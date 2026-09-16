Life 16.09.2026

Η Σαντορίνη ξεχώρισε ξανά – Ένα ελληνικό εστιατόριο στα 25 καλύτερα του κόσμου

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Η ελληνική γεύση που ξεχώρισε σε ολόκληρο τον κόσμο, η ελληνική γαστρονομία και η διάκριση που ήρθε από το Tripadvisor
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ένα εστιατόριο στη Σαντορίνη, το Five Senses, είναι στα 25 καλύτερα του κόσμου για το 2026.
  • Η διάκριση προέκυψε από αξιολογήσεις ταξιδιωτών στην πλατφόρμα Tripadvisor.
  • Το εστιατόριο προσφέρει σύγχρονη ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με δημιουργική παρουσίαση.
  • Η γαστρονομία αποτελεί βασικό κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας παγκοσμίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να έχεις συνδέσει τη Σαντορίνη με το ηλιοβασίλεμα, τα λευκά σοκάκια και τη θέα στην καλντέρα, όμως το νησί έχει έναν ακόμη λόγο για να βρεθεί στο επίκεντρο. Ένα εστιατόριό του κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα με τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με το Tripadvisor.

Pexels
Pexels

Πρόκειται για το Five Senses Restaurant, στο Ιμεροβίγλι, το οποίο αποτελεί τη μοναδική ελληνική παρουσία στη συγκεκριμένη παγκόσμια λίστα. Η διάκριση προέκυψε μέσα από τις αξιολογήσεις και τις εμπειρίες ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν τα εστιατόρια και άφησαν τις κριτικές τους στην πλατφόρμα.

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Και αν έχεις βρεθεί έστω μία φορά στη Σαντορίνη, μπορείς να καταλάβεις γιατί ένα γεύμα εκεί μπορεί να γίνει εμπειρία από μόνο του. Στο Five Senses, το φαγητό συνδυάζεται με το χαρακτηριστικό τοπίο του νησιού και τη θέα προς την καλντέρα.

Pexels
Pexels

Το εστιατόριο δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, με πιάτα που βασίζονται σε ελληνικές πρώτες ύλες και παρουσιάζονται με πιο δημιουργικό τρόπο. Δεν είναι, επομένως, μόνο το τι θα βρεις στο πιάτο σου που έχει σημασία, αλλά ολόκληρη η εμπειρία που δημιουργείται γύρω από αυτό.

Στην πρώτη θέση της λίστας του Tripadvisor για το 2026 βρίσκεται το Fogón Asado στο Μπουένος Άιρες. Το εστιατόριο είναι γνωστό για την προσέγγισή του στο παραδοσιακό αργεντίνικο asado και προσφέρει στους επισκέπτες ένα μενού γευσιγνωσίας οκτώ πιάτων, με την προετοιμασία να γίνεται μπροστά τους.

Pexels
Pexels

Ακολουθούν εστιατόρια από διάφορα μέρη του κόσμου, επιβεβαιώνοντας πως η γαστρονομία αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Από την Ασία μέχρι την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, οι επιλογές είναι διαφορετικές, αλλά έχουν ένα κοινό: κατάφεραν να αφήσουν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στους ταξιδιώτες.

Μπλε τρούλος εκκλησίας στη Σαντορίνη με πολύχρωμα άνθη μπουκαμβίλιας σε νέα καμπάνια προβολής στη Γαλλία.
Unsplash

Για σένα που σκέφτεσαι ήδη τον επόμενο καλοκαιρινό προορισμό σου, η συγκεκριμένη διάκριση προσθέτει έναν ακόμη λόγο για να κρατήσεις τη Σαντορίνη στη λίστα. Άλλωστε, ένα δείπνο με θέα την καλντέρα και ένα τραπέζι σε ένα από τα εστιατόρια που ξεχώρισαν διεθνώς είναι από εκείνες τις εμπειρίες που δύσκολα ξεχνάς

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

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Tripadvisor εστιατόρια Σαντορίνη
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