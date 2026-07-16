Ποιος είπε ότι η rock έχει ηλικία; Ο Mick Jagger γράφει ήδη τον επόμενο δίσκο

Με μια ματιά Ο Mick Jagger γράφει ήδη νέο υλικό, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ των Rolling Stones.

Ο Jagger άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τριλογία δίσκων, καθώς έχει πολύ υλικό.

Ο νέος δίσκος "Foreign Tongues" συνδυάζει rock, blues, soul, funk και R&B με συνεργασίες.

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Υπάρχουν καλλιτέχνες που περιμένουν να περάσουν μήνες μετά την κυκλοφορία ενός δίσκου για να σκεφτούν το επόμενο βήμα. Ο Mick Jagger, όμως, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξη του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, «Foreign Tongues», ο θρυλικός frontman αποκάλυψε ότι έχει ήδη επιστρέψει στη διαδικασία της δημιουργίας. Για τον ίδιο, η έμπνευση δεν σταματά ποτέ και οι νέες ιδέες συνεχίζουν να γεννιούνται ασταμάτητα.

Σε συνέντευξή του στο NME, ο 82χρονος μουσικός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το «Foreign Tongues» να είναι μόνο η αρχή μιας νέας μουσικής εποχής για το συγκρότημα. Μάλιστα, δεν απέκλεισε ακόμη και το σενάριο μιας… τριλογίας δίσκων. «Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια τριλογία δίσκων», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι ήδη γράφει νέο υλικό. Παράλληλα εξήγησε πως δεν σημαίνει ότι κάθε τραγούδι που δημιουργεί προορίζεται απαραίτητα για τους Rolling Stones.

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«Όταν γράφεις ένα τραγούδι, μερικές φορές αποφασίζεις: “Αυτό δεν είναι για μένα, αλλά θα μπορούσε να είναι για τους Chili Peppers” ή κάτι τέτοιο», ανέφερε, δείχνοντας πως προσεγγίζει τη σύνθεση χωρίς περιορισμούς. Όπως είπε, πολλές ιδέες μπορεί να βρουν τον δρόμο τους προς άλλους καλλιτέχνες, ενώ άλλες τελικά καταλήγουν στους Rolling Stones. «Έχω πολύ υλικό και δεν είναι όλο κατάλληλο για τους Rolling Stones. Αυτό δεν θα πρέπει να με εμποδίζει να το γράφω. Όταν σου έρχεται μια ιδέα, απλώς τη γράφεις», πρόσθεσε.

Το «Foreign Tongues», το 25ο studio album των Rolling Stones, επιβεβαιώνει ότι το συγκρότημα εξακολουθεί να εξερευνά νέες μουσικές διαδρομές, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Rock, blues, soul, funk και R&B συνυπάρχουν στον δίσκο, ενώ το project πλαισιώνεται από εντυπωσιακές συμμετοχές όπως οι Paul McCartney, Robert Smith, Bruno Mars και Chad Smith.

Mick Jagger Says He’s ‘Already Started Writing’ New Music After Release of New Rolling Stones Album ‘Foreign Tongues’ https://t.co/o5A83Cb1ds — People (@people) July 13, 2026

Ξεχωριστή θέση έχει η συνεργασία με τον Paul McCartney, ο οποίος έπαιξε μπάσο στο τραγούδι “Covered in You”. Ο Jagger αποκάλυψε πως η συνεργασία τους προέκυψε φυσικά μετά τις ηχογραφήσεις του «Bite my head off» στο «Hackney Diamonds». «Ήταν πολύ εύκολο. Προφανώς γνωρίζω τον Paul εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι άγνωστος, αλλά δεν είχε ξαναπαίξει μπάσο μαζί μας. Είναι κάτι διαφορετικό», είπε, εξηγώντας ότι ο McCartney ολοκλήρωσε την ηχογράφηση μέσα σε περίπου δέκα λεπτά.

Απολαυστική ήταν και η ιστορία που μοιράστηκε για τον Bruno Mars, ο οποίος επισκέφθηκε το στούντιο στο Los Angeles κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Ο Jagger, με το γνωστό του χιούμορ, του ανέθεσε έναν… ασυνήθιστο ρόλο. «Ο Bruno πέρασε από το στούντιο όταν ολοκλήρωνα τα φωνητικά. Αλλά στο στούντιό μας όλοι πρέπει να δουλεύουν. Οπότε του είπα: «Πήγαινε να πάρεις μια μπίρα ή ένα μπισκότο ή οτιδήποτε άλλο και παίξε κουδούνα»», ανέφερε γελώντας.

Όσο για τις live εμφανίσεις, ο frontman έδωσε αισιόδοξα νέα στους fans. Αν και μέσα στο 2026 δεν προβλέπεται περιοδεία, οι Rolling Stones στοχεύουν να επιστρέψουν στις σκηνές την επόμενη χρονιά, εφόσον το επιτρέψουν τα προγράμματα των μελών του συγκροτήματος. «Ελπίζω πως όχι. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε κάποιες του χρόνου με τους Stones», δήλωσε.

Περισσότερα από 60 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, οι Rolling Stones συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει ηλικία. Και όσο ο Mick Jagger εξακολουθεί να γράφει τραγούδια με τον ίδιο ενθουσιασμό, το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του θρυλικού συγκροτήματος φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει.