Η «Κατάρα των 7 Χρόνων» της K-pop: Γιατί κάθε επέτειος προκαλεί πανικό στους fans;

Η «Κατάρα των 7 Χρόνων» έχει προκαλέσει αμέτρητα fandom panics στην K-pop, αφού η 7η επέτειος ενός group συχνά σημαίνει το τέλος του

Με μια ματιά Η «Κατάρα των 7 Χρόνων» στην K-pop προέκυψε από τα συμβόλαια διάρκειας έως επτά ετών.

Ιστορικά, πολλά K-pop groups διαλύθηκαν ή άλλαξαν σύνθεση γύρω στην επταετία, τροφοδοτώντας τον φόβο των fans.

Η "κατάρα" δεν είναι κανόνας, με πολλά groups να ανανεώνουν επιτυχώς συμβόλαια και να συνεχίζουν.

Η K-pop εξελίσσεται, με τα groups να έχουν πλέον μεγαλύτερη εμπορική αξία και λόγους να συνεχίζουν πέρα από τα επτά χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία φράση που μπορεί να προκαλέσει άμεσο άγχος σε ένα K-pop fandom ή θαυμαστή, αυτή είναι: «They’re approaching their 7th anniversary» (= Πλησιάζουν την επέτειο των 7 τους χρόνων). Για έναν νέο ακροατή της K-pop, η έβδομη επέτειος ενός group είναι απλώς ένας ακόμη λόγος για να γιορτάσει. Για τους παλαιότερους fans, όμως, μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό: συμβόλαια που λήγουν, μέλη που ίσως αποχωρήσουν, αλλαγές στη σύνθεση ή ακόμη και διάλυση.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η περίφημη «Seven-Year Curse», ή αλλιώς η «Κατάρα των 7 Χρόνων». Και παρότι φυσικά δεν πρόκειται για κάποια πραγματική κατάρα, η ιστορία της K-pop έχει δώσει στους fans αρκετούς λόγους για να φοβούνται κάθε φορά που ένα αγαπημένο group πλησιάζει αυτή την ημερομηνία.

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Από πού ξεκίνησε η «Κατάρα των 7 Χρόνων»;

Η απάντηση βρίσκεται περισσότερο στα συμβόλαια παρά στη… μοίρα. Στη Νότια Κορέα, η Fair Trade Commission θέσπισε το 2009 ένα standard contract framework για καλλιτέχνες της entertainment industry, στο οποίο η διάρκεια ενός αποκλειστικού συμβολαίου μπορούσε να φτάνει έως και τα επτά χρόνια. Η αλλαγή αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντονης συζήτησης για τα υπερβολικά μακροχρόνια και περιοριστικά συμβόλαια που είχαν γίνει γνωστά ως «slave contracts».

Έτσι, για πολλές ομάδες που έκαναν ντεμπούτο, τα πρώτα επτά χρόνια συνέπιπταν ουσιαστικά με την αρχική περίοδο του συμβολαίου τους. Και κάπου εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στον έβδομο χρόνο, το συμβόλαιο έφτανε στο τέλος του και έπρεπε να ξεκινήσει μια νέα διαπραγμάτευση. Τα μέλη μπορούσαν να ανανεώσουν. Μπορούσαν να φύγουν. Μπορούσαν να παραμείνουν στην ίδια εταιρεία αλλά να αλλάξουν όρους. Ή κάποιοι να φύγουν και κάποιοι να μείνουν. Και στην K-pop, όπου ένα group δεν είναι απλώς ένα σύνολο καλλιτεχνών αλλά ένα brand που βασίζεται στη συμμετοχή όλων των μελών, ακόμη και μία αποχώρηση μπορεί να αλλάξει δραματικά την πορεία του.

