«When i’m home»: Ο Travis Scott κάνει απόβαση στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan με ολοκαίνουργιο track

Με μια ματιά Ο Travis Scott συνυπογράφει το τραγούδι «When i'm home» για την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan.

Στο κομμάτι συμμετέχουν επίσης ο James Blake και ο συνθέτης Ludwig Göransson.

Ο Travis Scott έχει μικρό ρόλο στην ταινία, υποδυόμενος έναν παραδοσιακό βάρδο.

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Christopher Nolan ετοιμάζεται να φέρει τη δική του εκδοχή της «Οδύσσειας» στις κινηματογραφικές αίθουσες και, όπως όλα δείχνουν, η μουσική θα παίξει εξίσου σημαντικό ρόλο με την εικόνα. Ο Travis Scott δεν περιορίζεται μόνο σε μια σύντομη εμφάνιση ως ηθοποιός, αλλά υπογράφει και το τραγούδι των τίτλων τέλους της ταινίας. Μαζί με τον James Blake και τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Ludwig Göransson δημιούργησαν το ολοκαίνουργιο κομμάτι «When i’m home», το οποίο θα συνοδεύει το φινάλε της πολυαναμενόμενης παραγωγής.

Η συνεργασία αυτή έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στους fans της μουσικής και του κινηματογράφου, αφού ενώνει τρία από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της σύγχρονης σκηνής. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Christopher Nolan συνεργάζεται με τον Travis Scott. Το 2020, ο Αμερικανός superstar είχε γράψει το «The plan» για το soundtrack του Tenet, με το κομμάτι να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και να θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες κινηματογραφικές μουσικές συνεργασίες της δεκαετίας.

Travis Scott: Ο ρόλος-έκπληξη στην «Οδύσσεια» που κανείς δεν περίμενε

Τώρα, ο Scott επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν του Nolan, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τον James Blake, έναν καλλιτέχνη που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η ατμοσφαιρική του αισθητική ταιριάζει ιδανικά σε κινηματογραφικά projects. Τα πρώτα αποσπάσματα του «When i’m home» ακούστηκαν αποκλειστικά σε δημοσιογραφικές προβολές και ήδη έχουν δημιουργήσει έντονο hype.

Η συμμετοχή του Travis Scott στην «Οδύσσεια» δεν σταματά όμως στη μουσική. Ο Nolan του ανέθεσε και έναν μικρό ρόλο, υποδυόμενος έναν παραδοσιακό βάρδο, μια επιλογή που πολλοί θεωρούν συμβολική, καθώς συνδέει την αρχαία προφορική αφήγηση με τη σύγχρονη κουλτούρα της hip-hop.

Ο Scott προστίθεται σε ένα εντυπωσιακό cast που περιλαμβάνει τους Matt Damon, Zendaya, Tom Holland και Robert Pattinson, ενώ η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε φιλμ IMAX 15/70mm. Με την πρεμιέρα να πλησιάζει, οι fans περιμένουν όχι μόνο το soundtrack αλλά και πιθανό συλλεκτικό merchandise από την Cactus Jack, κάτι που ήδη συζητιέται έντονα στα social media.

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες και στις IMAX στις 17 Ιουλίου 2026, με τον Travis Scott να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα στη μουσική και τον κινηματογράφο.