Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 13.07.2026

Οι Metallica στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην Ελλάδα – Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica, κερδίζοντας Honorable Mention για το cover του «The Unforgiven II»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διακρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica.
  • Ο διαγωνισμός αφορούσε δημιουργικές εκδοχές τραγουδιών από το άλμπουμ ReLoad (Remastered).
  • Η συμμετοχή της Αναστασοπούλου στο «The Unforgiven II» έλαβε «Honorable Mention» από τους Metallica.
  • Η διάκριση αναδεικνύει το ελληνικό ταλέντο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered)! Ο διαγωνισμός δημιουργήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered) και απευθυνόταν σε fans από κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ ReLoad.

metallicastory_penelopeanastasopoulou

Χιλιάδες μουσικοί, performers και καλλιτέχνες συμμετείχαν, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις δημιουργίες που θα ξεχώριζαν οι ίδιοι οι Metallica. Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου συμμετείχε στις 27 Ιουνίου με τη δική της προσέγγιση στο εμβληματικό «The Unforgiven II», κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές.

Η «κόντρα» του Kirk Hammett των Metallica με τους fans της Taylor Swift

Η παρουσία της στα επίσημα social media των Metallica συνοδεύτηκε από τον χαρακτηρισμό «Honorable Mention», ενώ η συμμετοχή της παρουσιάστηκε ως η τρίτη κατά σειρά διάκριση της συγκεκριμένης εβδομάδας.

Η επιλογή της Πηνελόπης Αναστασοπούλου από ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η δημιουργικότητα μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και σε έναν διαγωνισμό με συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Metallica Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lila x Xhensila Myrtezaj: Έφεραν το καλοκαίρι με το «Premtimin» – Η συνεργασία που έχει γίνει talk of the town

Lila x Xhensila Myrtezaj: Έφεραν το καλοκαίρι με το «Premtimin» – Η συνεργασία που έχει γίνει talk of the town

13.07.2026
Επόμενο
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!

13.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Η μουσική της Ελλάδας αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς» – Ο Αργυρός μιλά για τη διάκριση του «Καμπάνες» στο Billboard
Μουσικά Νέα

«Η μουσική της Ελλάδας αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς» – Ο Αργυρός μιλά για τη διάκριση του «Καμπάνες» στο Billboard

13.07.2026
Ποιο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα τραγουδούν όλοι λάθος εδώ και χρόνια – Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα τραγουδούν όλοι λάθος εδώ και χρόνια – Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία

13.07.2026
Lila x Xhensila Myrtezaj: Έφεραν το καλοκαίρι με το «Premtimin» – Η συνεργασία που έχει γίνει talk of the town
Μουσικά Νέα

Lila x Xhensila Myrtezaj: Έφεραν το καλοκαίρι με το «Premtimin» – Η συνεργασία που έχει γίνει talk of the town

13.07.2026
Rihanna is back! Η εμφάνιση-έκπληξη που «έριξε» τα social media
Μουσικά Νέα

Rihanna is back! Η εμφάνιση-έκπληξη που «έριξε» τα social media

13.07.2026
Robbie Williams: Η συγκινητική στιγμή με την 13χρονη κόρη του στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Robbie Williams: Η συγκινητική στιγμή με την 13χρονη κόρη του στη σκηνή

13.07.2026
Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά κατευθείαν στην καρδιά
Μουσικά Νέα

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά κατευθείαν στην καρδιά

13.07.2026
Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου
Μουσικά Νέα

Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου

13.07.2026
Το μεγαλύτερο live που έγινε ποτέ στην Αλβανία είχε την υπογραφή του YE – Η συναυλία που συζητά όλη η Ευρώπη
Μουσικά Νέα

Το μεγαλύτερο live που έγινε ποτέ στην Αλβανία είχε την υπογραφή του YE – Η συναυλία που συζητά όλη η Ευρώπη

13.07.2026
Ο Jay-Z και ο Eminem μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια – Το «Renegade» ακούστηκε ξανά live και έγινε χαμός!
Μουσικά Νέα

Ο Jay-Z και ο Eminem μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια – Το «Renegade» ακούστηκε ξανά live και έγινε χαμός!

13.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι