε ρεσιτάλ στη Ζάκυνθο, σε σημείο προσβάσιμο μόνο με σκάφος.
  • Ένα πιάνο μεταφέρθηκε στην «Ακτή του Ονείρου» για τις ανάγκες του Piano Natural Heritage Project.
  • Η μουσική της Ξυδιά συνδυάστηκε με το φυσικό τοπίο της Ζακύνθου, δημιουργώντας κινηματογραφικές εικόνες.
  • Το Piano Natural Heritage Project αναδεικνύει την ομορφιά της Ελλάδας, συνδέοντας μουσική, πολιτισμό και φύση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιες εικόνες για λίγα δευτερόλεπτα σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν αυτό που βλέπεις είναι πραγματικό. Μία από αυτές δημιουργήθηκε στη Ζάκυνθο, εκεί όπου η μουσική συνάντησε τη δύναμη της φύσης και ένα πιάνο βρέθηκε σε ένα σκηνικό που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφική ταινία παρά με πραγματικότητα. Η Έλενα Ξυδιά, γνωστή ως η «ιπτάμενη πιανίστρια», έδωσε ένα διαφορετικό ρεσιτάλ στην «Ακτή του Ονείρου», ένα μαγευτικό σημείο της Ζακύνθου που είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφος.

Ανάμεσα σε λευκούς βράχους, φυσικές σπηλιές που έχουν δημιουργηθεί από το πέρασμα του χρόνου και κρυστάλλινα νερά, η μουσική του πιάνου απέκτησε έναν νέο πρωταγωνιστή: το ίδιο το ελληνικό τοπίο. Και ίσως αυτό είναι που κάνει το αποτέλεσμα τόσο ξεχωριστό. Δεν πρόκειται για ένα ψηφιακά δημιουργημένο σκηνικό ή μια εικόνα φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια πραγματική στιγμή, σε έναν πραγματικό τόπο, με πρωταγωνιστές τη μουσική, τη φύση και έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια στο να αναδεικνύει την ομορφιά της Ελλάδας.

Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη

Για τις ανάγκες του νέου βίντεο του Piano Natural Heritage Project, ένα πραγματικό πιάνο μεταφέρθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά σημεία της Ζακύνθου. Η Έλενα Ξυδιά κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε μέσα σε ένα περιβάλλον που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Η κάμερα ταξίδεψε ανάμεσα στις σπηλιές, πάνω από τα γαλάζια νερά και γύρω από τους επιβλητικούς βράχους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει σκηνή από παραμύδι. Πίσω από αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, όμως, υπήρχε μεγάλη προετοιμασία. Η μεταφορά του εξοπλισμού σε ένα σημείο που προσεγγίζεται μόνο από τη θάλασσα απαιτούσε οργάνωση, αλλά και απόλυτο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.

Η Έλενα Ξυδιά δεν περιορίζεται σε μία συνηθισμένη μουσική εμφάνιση. Εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια, μέσα από το Piano Natural Heritage Project, μεταφέρει το πιάνο της σε μοναδικά σημεία της χώρας, δημιουργώντας έναν διαφορετικό τρόπο σύνδεσης της μουσικής με τον πολιτισμό και τη φύση.


Λίμνες, βουνά, κάστρα, αρχαιολογικοί χώροι και παραλίες που μοιάζουν κρυμμένες από τον χρόνο έχουν γίνει σκηνές για τις ερμηνείες της. Ο στόχος δεν είναι μόνο να εντυπωσιάσει το κοινό με μια όμορφη εικόνα. Είναι να σου θυμίσει πως η Ελλάδα είναι γεμάτη τόπους που αξίζουν να γνωρίσεις και να προστατεύσεις.

Τα 6 ελληνικά τραγούδια που αν δεν παίξεις στο αμάξι, οι διακοπές σου δεν ξεκίνησαν!

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Piano Έλενα Ξυδιά Ζάκυνθος μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Star Wars: Το πιο ακριβό «σπαθί» του γαλαξία μόλις πουλήθηκε!

Star Wars: Το πιο ακριβό «σπαθί» του γαλαξία μόλις πουλήθηκε!

20.07.2026
Επόμενο
Το soundtrack του «The Odyssey» μόλις έγινε το νέο μας obsession

Το soundtrack του «The Odyssey» μόλις έγινε το νέο μας obsession

20.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το soundtrack του «The Odyssey» μόλις έγινε το νέο μας obsession
Μουσικά Νέα

Το soundtrack του «The Odyssey» μόλις έγινε το νέο μας obsession

20.07.2026
Η Tyla έκανε το μετρό του Λονδίνου stage και «έριξε» τα social media!
Μουσικά Νέα

Η Tyla έκανε το μετρό του Λονδίνου stage και «έριξε» τα social media!

20.07.2026
Η Gracie Abrams έκανε το απόλυτο surprise drop με 2 νέα tracks από το «Daughter from hell»!
Μουσικά Νέα

Η Gracie Abrams έκανε το απόλυτο surprise drop με 2 νέα tracks από το «Daughter from hell»!

20.07.2026
O Sidarta αποκαλύπτει στο Mad.gr τη συνεργασία-όνειρο που δεν περιμέναμε να ακούσουμε
Mad Video Music Awards

O Sidarta αποκαλύπτει στο Mad.gr τη συνεργασία-όνειρο που δεν περιμέναμε να ακούσουμε

20.07.2026
H Marseaux έγραψε ιστορία στο opening act της NAÏKA στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

H Marseaux έγραψε ιστορία στο opening act της NAÏKA στην Αθήνα

20.07.2026
Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη

20.07.2026
Μίνως Μάτσας: Η μαγική βραδιά στο Ηρώδειο κυκλοφορεί τώρα ως live album και είναι ένα ταξίδι στον κόσμο
Μουσικά Νέα

Μίνως Μάτσας: Η μαγική βραδιά στο Ηρώδειο κυκλοφορεί τώρα ως live album και είναι ένα ταξίδι στον κόσμο

20.07.2026
Το Mad παρουσιάζει τα Mad Charts, το νέο σημείο αναφοράς για ό,τι κινεί τη μουσική σήμερα
Μουσικά Νέα

Το Mad παρουσιάζει τα Mad Charts, το νέο σημείο αναφοράς για ό,τι κινεί τη μουσική σήμερα

20.07.2026
Post Malone: Το ολοκαίνουργιο hit του «έκλεψε την παράσταση» στον τελικό του Μουντιάλ
Μουσικά Νέα

Post Malone: Το ολοκαίνουργιο hit του «έκλεψε την παράσταση» στον τελικό του Μουντιάλ

20.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές