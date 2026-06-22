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TV & Media 22.06.2026

YFSF: Όταν η Amy Winehouse, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Harry Styles συναντήθηκαν στην ίδια σκηνή

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Η μεταμόρφωση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, οι ερμηνείες που αποθεώθηκαν και οι στιγμές που ξεχώρισαν σε ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Αφροδίτη Χατζημηνά κέρδισε το επεισόδιο μεταμορφωμένη σε Amy Winehouse.
  • Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εντυπωσίασε ως Γιάννης Κότσιρας, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Harry Styles.
  • Άλλες αξιοσημείωτες μεταμορφώσεις περιλάμβαναν τη Μαριάντα Πιερίδη ως Νάνα Μούσχουρη και τον Μέμο Μπεγνή ως Teddy Swims.
  • Το επεισόδιο της 21ης Ιουνίου του Your Face Sounds Familiar προσέφερε εντυπωσιακές μιμήσεις και συγκίνησε το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Your Face Sounds Familiar απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά σόου μεταμορφώσεων. Το επεισόδιο της Κυριακής 21 Ιουνίου είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό: εντυπωσιακές μιμήσεις, απαιτητικές ερμηνείες, συγκινητικές στιγμές και εμφανίσεις που κατάφεραν να μεταφέρουν στη σκηνή τη μαγεία σπουδαίων καλλιτεχνών. Αν παρακολούθησες το σόου, σίγουρα θα κατάλαβες πως οι διαγωνιζόμενοι ανέβασαν τον πήχη ακόμη ψηλότερα, προσφέροντας ένα επεισόδιο που συζητήθηκε έντονα στα social media και κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία πραγματοποίησε μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της φετινής σεζόν. Η μεταμόρφωσή της σε Amy Winehouse εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, ενώ η ερμηνεία του εμβληματικού «Back to Black» κατάφερε να μεταφέρει στη σκηνή το ιδιαίτερο ύφος και τη συναισθηματική ένταση της αείμνηστης τραγουδίστριας και να της προσφέρει τη νίκη. Η ομοιότητα τόσο στη φωνή όσο και στην εξωτερική εμφάνιση σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, τα οποία δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους. Η βαθμολογία που συγκέντρωσε την οδήγησε στην κορυφή της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας πως η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν από τις πιο ολοκληρωμένες της βραδιάς.

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Ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις άφησε και η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία μεταμορφώθηκε σε Νάνα Μούσχουρη. Η ερμηνεία της στο «Πέφτει βροχή» συνδύασε συναίσθημα και τεχνική ακρίβεια, με πολλούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο επιτυχημένες μεταμορφώσεις του επεισοδίου. Από τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν έντονα ήταν και εκείνη του Παναγιώτη Ραφαηλίδη. Ο γνωστός καλλιτέχνης κλήθηκε να υποδυθεί τον Γιάννη Κότσιρα και να ερμηνεύσει το αγαπημένο τραγούδι «Το Τσιγάρο». Η φωνητική προσέγγιση και οι κινήσεις του πάνω στη σκηνή θύμισαν σε πολλούς τον δημοφιλή ερμηνευτή, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο από την επιτροπή όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Μέμου Μπεγνή, ο οποίος ενσάρκωσε τον Teddy Swims. Με το τραγούδι «The Door» κατάφερε να αναδείξει τις φωνητικές του δυνατότητες και να εξασφαλίσει μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους της βραδιάς, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Τελείως διαφορετικό ύφος έφερε στη σκηνή ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε Γιάννη Αγγελάκα. Η ερμηνεία του στο διαχρονικό «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες δημιούργησε μια πιο ροκ ατμόσφαιρα, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων που καλούνται να υποστηρίξουν οι συμμετέχοντες του σόου.

Το κοινό ξεσήκωσε και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Harry Styles. Η εμφάνισή του συνδύασε τραγούδι, χορό και σκηνική παρουσία, χαρίζοντας μία από τις πιο ενεργητικές στιγμές του επεισοδίου και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Αξέχαστη αποδείχθηκε και η μεταμόρφωση της Δωροθέας Μερκούρη σε Sophia Loren. Με το «Tu vuo fa L’Americano» κατάφερε να μεταφέρει στη σκηνή τη γοητεία και τον αέρα μιας άλλης εποχής, προσθέτοντας μία ακόμη ξεχωριστή πινελιά σε μια βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Το επεισόδιο της 21ης Ιουνίου επιβεβαίωσε ότι το Your Face Sounds Familiar συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου ψυχαγωγία, συνδυάζοντας ταλέντο, δημιουργικότητα και μεταμορφώσεις που συχνά ξεπερνούν τις προσδοκίες. Και αν κρίνεις από τις αντιδράσεις του κοινού, η φετινή σεζόν έχει ακόμη πολλές εκπλήξεις να χαρίσει στους τηλεθεατές.

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