Το «APop» της Tyla είναι ήδη το πιο πολυσυζητημένο pop comeback – Δες το tracklist του νέου άλμπουμ

Το νέο άλμπουμ της Tyla με όνομα «APop» κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου με 14 ολοκαίνουργια τραγούδια και νέα συνεργασία με τη Zara Larsson

Με μια ματιά Το νέο άλμπουμ της Tyla, «APop», κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου και περιέχει 14 τραγούδια.

Η Tyla παρουσίασε το tracklist του «APop» με φθορίζον spray paint κάτω από blacklight, προκαλώντας ενθουσιασμό.

Ο τίτλος «APop» εκφράζει την επιθυμία της Tyla να συνδέσει την αφρικανική μουσική με τη σύγχρονη pop.

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Η Tyla ανεβάζει την αγωνία των fans λίγο πριν από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της. Η Νοτιοαφρικανή superstar βρήκε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο για να παρουσιάσει το tracklist του «APop», μετατρέποντας μια απλή ανακοίνωση σε ένα εντυπωσιακό visual που έγινε αμέσως viral στα social media. Αντί για ένα κλασικό post, επέλεξε να γράψει τους τίτλους των τραγουδιών με φθορίζον spray paint μέσα σε έναν χώρο φωτισμένο αποκλειστικά με blacklight. Το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους θαυμαστές της και έδωσε ακόμη μεγαλύτερο hype στην επερχόμενη κυκλοφορία.

Το νέο άλμπουμ «APop» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου και θα περιλαμβάνει συνολικά 14 τραγούδια. Ανάμεσά τους βρίσκονται ήδη γνωστά singles όπως τα «Chanel», «Is it love», «Is it» και το δυναμικό «She did it again» με τη συμμετοχή της Zara Larsson. Παράλληλα, οι fans θα ακούσουν για πρώτη φορά νέα κομμάτια όπως τα «That girl», «Kiss», «Fairytale», «Mr. nonchalant», «Feel something» και «Hot tubs», τα οποία υπόσχονται να παρουσιάσουν ακόμη περισσότερες πλευρές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

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Η ίδια η Tyla εξηγεί πως ο τίτλος «APop» εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία της. Όπως έχει δηλώσει, στόχος της είναι να ενώσει την αφρικανική μουσική κουλτούρα με τον σύγχρονο pop ήχο, χωρίς να περιορίζεται από ταμπέλες ή μουσικούς κανόνες.

Θεωρεί πως η αφρικανική μουσική αξίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop σκηνής και θέλει μέσα από το νέο της project να αναδείξει αυτή τη σύνδεση. Η δημιουργική της προσέγγιση είναι ένας από τους βασικούς λόγους που την έχουν μετατρέψει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες νέες καλλιτέχνιδες διεθνώς.

Το «APop» αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου πρώτου άλμπουμ της, το οποίο την καθιέρωσε ως ένα από τα πιο δυνατά νέα ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Η επιτυχία του mega hit «Water» της χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και βραβείο Grammy, ενώ οι επόμενες κυκλοφορίες της απέδειξαν πως δεν αποτελεί απλώς ένα viral φαινόμενο, αλλά μία καλλιτέχνιδα με ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Το τελευταίο διάστημα η Tyla επεκτείνει τη δημιουργική της παρουσία και πέρα από τη μουσική. Μέσα στο 2026 έκανε το ντεμπούτο της και στον χώρο του κινηματογράφου, συμμετέχοντας ως voice actress στην ταινία Toy Story 5, αποδεικνύοντας ότι η καριέρα της εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Με το «APop» να βρίσκεται πλέον λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του, όλα δείχνουν πως η Tyla είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην παγκόσμια pop σκηνή και να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί μία από τις πιο exciting καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς.