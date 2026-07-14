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Μουσικά Νέα 14.07.2026

Η Άννα Βίσση μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από το «Όλο πιο πάνω» και είναι ό,τι πιο hot ακούσαμε σήμερα

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Η Άννα Βίσση αποκάλυψε το πρώτο teaser του νέου της τραγουδιού «Όλο πιο πάνω» σε συνεργασία με τον dj ARGY
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε teaser για το νέο της τραγούδι «Όλο πιο πάνω».
  • Συνεργάζεται με τον διεθνώς αναγνωρισμένο DJ και παραγωγό ARGY.
  • Το teaser, με κινηματογραφική αισθητική, έγινε viral και προκαλεί προσμονή.
  • Η συνεργασία σηματοδοτεί μια πιο ηλεκτρονική και σύγχρονη μουσική κατεύθυνση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση ξέρει πάντα πώς να δημιουργεί προσμονή και αυτή τη φορά το έκανε ξανά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η απόλυτη Ελληνίδα star δημοσίευσε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media ένα ατμοσφαιρικό teaser από το νέο της τραγούδι «Όλο πιο πάνω», βάζοντας τους fans σε κατάσταση… αναμονής για τη μεγάλη κυκλοφορία.

anna_vissi_fashion_arthro
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, είναι η συνεργασία της με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα DJ και παραγωγό ARGY, έναν από τους πιο επιτυχημένους εκπροσώπους της melodic techno και της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως. Η συνάντηση δύο τόσο διαφορετικών αλλά εξίσου δυνατών μουσικών κόσμων έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον.

Η Άννα Βίσση δημιούργησε το beach look που θα θέλεις να αντιγράψεις για τις εμφανίσεις σου στην παραλία

Το teaser, αν και διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, αρκεί για να δώσει μια πρώτη γεύση από τον νέο ήχο της Άννας Βίσση. Με δυναμικές εικόνες, κινηματογραφική αισθητική και έναν ρυθμό που ανεβάζει την ένταση, το «Όλο πιο πάνω» δείχνει πως θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες του καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η Άννα Βίσση δοκιμάζει κάτι εντελώς διαφορετικό

Η Άννα Βίσση δεν φοβάται ποτέ να πειραματιστεί και να εξελίσσεται. Έχοντας γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική μουσική, συνεχίζει να εκπλήσσει το κοινό της με συνεργασίες που κανείς δεν περιμένει.

Η σύμπραξη με τον ARGY σηματοδοτεί μια πιο ηλεκτρονική και σύγχρονη μουσική κατεύθυνση, παντρεύοντας τη χαρακτηριστική φωνή της με τους έντονους ηλεκτρονικούς ήχους που έχουν κάνει τον Έλληνα DJ γνωστό στα μεγαλύτερα clubs και festivals του κόσμου.

Το teaser έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες

Από τη στιγμή που το teaser ανέβηκε στα social media, οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές. Χιλιάδες likes, κοινοποιήσεις και σχόλια κατέκλυσαν τις δημοσιεύσεις της Άννας Βίσση, με τους θαυμαστές να μιλούν ήδη για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συνεργασίες της χρονιάς.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Πολλοί χρήστες ξεχώρισαν την κινηματογραφική αισθητική του βίντεο, ενώ άλλοι στάθηκαν στον νέο ήχο, που φαίνεται να συνδυάζει pop, dance και electronic στοιχεία, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για την ολοκληρωμένη έκδοση του τραγουδιού.

Η συνεργασία που όλοι θέλουν να ακούσουν

Ο ARGY έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ξεχωρίσει στη διεθνή ηλεκτρονική σκηνή, με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα μουσικά events και παραγωγές που έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια ακροατές. Η επιλογή του να συνεργαστεί με την Άννα Βίσση αποδεικνύει ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και πως οι δημιουργικές συμπράξεις μπορούν να φέρουν κάτι πραγματικά φρέσκο.

Η Άννα Βίσση με γυαλιά ηλίου και κορσέ κατά τη διάρκεια των προβών για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Το «Όλο πιο πάνω» αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα τόσο των φανατικών φίλων της Άννας Βίσση όσο και του νεότερου κοινού που ακολουθεί τον ARGY, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυνατά μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Με το teaser να έχει ήδη γίνει viral και την ανυπομονησία να μεγαλώνει κάθε ώρα που περνά, όλα δείχνουν πως το «Όλο πιο πάνω» θα είναι μία από τις κυκλοφορίες που θα συζητηθούν περισσότερο το επόμενο διάστημα. Και αν κρίνουμε από τα πρώτα δευτερόλεπτα που αποκάλυψε η Άννα Βίσση, αυτή η συνεργασία έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το απόλυτο μουσικό talk of the town.

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ARGY ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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