Τα K-Dramas που άλλαξαν την παγκόσμια τηλεόραση

Με μια ματιά Τα K-Dramas, από σπάνιο εύρημα, έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο, αλλάζοντας την τηλεοπτική κατανάλωση.

Το "Winter Sonata" ήταν από τα πρώτα που απέδειξε τη δύναμη των K-Dramas εκτός Κορέας, προσελκύοντας τουρίστες.

Σειρές όπως "Boys Over Flowers" και "Descendants of the Sun" καθιέρωσαν την εικόνα του "κλασικού K-Drama" και ανέδειξαν διεθνείς stars.

Το "Squid Game" και άλλες πρόσφατες επιτυχίες έδειξαν ότι τα K-Dramas μπορούν να είναι κάθε είδους, από θρίλερ μέχρι νομικά δράματα, καταργώντας τα στερεότυπα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποτε τα K-Dramas ήταν κάτι που έπρεπε να…ψάξεις για να το βρεις. Fans αντάλλασσαν links, περίμεναν fan-made υπότιτλους και προσπαθούσαν να πείσουν τους φίλους τους ότι «ναι, είναι κορεατική σειρά, αλλά δώσε της δύο επεισόδια». Σήμερα, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά!

Το Squid Game έγινε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της εποχής του streaming, το Crash Landing on You απέκτησε fans σε κάθε γωνιά του κόσμου, το The Glory έγινε παγκόσμια συζήτηση και οι μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες επενδύουν πλέον συστηματικά σε κορεατικές παραγωγές. Τα K-Dramas δεν έγιναν απλώς δημοφιλή εκτός Νότιας Κορέας. Άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο το παγκόσμιο κοινό βλέπει την τηλεόραση. Και αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε με το Netflix.

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Winter Sonata

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για σειρές που πραγματικά έπαιξαν ρόλο στην εξάπλωση της κορεατικής κουλτούρας, είναι σχεδόν αδύνατο να μην ξεκινήσουμε από το Winter Sonata. Η σειρά του 2002 με τους Bae Yongjoon και Choi Jiwoo εξελίχθηκε σε τεράστιο φαινόμενο, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, και έγινε ένα από τα πρώτα μεγάλα παραδείγματα του πόσο δυνατή μπορούσε να γίνει η κορεατική τηλεόραση εκτός των συνόρων της χώρας. Η επιρροή της δεν περιορίστηκε στα ratings. Το ενδιαφέρον για τη σειρά συνδέθηκε ακόμη και με αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος για τη Νότια Κορέα, με locations των γυρισμάτων να μετατρέπονται σε τουριστικούς προορισμούς. Πολύ πριν μιλήσουμε λοιπόν για algorithms και global Top 10, το Winter Sonata είχε ήδη αποδείξει κάτι σημαντικό: μια ιστορία δεν χρειάζεται να είναι αγγλόφωνη για να δημιουργήσει συναισθηματική σύνδεση με εκατομμύρια ανθρώπους.

Boys Over Flowers

Για μια ολόκληρη γενιά international fans, το πρώτο πραγματικό «gateway drama» είχε όνομα: Boys Over Flowers. School romance, υπερβολικά πλούσιοι κληρονόμοι, iconic hairstyles, τεράστια συναισθήματα και φυσικά… ο Lee Minho. Μπορεί σήμερα αρκετά στοιχεία της σειράς να μοιάζουν προϊόν μιας πολύ συγκεκριμένης τηλεοπτικής εποχής, όμως η σημασία της στην εξάπλωση των K-Dramas είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Το Boys Over Flowers ήταν από τις σειρές που βοήθησαν να δημιουργηθεί διεθνώς ολόκληρη η εικόνα του «κλασικού K-Drama»: το love triangle, ο chaebol πρωταγωνιστής, η φτωχή αλλά δυναμική ηρωίδα, τα μεγαλοπρεπή σπίτια και εκείνο το φιλί που περίμενες περίπου… δώδεκα επεισόδια. Και κυρίως, δημιούργησε stars που πλέον δεν ανήκαν μόνο στην κορεατική αγορά.

Descendants of the Sun

Το Descendants of the Sun έφτασε το 2016 και απέδειξε πόσο γρήγορα είχε μεγαλώσει πλέον το κοινό των K-Dramas. Η ιστορία του στρατιωτικού Yoo Sijin, τον οποίο υποδύθηκε ο Song Joongki, και της γιατρού Kang Moyeon, με τη Song Hyekyo, μετατράπηκε σε τεράστιο cultural phenomenon σε πολλές ασιατικές χώρες.

