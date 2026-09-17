Οι μπαμπάδες που όλοι αγαπήσαμε επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στον Alpha!

Οι αγαπημένοι μπαμπάδες επιστρέφουν στον Alpha την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00, φέρνοντας νέες ιστορίες, χιούμορ και ανατροπές που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σου

Με μια ματιά Πραγματοποιήθηκε avant premiere του πρώτου επεισοδίου του β' κύκλου της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η προβολή έγινε παρουσία συντελεστών, δημοσιογράφων και προσκεκλημένων.

Το κοινό παρακολούθησε τις νέες περιπέτειες των «τριών μπαμπαδακίων».

Η πρεμιέρα της σειράς είναι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στον Alpha. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μία βραδιά με πολύ κέφι, θετική ενέργεια και οικογενειακή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η avant premiere του πρώτου επεισοδίου του β’ κύκλου της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η προβολή του πρώτου επεισοδίου πραγματοποιήθηκε παρουσία συντελεστών της σειράς, δημοσιογράφων και προσκεκλημένων από τον χώρο των media. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την αρχή των νέων περιπετειών που θα αντιμετωπίσουν τα «τρία μπαμπαδάκια» στα νέα επεισόδια του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

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Στην avant premiere παρευρέθηκε το καστ και οι βασικοί συντελεστές της σειράς αλλά φυσικά την παράσταση έκλεψαν οι τρεις μικροί πρωταγωνιστές – Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη και Θοδωρής Μαρουλάκης – με τα παιχνίδια και τις τσαχπινιές τους.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Οι…μπαμπάδες σας επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό απολαυστικό επεισόδιο στον Alpha!

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