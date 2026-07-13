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Μουσικά Νέα 13.07.2026

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά κατευθείαν στην καρδιά

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Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Υπάρχει Ελπίδα», μια ειλικρινή και δυνατή μουσική κυκλοφορία με μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και στίχους του ίδιου του καλλιτέχνη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Κότσιρας κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Υπάρχει Ελπίδα».
  • Τη μουσική έγραψε ο Χριστόφορος Γερμενής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.
  • Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο επόμενο album του, που αναμένεται το 2026.
  • Το «Υπάρχει Ελπίδα» μεταφέρει μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Υπάρχει Ελπίδα», μια νέα δισκογραφική κυκλοφορία που ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά της. Τη μουσική υπογράφει ο Χριστόφορος Γερμενής, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο τον Γιάννη Κότσιρα.

Yiannis Kotsiras Yparhei Elpida

Ένα τραγούδι που θα συμπεριλαμβάνεται στο επόμενο album του που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. Το «Υπάρχει Ελπίδα» είναι ένα τραγούδι που μιλά για τη δύναμη να συνεχίζεις, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν δύσκολα.

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Με λόγο λιτό αλλά ουσιαστικό και μια μελωδία που ξεσηκώνει και υπηρετεί το συναίσθημα, ο Γιάννης Κότσιρας ερμηνεύει ένα τραγούδι που αφήνει χώρο στον ακροατή να το κάνει δικό του. Πιστός στις επιλογές που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε τραγούδια με περιεχόμενο και αλήθεια.

Το «Υπάρχει ελπίδα» έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη διαδρομή, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα αισιοδοξίας, χωρίς περιττές υπερβολές. Μια νέα κυκλοφορία που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η ουσία ενός τραγουδιού βρίσκεται στη δύναμη που έχει να αγγίζει τον ακροατή.

Το «Υπάρχει ελπίδα», κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες:  https://YiannisKotsiras.lnk.to/IparhiElpida

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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