Romance, δράση, μεγάλης κλίμακας παραγωγή και κινηματογραφική αισθητική έδειξαν ότι το K-Drama μπορούσε να ξεφύγει από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά sets και να πλησιάσει όλο και περισσότερο τη λογική μιας κινηματογραφικής παραγωγής. Και μαζί του μεγάλωνε κάτι ακόμη: η επιρροή των K-Dramas στη μόδα, στα καλλυντικά, στον τουρισμό και φυσικά στην ίδια την εικόνα της Νότιας Κορέας στο εξωτερικό.

Goblin

Το Guardian: The Lonely and Great God, ή απλά Goblin, έκανε κάτι που η κορεατική τηλεόραση ξέρει να κάνει εξαιρετικά καλά: πήρε είδη που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να λειτουργούν μαζί και τα έβαλε όλα στην ίδια σειρά. Fantasy. Romance. Comedy. Μελαγχολία. Μυθολογία. Bromance. Θάνατος. Κι όμως, όλα λειτουργούσαν. Ο Gong Yoo ως αθάνατος goblin και ο Lee Dongwook ως Grim Reaper δημιούργησαν χαρακτήρες που πέρασαν σχεδόν άμεσα στην K-Drama pop culture. Παράλληλα, η φωτογραφία, τα locations, το soundtrack και η συνολική αισθητική της σειράς ανέβασαν ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες του κοινού για το πώς μπορεί να μοιάζει μια τηλεοπτική παραγωγή. Γιατί αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που έκαναν τα K-Dramas να ξεχωρίσουν διεθνώς: δεν φοβούνται να είναι ρομαντικά, αστεία, τραγικά και εντελώς παράλογα μέσα στο ίδιο επεισόδιο.

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Kingdom

Και μετά ήρθε το Kingdom. Το Netflix drama πήρε τη Joseon εποχή, την πολιτική ίντριγκα ενός ιστορικού δράματος και… πρόσθεσε zombies. Σε χαρτί, ακούγεται τρελό. Στην οθόνη, όμως, ήταν από τις παραγωγές που βοήθησαν ένα νέο international κοινό να συνειδητοποιήσει ότι το K-Drama δεν σημαίνει αποκλειστικά romance. Horror, thriller, historical drama, κοινωνικό σχόλιο και εντυπωσιακή κινηματογράφηση μπορούσαν να συνυπάρξουν. Το Kingdom ήταν επίσης κομμάτι μιας πολύ σημαντικής αλλαγής: τα K-Dramas δεν έφταναν πλέον στο διεθνές κοινό μήνες ή χρόνια αργότερα. Το streaming μπορούσε να τα τοποθετήσει σχεδόν ταυτόχρονα μπροστά σε θεατές από δεκάδες διαφορετικές χώρες. Το εμπόδιο της απόστασης είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Crash Landing on You

Μια Νοτιοκορεάτισσα κληρονόμος προσγειώνεται κατά λάθος στη Βόρεια Κορέα μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Δεν είναι ακριβώς η πιο συνηθισμένη αρχή για μια romantic comedy. Κι όμως, το Crash Landing on You έγινε μία από τις σειρές που έφεραν ένα νέο τεράστιο κύμα θεατών στον κόσμο των K-Dramas. Η χημεία των Hyun Bin και Son Yejin, το χιούμορ, το δράμα και η παρέα των Βορειοκορεατών στρατιωτών έκαναν τη σειρά εξαιρετικά εύκολη να αγαπηθεί ακόμη και από ανθρώπους που δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ κορεατική τηλεόραση. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στοιχείο της. Έδειξε ότι οι πολιτισμικές διαφορές δεν αποτελούν απαραίτητα εμπόδιο. Αντίθετα, μπορούν να γίνουν μέρος της γοητείας μιας ιστορίας.

Itaewon Class

Το Itaewon Class έφερε στο επίκεντρο μια πιο νεανική, διαφορετική και σύγχρονη πλευρά της Νότιας Κορέας. Δεν ήταν απλώς μια ιστορία εκδίκησης. Ήταν μια σειρά για ανθρώπους που προσπαθούν να χτίσουν κάτι δικό τους, για κοινωνικές ανισότητες, επιχειρηματικότητα, διαφορετικότητα, αποτυχίες και δεύτερες ευκαιρίες. Και φυσικά είχε τον Park Seojoon με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κουρέματα στην ιστορία των K-Dramas. Η επιτυχία σειρών σαν το Itaewon Class βοήθησε ώστε το διεθνές κοινό να αρχίσει να βλέπει τα dramas όχι απλώς σαν «κορεατικές σειρές», αλλά σαν κανονικό μέρος της καθημερινής global τηλεοπτικής κατανάλωσης.

