TV 16.09.2026

«Μπλε Ώρες»: Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Εύα – Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 16/9

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Νέα σκοτεινά μυστικά, απειλές και ανατροπές φωτιά στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες» (16/9) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Πέτρος πλησιάζει τη Νικολέτα για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.
  • Η πίεση στην Εύα κορυφώνεται, ενώ η ψευδής κατάθεσή της προβληματίζει τον αστυνόμο.
  • Η Εύα ζητά προστασία από τον αστυνόμο μετά από βίαιη αντίδραση του Διονύση.
  • Νέα στοιχεία από το κινητό της Λίζας αποκαλύπτουν κρυφή ερωτική ζωή.
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Οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή και τα ψέματα αρχίζουν να καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος στο αποψινό, καθηλωτικό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Μπλε Ώρες», που θα παρακολουθήσουμε απόψε, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Νέα, σκοτεινά μυστικά έρχονται στο φως της δημοσιότητας, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση και φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους.

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Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), ο οποίος, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να θολώσει τα νερά και να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου), επιχειρώντας να αναθερμάνει τη σχέση τους. Την ίδια στιγμή, η πίεση γύρω από την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) κορυφώνεται: ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) ζητάει από τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) να σοβαρευτεί μαζί της, ενώ η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) απαιτεί από την Εύα να βάλει μια άνω τελεία στη σχέση τους και να σεβαστεί το βαρύ πένθος της οικογένειας.

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Η κατάσταση παίρνει δραματική τροπή όταν η ψευδής κατάθεση της Εύας αρχίζει να προβληματίζει σοβαρά τον αστυνόμο (Πασχάλης Τσαρούχας). Η Νικολέτα ζει με τον φόβο ότι θα προδοθεί μόλις κληθεί για επιβεβαίωση, ενώ η ένταση στο σπίτι χτυπάει κόκκινο. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) ζητά από την Εύα να εγκαταλείψει τη δουλειά της. Εκείνη, όμως, αρνείται κατηγορηματικά και φεύγει από το σπίτι. Η βίαιη και απειλητική αντίδραση του Διονύση είναι αυτή που θα την οδηγήσει τελικά στο κατώφλι του αστυνόμου, ζητώντας απεγνωσμένα προστασία.

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Κι ενώ αυτά συμβαίνουν, ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) και ο Γρηγόρης (Ηρακλής Τσουζίνοβ) φτάνουν στη Σκιάθο για μια ανάσα απόδρασης, ωστόσο η ασταμάτητη γκρίνια της Νανάς (Χρυσή Κασιώτη) καταφέρνει να χαλάσει τη διάθεση και την ηρεμία της παρέας.

Στο μέτωπο της έρευνας, οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Η άρση απορρήτου του τηλεφώνου του Άγγελου επιβεβαιώνει περίτρανα τις υποψίες του αστυνόμου ότι η Εύα τού είχε δώσει ψεύτικο άλλοθι. Πριν προλάβει όμως η κατάσταση να ηρεμήσει, το άνοιγμα του κινητού της Λίζας (Αναστασία Δρακά) φέρνει στο φως νέα σοκαριστικά στοιχεία, αποκαλύπτοντας πως κι εκείνη διέθετε μια κρυφή, παράνομη ερωτική ζωή.

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Καθώς η πίεση φτάνει στο απογειωτικό της σημείο, ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης), συντετριμμένος και φορτισμένος από τα τρέχοντα γεγονότα, καταρρέει. Την ίδια στιγμή, ο Διονύσης, αποφασισμένος να κρατήσει την Εύα μακριά από τον Άγγελο με κάθε κόστος, απευθύνεται στον Φίλιππο και τη Στέλλα, ζητώντας τους επιτακτικά να την απολύσουν…

Μην χάσετε το αποψινό επεισόδιο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

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