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Μουσική 16.07.2026

Double trouble! Η Lana Del Rey ανακοίνωσε 2 νέα albums και οι fans παραληρούν

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Διπλή μουσική έκπληξη από τη Lana Del Rey, που ανακοίνωσε δύο νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες μέσα στο 2026
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lana Del Rey ανακοίνωσε την κυκλοφορία δύο νέων άλμπουμ που προέκυψαν από την ίδια δημιουργική περίοδο.
  • Το πρώτο άλμπουμ, Stove, εξελίχθηκε και οδήγησε στη δημιουργία ενός δεύτερου, ξεχωριστού project.
  • Το δεύτερο άλμπουμ λειτουργεί ως μουσική εξομολόγηση, αποτυπώνοντας προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα.
  • Και τα δύο άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσουν στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lana Del Rey φαίνεται πως έχει ακόμη μία μεγάλη έκπληξη για το κοινό της. Ενώ οι περισσότεροι περίμεναν με αγωνία την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου Stove, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το επόμενο μουσικό της κεφάλαιο δεν θα περιοριστεί σε έναν μόνο δίσκο. Μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media, άφησε να εννοηθεί πως δύο διαφορετικά άλμπουμ γεννήθηκαν μέσα από την ίδια δημιουργική περίοδο. Η αποκάλυψη ενθουσίασε τους fans, οι οποίοι περίμεναν εδώ και χρόνια νέα μουσική από τη βραβευμένη καλλιτέχνιδα.

lana_del_rey
https://www.instagram.com/honeymoon/

Σύμφωνα με όσα μοιράστηκε η ίδια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν γεμάτα ανατροπές, καθυστερήσεις και στιγμές έντονης προσωπικής αναζήτησης. Καθώς το Stove εξελισσόταν, άρχισε να δημιουργείται παράλληλα και ένα δεύτερο project, το οποίο αποτυπώνει όλα όσα βίωσε μέχρι να ολοκληρωθεί ο βασικός δίσκος. Η Lana Del Rey εξηγεί πως το νέο αυτό έργο λειτουργεί σαν μια μουσική εξομολόγηση, γεμάτη σκέψεις, αλλαγές, αμφιβολίες αλλά και αισιοδοξία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, πρόκειται για δύο από τις πιο όμορφες δημιουργίες που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.

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Το Stove παραμένει ο βασικός της δίσκος, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, όμως η μεγάλη χρονική διαδρομή μέχρι την ολοκλήρωσή του έδωσε χώρο για την ανάπτυξη ενός δεύτερου άλμπουμ με ξεχωριστή ταυτότητα. Η τραγουδοποιός αποκάλυψε πως συνεργάστηκε με πολλούς ανθρώπους ώστε να μετατρέψει όλες τις εμπειρίες αυτής της περιόδου σε μουσική. Παράλληλα, ανέφερε ότι απομένει περίπου ένας μήνας δουλειάς πριν και οι δύο δίσκοι σταλούν για παραγωγή σε βινύλιο. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πλάνο, οι κυκλοφορίες αναμένονται προς τα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η πορεία του νέου άλμπουμ μόνο εύκολη δεν ήταν. Αρχικά είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο Lasso, στη συνέχεια μετονομάστηκε σε The Right Person Will Stay και τελικά κατέληξε στο Stove. Οι συνεχείς αλλαγές, οι αναβολές και η προσθήκη νέων τραγουδιών καθυστέρησαν σημαντικά την κυκλοφορία του, όμως φαίνεται πως όλη αυτή η διαδικασία λειτούργησε δημιουργικά για τη Lana Del Rey, οδηγώντας τελικά στη γέννηση δύο διαφορετικών μουσικών έργων.

https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/

Παράλληλα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από δύο διαφορετικά εξώφυλλα βινυλίων, ενισχύοντας τις φήμες ότι το συνοδευτικό άλμπουμ ίσως έχει τον τίτλο Spyda. Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για την ονομασία του δεύτερου project, οι εικόνες προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα social media.

Οι γνώριμες κινηματογραφικές εικόνες, η νοσταλγική αισθητική και οι συμβολισμοί που συνοδεύουν κάθε της ανάρτηση συνεχίζουν να αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/

Το τελευταίο διάστημα η Lana Del Rey είχε ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από τη νέα μουσική εποχή της μέσα από singles όπως τα «Henry», «Come on», «Bluebird» και το πιο πρόσφατο «White Feather-Hawk Tail Deer Hunter». Όλα δείχνουν πως το 2026 θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες χρονιές της καριέρας της, με δύο άλμπουμ που υπόσχονται να αποκαλύψουν διαφορετικές πλευρές της ίδιας δημιουργικής ιστορίας.

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lana del ray μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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