Και τότε ήρθε το 2021.

Squid Game

Αν υπάρχει ένα K-Drama που εξαφάνισε οριστικά τη φράση «είναι πολύ niche», αυτό είναι το Squid Game. Η σειρά του Hwang Donghyuk δεν έγινε απλώς επιτυχία. Έγινε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Οι πράσινες φόρμες, η τεράστια κούκλα του «Red Light, Green Light», οι μάσκες των guards και το dalgona μπήκαν αμέσως στη mainstream κουλτούρα. Μέσα στις πρώτες 28 ημέρες, η πρώτη σεζόν ξεπέρασε τις 1,65 δισεκατομμύρια ώρες θέασης, σύμφωνα με το Netflix. Αλλά ίσως σημαντικότερο ήταν αυτό που συνέβη μετά. Το Squid Game έγινε η πρώτη μη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία που προτάθηκε για Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ ο Lee Jungjae κέρδισε το Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου και ο Hwang Donghyuk εκείνο της σκηνοθεσίας. Ξαφνικά δεν μιλούσαμε πλέον για «μια πολύ επιτυχημένη ξένη σειρά». Μιλούσαμε απλώς για μία από τις μεγαλύτερες σειρές στον κόσμο.

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Extraordinary Attorney Woo

Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά το Squid Game, η επόμενη μεγάλη διεθνής επιτυχία δεν χρειαζόταν ούτε παιχνίδια θανάτου ούτε εκατοντάδες εκατομμύρια σε παραγωγή. Το Extraordinary Attorney Woo βασίστηκε σε κάτι πολύ πιο απλό: έναν εξαιρετικά αγαπητό χαρακτήρα. Η Park Eunbin ως Woo Youngwoo κατάφερε να δημιουργήσει μια ηρωίδα που έγινε άμεσα αναγνωρίσιμη παγκοσμίως. Και η επιτυχία της σειράς απέδειξε ότι δεν υπήρχε πλέον μόνο ένα είδος K-Drama που μπορούσε να ταξιδέψει. Romance, legal dramas, thrillers, historical series, horror και slice-of-life ιστορίες είχαν πλέον πρόσβαση στο ίδιο διεθνές κοινό.

The Glory

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο The Glory. Με τη Song Hyekyo σε έναν ρόλο πολύ διαφορετικό από εκείνους με τους οποίους την είχε γνωρίσει μεγάλο μέρος του κοινού, η σειρά παρουσίασε μια σκοτεινή ιστορία bullying, τραύματος και εκδίκησης. Χωρίς την υπερβολή ενός Squid Game και χωρίς το romance ενός Crash Landing on You, το The Glory έδειξε πόσο μεγάλη είχε γίνει πλέον η γκάμα της κορεατικής τηλεόρασης. Τα K-Dramas μπορούσαν πλέον να είναι cute. Μπορούσαν να είναι brutal, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, ρομαντικά ή τρομακτικά. Δεν υπήρχε πλέον ένα συγκεκριμένο καλούπι!

Τελικά, τι άλλαξαν τα K-Dramas;

Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία τους δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο rating ή κάποιο βραβείο. Είναι το γεγονός ότι βοήθησαν να αλλάξει η σχέση μας με τους υπότιτλους. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, για μεγάλο μέρος του δυτικού τηλεοπτικού κοινού μια μη αγγλόφωνη παραγωγή θεωρούνταν σχεδόν αυτόματα «ξένο περιεχόμενο».

Σήμερα ένας θεατής μπορεί να τελειώσει ένα αμερικανικό drama, να ξεκινήσει μια κορεατική σειρά, μετά ένα ισπανικό thriller και την επόμενη ημέρα ένα anime.

Χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα K-Dramas ήταν ένα τεράστιο μέρος αυτής της αλλαγής. Και μαζί με την K-pop, τον κορεατικό κινηματογράφο, το beauty industry και τη μόδα, μετέτρεψαν τη Νότια Κορέα σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς σύγχρονης pop κουλτούρας στον κόσμο. Από το Winter Sonata μέχρι το Squid Game, χρειάστηκαν περίπου δύο δεκαετίες για να περάσουμε από το «έχεις δει ποτέ κορεατική σειρά;» στο «ποιο K-Drama βλέπεις τώρα;». Και ίσως αυτό να είναι μόνο η αρχή.

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