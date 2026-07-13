Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 13.07.2026

Lila x Xhensila Myrtezaj: Έφεραν το καλοκαίρι με το «Premtimin» – Η συνεργασία που έχει γίνει talk of the town

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Ένα μουσικό «πάντρεμα» Ελλάδας και Αλβανίας με hot video clip, δυνατές εικόνες και δύο καλλιτέχνιδες που ξέρουν να δημιουργούν viral στιγμές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Lila και η Xhensila Myrtezaj κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι «Premtimin».
  • Η συνεργασία συνδυάζει pop ενέργεια, urban αισθητική και εντυπωσιακό video clip.
  • Το τραγούδι αναμένεται να γίνει επιτυχία του καλοκαιριού, κατάλληλο για playlists και social media.
  • Η συνεργασία φέρνει πιο κοντά την ελληνική και την αλβανική μουσική σκηνή.
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Η Lila και η Xhensila Myrtezaj έρχονται να βάλουν τον δικό τους ρυθμό στο καλοκαίρι με το νέο τους τραγούδι «Premtimin», μια συνεργασία που συνδυάζει pop ενέργεια, urban αισθητική και ένα video clip γεμάτο εντυπωσιακές εικόνες.

https://www.instagram.com/lilatrianti/
https://www.instagram.com/lilatrianti/
https://www.instagram.com/xhensilamyrtezaj/
https://www.instagram.com/xhensilamyrtezaj/

Αν ψάχνεις το τραγούδι που μπορεί να συνοδεύσει τις καλοκαιρινές σου εξόδους, τις βραδινές βόλτες και τα αμέτρητα stories στα social media, το «Premtimin» έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που τραβούν αμέσως την προσοχή. Δυνατό beat, χορευτική διάθεση, εντυπωσιακές εμφανίσεις και δύο καλλιτέχνιδες που ξέρουν πολύ καλά πώς να επικοινωνούν με το κοινό τους.

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Η Lila και η Xhensila Myrtezaj δεν είναι απλώς δύο φωνές που συναντιούνται σε ένα τραγούδι. Είναι δύο καλλιτέχνιδες με ξεχωριστή μουσική διαδρομή, έντονη παρουσία στα social media και φανατικό κοινό που ακολουθεί κάθε νέο τους βήμα. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεργασία που φέρνει πιο κοντά την ελληνική και την αλβανική μουσική σκηνή και έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει ένα από τα τραγούδια που θα ακουστούν πολύ αυτό το καλοκαίρι.

Η Lila και η Xhensila Myrtezaj σε μια συνεργασία που περίμεναν πολλοί

Η Lila έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική pop και urban σκηνή, δημιουργώντας τη δική της ταυτότητα μέσα από τραγούδια που έγιναν αγαπημένα στο κοινό. Με επιτυχίες όπως το «Deja Vu», οι «Ανασφάλειες» και το «Crystal», έχει χτίσει μια δυνατή σχέση με τους θαυμαστές της, ενώ η παρουσία της στα social media την έχει κάνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες νέες καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

Από την άλλη πλευρά, η Xhensila Myrtezaj αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες παρουσίες της αλβανικής pop σκηνής. Με τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, όπως τα «Ale Ale», «Ti Fala» και «Lamtumir», έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινό που ακολουθεί σταθερά τη μουσική της πορεία. Η συνάντησή τους στο «Premtimin» δημιουργεί έναν συνδυασμό που τραβά το ενδιαφέρον, καθώς δύο διαφορετικές μουσικές κουλτούρες συναντιούνται σε ένα σύγχρονο pop τραγούδι.

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Το video clip που φέρνει καλοκαιρινό mood από το πρώτο δευτερόλεπτο

Το νέο τραγούδι δεν κερδίζει μόνο από τον ήχο του, αλλά και από την εικόνα που το συνοδεύει. Το video clip του «Premtimin» κινείται σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό, με έντονα χρώματα, δυναμικές εμφανίσεις και χορευτικές στιγμές που ανεβάζουν τη διάθεση. Η Lila και η Xhensila Myrtezaj εμφανίζονται με αυτοπεποίθηση και ενέργεια, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει μεγάλες pop παραγωγές. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις, η χορογραφία και η συνολική αισθητική του clip κάνουν το «Premtimin» ένα τραγούδι που δεν ακούς απλώς – το βλέπεις και το θυμάσαι.

Ένα τραγούδι φτιαγμένο για playlists, πάρτι και viral στιγμές

Στην εποχή των social media, ένα τραγούδι χρειάζεται να έχει κάτι περισσότερο από μια ωραία μελωδία. Χρειάζεται χαρακτήρα, εικόνα και εκείνη τη μικρή «σπίθα» που κάνει τον κόσμο να θέλει να το μοιραστεί. Το «Premtimin» φαίνεται να διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία.

Το «Premtimin» μπορεί να γίνει το soundtrack του καλοκαιριού

Με δύο καλλιτέχνιδες που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στη μουσική σκηνή, ένα τραγούδι γεμάτο ενέργεια και ένα video clip που τραβά τα βλέμματα, το «Premtimin» μπαίνει δυναμικά στη μάχη για τα καλοκαιρινά hits. Η Lila και η Xhensila Myrtezaj έφεραν έναν νέο αέρα στη μουσική σκηνή και όλα δείχνουν πως αυτή η συνεργασία θα συζητηθεί πολύ.

Ο ρυθμός του, η δυναμική των δύο τραγουδιστριών και το εντυπωσιακό video clip δημιουργούν ένα κομμάτι που μπορεί εύκολα να βρεθεί στις καλοκαιρινές playlists και στα viral trends. Η Lila και η Xhensila Myrtezaj αποδεικνύουν πως όταν δύο δυνατές γυναικείες παρουσίες συναντιούνται, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συνεργασία.

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Lila Xhensila Myrtezaj ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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