Γιατί έγινε τόσο «τρομακτική»;

Το πρόβλημα είναι ότι η ιστορία επαναλήφθηκε πολλές φορές. Groups που είχαν χτίσει τεράστια fandoms έφταναν περίπου στην επταετία και οι fans έβλεπαν το ίδιο μοτίβο: μέλη να μην ανανεώνουν, εταιρείες να ανακοινώνουν αλλαγές και, σε αρκετές περιπτώσεις, το group να διαλύεται. Οι 2NE1, οι 4Minute, οι Rainbow, οι miss A, οι GFRIEND, οι Lovelyz και άλλοι συνδέθηκαν με αυτή την περίοδο ανανεώσεων και αλλαγών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι 2NE1. Το group έκανε ντεμπούτο το 2009 και το 2016, περίπου επτά χρόνια αργότερα, η YG Entertainment ανακοίνωσε τη διάλυσή του. Το γεγονός αυτό συνέβαλε ακόμη περισσότερο στη δημιουργία της αντίληψης ότι «τα επτά χρόνια» αποτελούν ένα κρίσιμο σημείο για κάθε K-pop group. Και όταν ένα fandom έχει δει αρκετά τέτοια παραδείγματα, αρχίζει να αναγνωρίζει ένα μοτίβο.

7th anniversary = contract renewal = πιθανός κίνδυνος. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε φορά που ένα group πλησιάζει την έβδομη επέτειό του, τα social media γεμίζουν με ερωτήσεις:

-«Θα ανανεώσουν;»

-«Μήπως φεύγει κάποιο μέλος;»

-«Γιατί η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει τίποτα;»

-«Γιατί δεν έχουν κάνει comeback;»

Και κάπως έτσι ξεκινά το annual fandom panic.

Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε group διαλύεται στα 7 χρόνια

Και εδώ βρίσκεται το σημαντικότερο κομμάτι της ιστορίας. Η «Κατάρα των 7 Χρόνων» δεν είναι κανόνας.

Είναι περισσότερο ένα industry pattern που δημιουργήθηκε επειδή η χρονική στιγμή της ανανέωσης των συμβολαίων συνέπεσε με ένα κρίσιμο σημείο στην καριέρα πολλών groups. Υπάρχουν και πολλα groups που κατάφεραν να την «σπάσουν». Οι TWICE, για παράδειγμα, προκάλεσαν τεράστια ανακούφιση στους fans τους το 2022, όταν και τα εννέα μέλη ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με την JYP Entertainment πριν από τη λήξη των αρχικών συμφωνιών τους. Η Yonhap τότε χαρακτήρισε την απόφαση ξεκάθαρα ως breaking the «seven-year curse».

Το ίδιο ισχύει και για groups όπως οι SEVENTEEN, το οποίο έχει πλέον περάσει όχι μόνο την πρώτη επταετία αλλά και σε δεύτερη ανανέωση με όλα τα μέλη του. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό σημάδι ότι η K-pop έχει αλλάξει.

Γιατί σήμερα τα 7 χρόνια δεν είναι απαραίτητα το τέλος;

Η K-pop του 2026 δεν είναι η K-pop του 2016. Ένα επιτυχημένο group σήμερα έχει πολύ περισσότερα από ένα album και μερικά music shows.

-Έχει ένα τεράστιο παγκόσμιο fandom.

-Έχει merchandise.

-Έχει tours.

-Έχει fan meetings.

-Έχει brand deals.

-Έχει YouTube content, social media presence και digital catalogue.

Και, πάνω απ’ όλα, έχει IP. Όσο μεγαλύτερη γίνεται η ιστορία ενός group, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνεται και η εμπορική του αξία. Γι’ αυτό και τα anniversaries έχουν εξελιχθεί σε ολόκληρες εμπορικές καμπάνιες: special albums, concerts, pop-up stores, limited merchandise, fan events και collaborations. Το 2026 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι BIGBANG γιορτάζουν 20 χρόνια, οι BLACKPINK 10 χρόνια, ενώ και οι NCT συμπληρώνουν μία δεκαετία. Παράλληλα, οι I.O.I επέστρεψαν για ένα special release και concert tour, ενώ groups όπως WJSN, SF9 και PENTAGON έχουν επίσης γιορτάσει σημαντικά anniversaries. Πριν από μία δεκαετία, ένα group που έφτανε στα 10 χρόνια θεωρούνταν σχεδόν εξαίρεση. Σήμερα, αρχίζουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερα.

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Γιατί όμως οι fans συνεχίζουν να πανικοβάλλονται;

Επειδή το fandom δεν βλέπει ένα συμβόλαιο. Βλέπει μια σχέση. Για έναν fan, ένα group μπορεί να αποτελεί μέρος της ζωής του για χρόνια. Η μουσική του μπορεί να συνδέεται με σχολείο, πανεπιστήμιο, φιλίες, ταξίδια, πρώτες συναυλίες και σημαντικές προσωπικές στιγμές. Έτσι, όταν φτάνει η περίοδος της ανανέωσης, η αβεβαιότητα δεν αφορά μόνο το αν θα κυκλοφορήσει ένα ακόμη album. Αφορά το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η ίδια ομάδα ανθρώπων μαζί. Και η ιστορία έχει δείξει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Ακόμη και όταν ένα group δεν διαλύεται επίσημα, μπορεί να μπει σε hiatus, να χάσει μέλη ή να συνεχίσει με διαφορετική σύνθεση. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα μέλη μπορεί να υπογράψουν με διαφορετικές εταιρείες για τις solo δραστηριότητές τους και να συνεχίσουν παράλληλα ως group. (βλ. πρόσφατα τις Twice). Αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα: Το «group contract» και το «individual contract» δεν χρειάζεται πλέον να είναι το ίδιο πράγμα!

Η K-pop μαθαίνει να μεγαλώνει

Ίσως λοιπόν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σημερινής K-pop να είναι ότι η «Κατάρα των 7 Χρόνων» δεν εξαφανίστηκε – απλώς άλλαξε. Τα μεγάλα group έχουν πλέον περισσότερους λόγους να συνεχίσουν. Οι εταιρείες έχουν περισσότερους λόγους να κρατήσουν ένα επιτυχημένο group. Και οι fans έχουν πλέον περισσότερες αποδείξεις ότι ένα group μπορεί να περάσει τα επτά χρόνια και να συνεχίσει. Η πρόσφατη «έκρηξη» των anniversaries κάνει αυτή την αλλαγή ακόμη πιο εμφανή. Η Korea JoongAng Daily σημειώνει ότι το 2026 έχει δει έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό anniversary projects, κάτι που δείχνει ότι η K-pop φαίνεται να απομακρύνεται σταδιακά από την παλιά λογική σύμφωνα με την οποία η επταετία συχνά σηματοδοτούσε το τέλος.

Αλλά υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια: η επταετία εξακολουθεί να είναι ένα σημείο καμπής.

Δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι η στιγμή που όλα επανεξετάζονται. Οι καλλιτέχνες έχουν μεγαλώσει. Οι προτεραιότητές τους μπορεί να έχουν αλλάξει. Οι solo καριέρες τους μπορεί να έχουν απογειωθεί. Οι εταιρείες μπορεί να έχουν διαφορετικά σχέδια. Και το group μπορεί να βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική θέση από εκείνη που είχε όταν έκανε debut. Γι’ αυτό και οι fans συνεχίζουν να μετρούν.

-1 χρόνο

-3 χρόνια

-5 χρόνια

-7 χρόνια

Και όταν φτάσει το 7… τα social media παίρνουν «φωτιά».

Από «κατάρα» σε νέο κεφάλαιο

Ίσως τελικά η «Κατάρα των 7 Χρόνων» να μην είναι τόσο μια κατάρα όσο μια τελετή ενηλικίωσης για ένα K-pop group. Είναι η στιγμή που το αρχικό κεφάλαιο τελειώνει και όλοι πρέπει να αποφασίσουν πώς θα γραφτεί το επόμενο. Κάποια groups δεν τα καταφέρνουν. Κάποια αλλάζουν. Κάποια κάνουν hiatus. Και κάποια, αντίθετα, καταφέρνουν να γιορτάσουν 10, 15 ή ακόμη και 20 χρόνια μαζί.

Για τους fans, όμως, η έβδομη επέτειος θα συνεχίσει πιθανότατα να προκαλεί εκείνο το μικρό – ή και τεράστιο – άγχος. Γιατί στην K-pop, ένα πράγμα είναι σίγουρο: μέχρι να ανακοινωθεί η ανανέωση, κανείς δεν θέλει να θεωρεί τίποτα δεδομένο.

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