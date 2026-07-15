«Behemoth!»: Ο Pedro Pascal έρχεται με τον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής του – Δες το trailer

Με μια ματιά Ο Pedro Pascal πρωταγωνιστεί στην ταινία «Behemoth!» του Tony Gilroy.

Υποδύεται έναν παγκοσμίου φήμης τσελίστα που αντιμετωπίζει το παρελθόν του στο Hollywood.

Η εκμάθηση του τσέλο ήταν η δυσκολότερη πρόκληση στην καριέρα του Pascal.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Olivia Wilde, Eva Victor και Will Arnett, κυκλοφορεί 4 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Pedro Pascal ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά σε έναν ρόλο που μοιάζει φτιαγμένος αποκλειστικά για εκείνον. Μετά από χρόνια σε επιτυχημένες σειρές και blockbuster ταινίες, ο αγαπημένος ηθοποιός περνά στο επίκεντρο της νέας ταινίας του Tony Gilroy,«Behemoth!». Ο Pascal υποδύεται έναν παγκοσμίου φήμης τσελίστα που επιστρέφει στο Λος Άντζελες ύστερα από δύο δεκαετίες συνεχών περιοδειών, αναζητώντας μια νέα αρχή. Όμως το ταξίδι αυτό θα τον φέρει αντιμέτωπο με το παρελθόν του και με έναν κόσμο όπου η μουσική κρύβει πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται.

Στο «Behemoth!», ο Pedro Pascal ενσαρκώνει τον Άλεξ Σέριαν, έναν μουσικό που μπλέκεται στον απαιτητικό κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής στο Hollywood. Εκεί, κάθε νέα σύνθεση ξυπνά αναμνήσεις και πληγές που πίστευε πως είχε αφήσει πίσω του.

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Το πρώτο trailer δίνει μια ατμοσφαιρική γεύση από την ταινία, γεμάτη εικόνες από στούντιο ηχογράφησης, ορχήστρες και εντυπωσιακές ερμηνείες, ενώ στο πλευρό του Pascal πρωταγωνιστούν οι Olivia Wilde, Eva Victor και Will Arnett. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος προοριζόταν αρχικά για τον Oscar Isaac, πριν τελικά αναλάβει ο Pedro Pascal.

Αυτό που κάνει τον συγκεκριμένο ρόλο ακόμη πιο ξεχωριστό είναι η προετοιμασία που χρειάστηκε ο ηθοποιός. Ο ίδιος αποκάλυψε πως η εκμάθηση του τσέλο ήταν η δυσκολότερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, ξεπερνώντας ακόμη και τις απαιτητικές σκηνές δράσης για τις οποίες είναι γνωστός. Για μήνες έκανε καθημερινά μαθήματα, αφιερώνοντας ατελείωτες ώρες εξάσκησης ώστε οι κινήσεις του να δείχνουν απολύτως αυθεντικές στην οθόνη.

Παράλληλα, ο Tony Gilroy συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες του Hollywood, όπως οι Michael Giacchino, Alan Silvestri, James Newton Howard και Michael Abels, δημιουργώντας ένα soundtrack που αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ταινίας.

Το «Behemoth!» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 4 Δεκεμβρίου, με όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ξεχωριστές κινηματογραφικές και μουσικές εμπειρίες της χρονιάς.