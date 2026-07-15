Έφυγε από τη ζωή Μάρω Κοντού: Η γυναίκα σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου

Από τις γειτονιές του παλιού Κουκακίου μέχρι τις διαχρονικές ταινίες της Finos Film, η πορεία της αποτυπώνει ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας

Με μια ματιά Η Μάρω Κοντού, εμβληματική μορφή του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, απεβίωσε, αφήνοντας σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο Εθνικό Θέατρο και έκανε κινηματογραφικό ντεμπούτο το 1954, πρωταγωνιστώντας σε πάνω από 60 ταινίες.

Έγινε θρύλος με ρόλους όπως η «κυρία Κοκοβίκου» και συνεργάστηκε επιτυχημένα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η πορεία της περιλάμβανε θέατρο, τηλεόραση, ζωγραφική και πολιτική δράση, αφήνοντας ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μάρω Κοντού, μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Για περισσότερες από επτά δεκαετίες χάρισε στο κοινό αξέχαστες ερμηνείες, γράφοντας το δικό της ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής. Οι ταινίες της έγιναν διαχρονικά classics, ενώ οι ρόλοι της συνεχίζουν να συγκινούν και να ψυχαγωγούν κάθε νέα γενιά θεατών. Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον ελληνικό πολιτισμό, όμως το έργο και η προσφορά της θα παραμείνουν ζωντανά μέσα από τις αμέτρητες στιγμές που χάρισε στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Η Μαριάνθη Κοντού, όπως είναι το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι, σε μια Αθήνα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Τα παιδικά της χρόνια σημαδεύτηκαν από την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή όταν εκείνη ήταν μόλις 2 ετών. Μεγάλωσε μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά της σε μια γειτονιά που αργότερα θα θυμόταν με ιδιαίτερη νοσταλγία.

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Όπως έχει περιγράψει η ίδια σε συνεντεύξεις της, το Κουκάκι των παιδικών της χρόνων ήταν γεμάτο αυλές, κήπους, ανοιχτές πόρτες και ανθρώπινες σχέσεις. Οι γείτονες γνώριζαν ο ένας τον άλλον και οι καθημερινές στιγμές είχαν μια αθωότητα που δύσκολα συναντάς σήμερα. Ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής βρίσκονταν προσωπικότητες που αργότερα θα άφηναν το δικό τους στίγμα στον πολιτισμό, όπως ο Μάριος Πλωρίτης, η Κατερίνα Γιουλάκη και η Νάνα Μούσχουρη.

Η μεγάλη αγάπη για τον χορό και η χαμένη υποτροφία

Πριν κατακτήσει τον κινηματογράφο, η Μάρω Κοντού είχε αφιερωθεί στον χορό. Φοίτησε στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και ξεχώρισε για το ταλέντο και την αφοσίωσή της. Μάλιστα, κατάφερε να κερδίσει υποτροφία για τη φημισμένη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς της δεν της επέτρεψαν να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική ευκαιρία. Μπορεί η υποτροφία να μην έγινε ποτέ το εισιτήριο για μια διεθνή καριέρα στον χορό, όμως η ζωή της επιφύλασσε έναν διαφορετικό δρόμο, που έμελλε να την καθιερώσει ως μία από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες της χώρας.

Τα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο

Το 1953 εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο ως μέλος του χορού σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό σχολείο για τη μετέπειτα πορεία της. Λίγο αργότερα έλαβε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο από την αρμόδια κρατική επιτροπή, γεγονός που επιβεβαίωνε ήδη από τα πρώτα της βήματα ότι διέθετε ξεχωριστές καλλιτεχνικές δυνατότητες.

Η πρώτη εμφάνιση στη Finos Film

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1954 στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» του Ντίνου Δημόπουλου. Ήταν η αρχή μιας σχέσης που θα συνδεόταν άρρηκτα με την ιστορία της Finos Film. Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε σε ταινίες όπως «Ο Άνθρωπος του Τραίνου», «Έγκλημα στο Κολωνάκι» και «Έγκλημα στα Παρασκήνια», κερδίζοντας σταδιακά την προσοχή του κοινού και των δημιουργών.

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Η καθιέρωση και οι μεγάλες επιτυχίες

Το 1960 ήρθε η μεγάλη στιγμή. Στην ταινία «Τα Κίτρινα Γάντια» πρωταγωνίστησε δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη και απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί με άνεση στον πρώτο ρόλο. Ακολούθησε η συμμετοχή της στην κλασική κωμωδία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» δίπλα στον Ντίνο Ηλιόπουλο, ενώ η φιλμογραφία της εμπλουτιζόταν συνεχώς με επιτυχίες που έμελλαν να μείνουν στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Συνολικά, πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές παραγωγές, χτίζοντας μια σπάνια καριέρα που λίγες Ελληνίδες ηθοποιοί μπορούν να επιδείξουν.

Η «κυρία Κοκοβίκου» που έγινε θρύλος

Αν υπάρχει ένας ρόλος που ακολούθησε τη Μάρω Κοντού σε όλη της τη ζωή, αυτός είναι αναμφίβολα η Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα». Δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ατάκες, οι συγκρούσεις και η χημεία τους παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα, δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της ταινίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί εξακολουθούν να την αποκαλούν «κυρία Κοκοβίκου», αποδεικνύοντας πόσο βαθιά έχει χαραχτεί ο συγκεκριμένος ρόλος στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων.

Η συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Μια ακόμη σημαντική σελίδα στην καριέρα της γράφτηκε μέσα από τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν σε 13 ταινίες, ανάμεσά τους οι «Ο Γεροντοκόρος», «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» και «Κρίμα το μπόι σου». Η επιτυχία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε για χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες ότι αποτελούσαν ζευγάρι και στην πραγματική ζωή. Η ίδια, ωστόσο, είχε ξεκαθαρίσει ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε ποτέ. Όπως είχε πει με χιούμορ, μπορεί να ήταν εξαιρετικά ταιριαστοί επαγγελματικά, αλλά ως χαρακτήρες ήταν εντελώς διαφορετικοί.

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Θέατρο, τηλεόραση και ζωγραφική

Η πορεία της δεν περιορίστηκε μόνο στη μεγάλη οθόνη. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και συμμετείχε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, από το «Λούνα Παρκ» μέχρι τη σύγχρονη επιτυχία «Η Γη της Ελιάς». Παράλληλα ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, παρουσιάζοντας έργα της σε εκθέσεις και αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική της φύση εκφραζόταν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Η πολιτική διαδρομή

Εκτός από τον χώρο της τέχνης, η Μάρω Κοντού δραστηριοποιήθηκε και στην πολιτική. Υπηρέτησε ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων, ενώ διετέλεσε και βουλευτής της Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα ανέλαβε σημαντικές διοικητικές θέσεις, όπως την προεδρία του Αθήνα 9.84 και του κέντρου βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», επιδιώκοντας να προσφέρει και μέσα από τη δημόσια ζωή.

Μια παρουσία που ξεπέρασε τον χρόνο

Σήμερα, η Μάρω Κοντού δεν αποτελεί απλώς μία σπουδαία ηθοποιό. Είναι ένα κομμάτι της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Από το μικρό σπίτι στο Κουκάκι μέχρι τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, από τη Finos Film μέχρι το θέατρο, την τηλεόραση και την πολιτική, η διαδρομή της είναι γεμάτη στιγμές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα.

Κοιτάζοντας την πορεία της, καταλαβαίνεις γιατί το όνομά της εξακολουθεί να προκαλεί σεβασμό, νοσταλγία και θαυμασμό. Γιατί η Μάρω Κοντού δεν υπήρξε απλώς πρωταγωνίστρια της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε και παραμένει μία από τις πιο λαμπερές μορφές του.

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