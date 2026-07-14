Ο Tom Cruise επιστρέφει πιο αγνώριστος από ποτέ στη νέα ταινία «Digger» – Δες το trailer

Με μια ματιά Ο Tom Cruise πρωταγωνιστεί στο «Digger» σε έναν ριζικά διαφορετικό, αγνώριστο ρόλο.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Alejandro G. Iñárritu, εξερευνά την πολιτική σάτιρα και την οικολογική κρίση.

Ο Cruise δήλωσε ότι η προετοιμασία για τον χαρακτήρα του Digger Rockwell του πήρε 40 χρόνια.

Η ταινία γυρίστηκε με ειδική κάμερα του 1954 και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tom Cruise αφήνει πίσω του τις υπερηρωικές αποστολές και τις ακραίες σκηνές δράσης για έναν ρόλο που δεν θυμίζει τίποτα από όσα τον έχουμε δει να κάνει μέχρι σήμερα. Το πρώτο trailer του «Digger», της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro G. Iñárritu, μόλις κυκλοφόρησε και ήδη έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση. Στο φιλμ, ο Cruise μεταμορφώνεται στον Digger Rockwell, έναν τραχύ μεγιστάνα του πετρελαίου από τον αμερικανικό Νότο, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής. Με εντελώς διαφορετική εμφάνιση, έντονη προφορά και αγνώριστο look, ο διάσημος ηθοποιός παρουσιάζει μία από τις πιο τολμηρές μεταμορφώσεις της καριέρας του.

Το trailer συνδυάζει μαύρη σάτιρα, πολιτικό χιούμορ και καταστροφικά γεγονότα, θυμίζοντας σε αρκετούς το ύφος του Dr. Strangelove, αλλά προσαρμοσμένο στη σύγχρονη εποχή. Όπως όλα δείχνουν, το «Digger» δεν θα είναι μία ακόμη ταινία δράσης, αλλά μια φιλόδοξη κινηματογραφική πρόταση με έντονο κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό.

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Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ταινίας, ο Tom Cruise αποκάλυψε πως ο συγκεκριμένος χαρακτήρας ήταν κάτι που ουσιαστικά προετοίμαζε σε όλη του την πορεία ως ηθοποιός. «Μου πήρε 40 χρόνια για να γίνω αυτός ο χαρακτήρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως κάθε λεπτομέρεια, από το μακιγιάζ και τη σωματική κίνηση μέχρι τα ρούχα, τις μπότες και τον τρόπο που μιλά – αποτέλεσε κομμάτι της δημιουργίας του Digger Rockwell. Η μεταμόρφωσή του θυμίζει τον εκκεντρικό Les Grossman από το Tropic Thunder, αλλά αυτή τη φορά σε έναν πολύ πιο σκοτεινό και δραματικό ρόλο.

Η συνεργασία που περίμεναν εδώ και χρόνια

Ο Alejandro G. Iñárritu αποκάλυψε ότι ήθελε να συνεργαστεί με τον Tom Cruise εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η ιδέα για το «Digger» γεννήθηκε λίγο μετά το The Revenant, με τον σκηνοθέτη να δηλώνει πως είχε στο μυαλό του τον συγκεκριμένο χαρακτήρα για πολλά χρόνια, μέχρι που ένιωσε πως ο Cruise ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για να τον ενσαρκώσει.

Από την πλευρά του, ο Cruise δήλωσε ότι ήταν μεγάλος θαυμαστής του σκηνοθέτη ήδη από την εποχή του Amores Perros, ενώ όταν είδε για πρώτη φορά το concept του χαρακτήρα, απάντησε αμέσως θετικά.

Πολιτική σάτιρα, οικολογική κρίση και κινηματογραφική υπερπαραγωγή

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μία τεράστια οικολογική κρίση που απειλεί τον πλανήτη, με τον χαρακτήρα του Cruise να καλείται να διορθώσει την καταστροφή που φαίνεται πως ο ίδιος προκάλεσε.

Στην ταινία συμμετέχει και ο John Goodman στον ρόλο του Προέδρου των ΗΠΑ, με το trailer να παρουσιάζει έναν χαρακτήρα που συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικούς Αμερικανούς προέδρους, δίνοντας έναν έντονα σατιρικό τόνο.

Παράλληλα, το «Digger» γυρίστηκε σε VistaVision, χρησιμοποιώντας ειδική κινηματογραφική κάμερα βασισμένη σε σχεδιασμό του 1954, ενώ ο Iñárritu συνεργάστηκε ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Emmanuel Lubezki, δημιουργώντας εικόνες που ήδη εντυπωσιάζουν στο πρώτο trailer.

Το «Digger» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Με τον Tom Cruise σε έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει και τον Alejandro G. Iñárritu πίσω από την κάμερα, το φιλμ έχει ήδη μπει στη λίστα με τις ταινίες που όλοι περιμένουν να δουν.