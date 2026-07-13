Οι Metallica στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην Ελλάδα – Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica, κερδίζοντας Honorable Mention για το cover του «The Unforgiven II»

Με μια ματιά Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διακρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica.

Ο διαγωνισμός αφορούσε δημιουργικές εκδοχές τραγουδιών από το άλμπουμ ReLoad (Remastered).

Η συμμετοχή της Αναστασοπούλου στο «The Unforgiven II» έλαβε «Honorable Mention» από τους Metallica.

Η διάκριση αναδεικνύει το ελληνικό ταλέντο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered)! Ο διαγωνισμός δημιουργήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered) και απευθυνόταν σε fans από κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ ReLoad.

Χιλιάδες μουσικοί, performers και καλλιτέχνες συμμετείχαν, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις δημιουργίες που θα ξεχώριζαν οι ίδιοι οι Metallica. Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου συμμετείχε στις 27 Ιουνίου με τη δική της προσέγγιση στο εμβληματικό «The Unforgiven II», κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές.

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Η παρουσία της στα επίσημα social media των Metallica συνοδεύτηκε από τον χαρακτηρισμό «Honorable Mention», ενώ η συμμετοχή της παρουσιάστηκε ως η τρίτη κατά σειρά διάκριση της συγκεκριμένης εβδομάδας.

Η επιλογή της Πηνελόπης Αναστασοπούλου από ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η δημιουργικότητα μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και σε έναν διαγωνισμό με συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο.