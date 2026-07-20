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Μουσική 20.07.2026

Η Tyla έκανε το μετρό του Λονδίνου stage και «έριξε» τα social media!

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Η Tyla έκανε το μετρό του Λονδίνου σκηνή χορού και το viral video για το νέο album «APOP» έγινε αμέσως θέμα συζήτησης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Tyla έκανε έκπληξη στο μετρό του Λονδίνου, μετατρέποντάς το σε αυτοσχέδιο χώρο χορού.
  • Βίντεο της εμφάνισής της έγινε viral στα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans.
  • Η κίνηση αποτελεί μέρος της προωθητικής καμπάνιας για το νέο της album «APOP».
  • Η εμφάνιση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, με κάποιους να τη θεωρούν υπερβολική και άλλους δημιουργική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tyla απέδειξε για ακόμα μία φορά πως ξέρει να δημιουργεί στιγμές που τραβούν όλα τα βλέμματα, αυτή τη φορά με μια εμφάνιση έκπληξη μέσα στο μετρό του Λονδίνου. Η παγκόσμια pop star εμφανίστηκε ανάμεσα στους επιβάτες και μετέτρεψε έναν συνηθισμένο χώρο μετακίνησης σε μια απρόσμενη σκηνή χορού. Το βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους fans της να ενθουσιάζονται από τον αυθορμητισμό της. Η εμφάνιση ήρθε λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της album «APOP», δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο hype γύρω από τη νέα της εποχή.

Η Tyla ποζάρει με μπικίνι για το νέο της άλμπουμ "APop", το οποίο αναμένεται να είναι το πιο πολυσυζητημένο pop comeback.
https://www.instagram.com/tyla/

Στο viral clip που κυκλοφόρησε στο TikTok, η Tyla φαίνεται να χορεύει με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο μέσα στον συρμό του λονδρέζικου μετρό, τραβώντας αμέσως την προσοχή των επιβατών. Η κίνησή της αποτέλεσε μέρος της προωθητικής καμπάνιας για το νέο της μουσικό project, με την τραγουδίστρια να επιλέγει έναν ιδιαίτερα διαφορετικό τρόπο για να φέρει το album της πιο κοντά στο κοινό.

Το «APop» της Tyla είναι ήδη το πιο πολυσυζητημένο pop comeback – Δες το tracklist του νέου άλμπουμ

Πολλοί χρήστες των social media χαρακτήρισαν τη στιγμή fun και αυθεντική, ενώ το βίντεο άρχισε να ταξιδεύει σε όλες τις πλατφόρμες. Όπως συμβαίνει συχνά με τις viral στιγμές, η εμφάνιση της Tyla προκάλεσε και αντιδράσεις.

@rnbculture_

Our South African girl has officially touched down in London @TYLA #tyla #london #tfl

♬ original sound – RnB Culture

Κάποιοι θεώρησαν πως η συγκεκριμένη επιλογή ήταν υπερβολική, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως πρόκειται απλώς για έναν δημιουργικό τρόπο προώθησης ενός album στη νέα εποχή των social media. Το μόνο σίγουρο είναι πως η 24χρονη τραγουδίστρια κατάφερε να κάνει τον κόσμο να μιλάει για εκείνη, λίγες ημέρες πριν το «APOP» φτάσει επίσημα στους fans της.

Η Tyla στη σκηνή με ροζ μπικίνι και μπότες, προετοιμάζεται για το νέο της άλμπουμ "APop".
https://www.instagram.com/tyla/

Με το νέο της album να βρίσκεται προ των πυλών, η Tyla συνεχίζει να χτίζει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα στη σύγχρονη pop σκηνή, συνδυάζοντας μουσική, χορό και viral moments που γίνονται μέρος της κουλτούρας του internet.

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Tyla άλμπουμ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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