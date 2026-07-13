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Μουσική 13.07.2026

Ποιο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα τραγουδούν όλοι λάθος εδώ και χρόνια – Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία

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Το «Πώς μπορώ» κρύβει ένα λάθος που ελάχιστοι είχαν προσέξει - Η αντίδραση του Γιάννη Κότσιρα που έγινε viral στα social media
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Κότσιρας διέκοψε συναυλία του για να διορθώσει λάθος στίχο.
  • Πολλοί θαυμαστές τραγουδούσαν λάθος τον στίχο "να σ' αλλάξω" αντί για "να πετάξω".
  • Το λάθος αφορά το τραγούδι "Πώς μπορώ", που κυκλοφόρησε το 1999.
  • Η αυθόρμητη αντίδραση του τραγουδιστή έγινε viral στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια στιγμή γεμάτη χιούμορ και αμεσότητα χάρισε ο Γιάννης Κότσιρας στο κοινό του, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας του αποφάσισε να διακόψει την ερμηνεία ενός από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Ο λόγος; Ένα λάθος στους στίχους που, όπως φαίνεται, πολλοί θαυμαστές του τραγουδούν εδώ και χρόνια χωρίς να έχουν καταλάβει ότι δεν είναι η σωστή φράση.

https://www.instagram.com/yanniskotsiras.official/
https://www.instagram.com/yanniskotsiras.official/

Αν έχεις τραγουδήσει ποτέ το «Πώς μπορώ» του Γιάννη Κότσιρα, είναι πολύ πιθανό να έχεις κάνει και εσύ το ίδιο λάθος. Το κοινό συνόδευε τον γνωστό ερμηνευτή στους στίχους του τραγουδιού, όμως εκείνος σταμάτησε και με χαρακτηριστικό χιούμορ σχολίασε ότι άκουγε μια διαφορετική εκδοχή από αυτή που έχει ηχογραφηθεί.

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Η στιγμή που ο Γιάννης Κότσιρας σταμάτησε το τραγούδι

Όλα συνέβησαν όταν ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Πώς μπορώ», ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό του και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της πορείας του. Καθώς οι θεατές τραγουδούσαν μαζί του, ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι αρκετοί έλεγαν διαφορετικούς στίχους από τους αυθεντικούς. Με χιουμοριστική διάθεση, σταμάτησε την ερμηνεία και σχολίασε: «Χάλια, χάλια».

@megatvnews

🎤😂 Ένα βίντεο από συναυλία του Γιάννη Κότσιρα έχει γίνει viral στο TikTok και κάνει χιλιάδες χρήστες να αναρωτιούνται… μήπως τόσα χρόνια λέγαμε όλοι λάθος τους στίχους; Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του αγαπημένου τραγουδιού «Πώς Μπορώ», ο τραγουδιστής σταμάτησε ξαφνικά τη μουσική, κρατώντας το κεφάλι του με απορία, όταν άκουσε το κοινό να τραγουδά ξανά… λάθος το ρεφρέν. «Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό», είπε χαμογελώντας, εξηγώντας πως, σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, το συγκεκριμένο σημείο εξακολουθεί να τραγουδιέται διαφορετικά από ό,τι έχει γραφτεί. 📹zoestivaktaki #fy #greece #megatv #f #meganews #news

♬ πρωτότυπος ήχος – MEGA News – MEGA News

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στο κοινό, εξήγησε πως δεν μπορούσε να αφήσει το συγκεκριμένο λάθος να συνεχιστεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική χρονιά για την καριέρα του, καθώς φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. «Κοιτάξτε να δείτε, τώρα παιδιά είναι τα 30 μου χρόνια, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό. Το τραγούδι αυτό έχει βγει το 1990 τόσο, δεν μπορεί να μου λέτε “να σ’ αλλάξω”, δεν γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/yanniskotsiras.official/
https://www.instagram.com/yanniskotsiras.official/

Ο στίχος που όλοι μπέρδεψαν στο «Πώς μπορώ»

Το «Πώς μπορώ» κυκλοφόρησε το 1999 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Ο στίχος που έχει δημιουργήσει τη σύγχυση είναι η φράση που πολλοί τραγουδούν ως: «Πώς μπορώ, τι να βρω για να σ’ αλλάξω;» Όμως, ο σωστός στίχος του τραγουδιού είναι: «Πώς μπορώ, τι να βρω για να πετάξω». Μια μικρή διαφορά σε μία μόνο λέξη ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ένα από τα πιο διαχρονικά «λάθη» που επαναλαμβάνει το κοινό σε ένα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι.

Μια αυθόρμητη στιγμή που έγινε viral

Η αντίδραση του Γιάννη Κότσιρα αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους θαυμαστές του, καθώς έδειξε για ακόμη μία φορά την άμεση σχέση που έχει με το κοινό του. Αντί να συνεχίσει απλώς το πρόγραμμα, επέλεξε να μοιραστεί μια αστεία στιγμή και να διορθώσει με τον δικό του τρόπο μια παρανόηση που κρατούσε χρόνια. Το βίντεο από τη συναυλία έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να παραδέχονται ότι και οι ίδιοι είχαν τραγουδήσει λάθος τον συγκεκριμένο στίχο.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
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