Ο Βάγγος Δανέζης κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο με το «Καρδιά μου λιώνω», της αγαπημένης επιτυχίας του Στέφανου Κορκολή

Με μια ματιά Ο Βάγγος Δανέζης κυκλοφορεί το πρώτο του single, «Καρδιά μου λιώνω».

Το τραγούδι είναι μια σύγχρονη διασκευή του κομματιού του Στέφανου Κορκολή.

Ο Βάγγος Δανέζης έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο The Voice of Greece.

Το single συνδυάζει κλασική σύνθεση με νέο ήχο και ερμηνεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Βάγγος Δανέζης κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο και παρουσιάζει το πρώτο του single, «Καρδιά μου λιώνω», μια σύγχρονη διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού του Στέφανου Κορκολή, που επιστρέφει πιο φρέσκο και επίκαιρο από ποτέ.

Με τη μοναδική χροιά της φωνής του και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τους ARCADE, το «Καρδιά μου λιώνω» αποκτά μια ολοκαίνουργια ταυτότητα. Η διαχρονική σύνθεση του Στέφανου Κορκολή, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, σε στίχους του Βασίλη Μαστροκώστα, συναντά τον ανανεωμένο ήχο και τη δυναμική ερμηνεία του Βάγγου Δανέζη, δίνοντας νέα πνοή στο αγαπημένο τραγούδι.

Από το The Voice στη δισκογραφία: Το πρώτο single του Βάγγου Δανέζη έρχεται και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα

Το κοινό γνώρισε τον Βάγγο Δανέζη μέσα από τη συμμετοχή του στο The Voice of Greece, όπου ξεχώρισε από την πρώτη του εμφάνιση και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του, την αυθεντικότητα και τη σκηνική του παρουσία.

Με το «Καρδιά μου λιώνω», ο Βάγγος Δανέζης συστήνεται επίσημα στη δισκογραφία, συνδυάζοντας τη διαχρονική αξία ενός αγαπημένου τραγουδιού με τη φρεσκάδα και την ενέργεια της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής.