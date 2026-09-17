TV 17.09.2026

Οι μπαμπάδες που όλοι αγαπήσαμε επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στον Alpha!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι αγαπημένοι μπαμπάδες επιστρέφουν στον Alpha την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00, φέρνοντας νέες ιστορίες, χιούμορ και ανατροπές που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Πραγματοποιήθηκε avant premiere του πρώτου επεισοδίου του β' κύκλου της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».
  • Η προβολή έγινε παρουσία συντελεστών, δημοσιογράφων και προσκεκλημένων.
  • Το κοινό παρακολούθησε τις νέες περιπέτειες των «τριών μπαμπαδακίων».
  • Η πρεμιέρα της σειράς είναι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στον Alpha.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μία βραδιά με πολύ κέφι, θετική ενέργεια και οικογενειακή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η avant premiere του πρώτου επεισοδίου του β’ κύκλου της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Alpha tv
Alpha tv

Η προβολή του πρώτου επεισοδίου πραγματοποιήθηκε παρουσία συντελεστών της σειράς, δημοσιογράφων και προσκεκλημένων από τον χώρο των media. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την αρχή των νέων περιπετειών που θα αντιμετωπίσουν τα «τρία μπαμπαδάκια» στα νέα επεισόδια του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Διάβασε επίσης: «Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 που θα σε κάνει να κολλήσεις με τα 80’s

Στην avant premiere παρευρέθηκε το καστ και οι βασικοί συντελεστές της σειράς αλλά φυσικά την παράσταση έκλεψαν οι τρεις μικροί πρωταγωνιστές – Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη και Θοδωρής Μαρουλάκης – με τα παιχνίδια και τις τσαχπινιές τους.

Alpha tv
Alpha tv
Alpha tv
Alpha tv
Alpha tv
Alpha tv
Alpha tv
Alpha tv

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Οι…μπαμπάδες σας επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό απολαυστικό επεισόδιο στον Alpha!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ALPHA μπαμπά σ' αγαπώ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Spider Man: Brand New Day»: Σπάει το ρεκόρ του Star Wars ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του box office

«Spider Man: Brand New Day»: Σπάει το ρεκόρ του Star Wars ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του box office

17.09.2026
Επόμενο
Brad Pitt – Ines de Ramon: Χέρι-χέρι στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας – Η εμφάνιση που συζητήθηκε

Brad Pitt – Ines de Ramon: Χέρι-χέρι στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας – Η εμφάνιση που συζητήθηκε

17.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

BACK TO GLAM: Το Mad επιστρέφει στη νέα σεζόν με gems, glam και πολύ… Mad
TV

BACK TO GLAM: Το Mad επιστρέφει στη νέα σεζόν με gems, glam και πολύ… Mad

17.09.2026
«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 που θα σε κάνει να κολλήσεις με τα 80’s
TV

«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 που θα σε κάνει να κολλήσεις με τα 80’s

16.09.2026
«ΡΙΦΙΦΙ»: 7 άνθρωποι, ένα παράτολμο σχέδιο και η πιο πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της χρονιάς
TV

«ΡΙΦΙΦΙ»: 7 άνθρωποι, ένα παράτολμο σχέδιο και η πιο πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της χρονιάς

16.09.2026
«Κάμπινγκ»: Αυτοί είναι οι πιο τρελοί ένοικοι του «Άλλος Κόσμος» στη νέα σειρά του MEGA
TV

«Κάμπινγκ»: Αυτοί είναι οι πιο τρελοί ένοικοι του «Άλλος Κόσμος» στη νέα σειρά του MEGA

16.09.2026
«Μπλε Ώρες»: Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Εύα – Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 16/9
TV

«Μπλε Ώρες»: Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Εύα – Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 16/9

16.09.2026
«Κρίνο & Αγκάθι»: Η νέα δραματική σειρά εποχής που σε ταξιδεύει στην άγρια Αρκαδία
TV

«Κρίνο & Αγκάθι»: Η νέα δραματική σειρά εποχής που σε ταξιδεύει στην άγρια Αρκαδία

16.09.2026
«Σπίτι με το MEGA»: Η συγκινητική εκπομπή-αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη
TV

«Σπίτι με το MEGA»: Η συγκινητική εκπομπή-αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

16.09.2026
«Χαμογέλα και πάλι!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA – Η νέα ώρα και η ανανεωμένη παρέα
TV

«Χαμογέλα και πάλι!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA – Η νέα ώρα και η ανανεωμένη παρέα

16.09.2026
Ο Άκης Πετρετζίκης «εισβάλλει» ξανά στον ΣΚΑΪ με διπλή πρεμιέρα – Ποια είναι η ημερομηνία
TV

Ο Άκης Πετρετζίκης «εισβάλλει» ξανά στον ΣΚΑΪ με διπλή πρεμιέρα – Ποια είναι η ημερομηνία

15.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!