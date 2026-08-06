Γνώρισε τη Φρόσω από τις «Κόρες της Αρετής» – Ο νέος ρόλος της Δώρας Χρυσικού

Η Δώρα Χρυσικού μάς συστήνει τη Φρόσω, τον νέο της ρόλο στη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής»

Με μια ματιά Η Δώρα Χρυσικού θα υποδυθεί τη Φρόσω στη νέα σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής».

Η Φρόσω είναι η καλύτερη φίλη της Αρετής και τη στηρίζει στις δύσκολες στιγμές.

Η ηρωίδα πιστεύει στη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης και της φιλίας.

Η σειρά, με σενάριο Κατερίνας Γιαννάκου, θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο και μας συστήνει σταδιακά τους χαρακτήρες που θα πρωταγωνιστήσουν στην ιστορία. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Φρόσω, την οποία ενσαρκώνει η Δώρα Χρυσικού, μια γυναίκα με έντονη παρουσία και ξεχωριστό ρόλο στη ζωή της Αρετής.

Η Φρόσω είναι η καλύτερη φίλη της Αρετής και ο άνθρωπος που παραμένει δίπλα της στις πιο δύσκολες στιγμές. Μέσα από ένα νέο βίντεο, η Δώρα Χρυσικού παρουσιάζει την ηρωίδα της και αποκαλύπτει μια γυναίκα που πιστεύει στη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης και στη σημασία του να υπάρχει πάντα κάποιος στο πλευρό σου.

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Όπως εξηγεί η ίδια η Φρόσω, γνωρίζει την Αρετή από παιδιά και έχει ζήσει μαζί της όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής της. Παρότι δεν συμφωνεί πάντα με τις επιλογές της, η φιλία τους παραμένει δυνατή και η ίδια δεν πρόκειται να την αφήσει μόνη όταν όλα γύρω της καταρρέουν. Η ηρωίδα φέρνει στη σειρά μια διαφορετική πλευρά, γεμάτη κατανόηση, στήριξη και ελπίδα, αποτελώντας τη φωνή της ανθρωπιάς μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις.

Τη νέα δραματική σειρά υπογράφουν η Κατερίνα Γιαννάκου στο σενάριο και ο Μιχάλης Κωνσταντάτος στη σκηνοθεσία, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Pedio Productions. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ασημένια Βουλιώτη και Δώρα Χρυσικού.

Δες το νέο βίντεο και γνώρισε τη Φρόσω, πριν από την πρεμιέρα της σειράς «Οι κόρες της Αρετής» στον Alpha.

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