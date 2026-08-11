«Light The Way»: Ένα ταξίδι στο μέλλον με καπετάνιους τους ATEEZ

Οι ATEEZ ήρθαν στην Ελλάδα… έστω και μέσα από τη μεγάλη οθόνη, και οι ATINY γέμισαν τις αίθουσες των Village Cinemas

Με μια ματιά Το "Light The Way" των ATEEZ προβλήθηκε στην Ελλάδα, με επιπλέον προβολή λόγω μεγάλης ζήτησης.

Η εμπειρία συνδύασε συναυλία με VR παραγωγή, προσφέροντας μια φουτουριστική ατμόσφαιρα.

Οι θεατές απόλαυσαν αγαπημένα τραγούδια και μια συνέντευξη των ATEEZ, βλέποντας τη δημιουργία του project.

Η επιτυχία των προβολών αποδεικνύει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για την K-pop κουλτούρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν φορές που μία κινηματογραφική αίθουσα μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν χώρο προβολής. Μπορεί να γίνει ένας συναυλιακός χώρος, ένα σημείο συνάντησης μιας ολόκληρης fandom κοινότητας και, στην περίπτωση των ATEEZ, μία πύλη προς έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αυτό ακριβώς συνέβη στα Village Cinemas, όπου τα ATINY στην Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν το «Light The Way», φέρνοντας για πρώτη φορά τους ATEEZ στην Ελλάδα – έστω και μέσα από τη μεγάλη οθόνη.

Αρχικά, το «Light The Way» είχε προγραμματιστεί να προβληθεί στις 6 και 8 Αυγούστου. Η ανταπόκριση όμως του ελληνικού κοινού ήταν τόσο μεγάλη, που χρειάστηκε να προστεθεί μία ακόμη προβολή στις 7 Αυγούστου. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά! Προσωπικά, κατάφερα να βρεθώ σε δύο από τις προβολές και, αν είχα τη δυνατότητα, πραγματικά θα πήγαινα και στην τρίτη. Γιατί δεν ήταν μόνο η συναυλία. Ήταν ολόκληρη η εμπειρία.

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Το «Light The Way» λοιπόν μάς μετέφερε σε έναν φουτουριστικό κόσμο, συνδυάζοντας την ενέργεια ενός concert με την immersive εμπειρία ενός VR production. (Δυστυχώς, στην Ελλάδα οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν διαθέτουν ακόμη τον απαραίτητο εξοπλισμό VR ώστε το κοινό να βιώσει την εμπειρία ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί σε άλλες χώρες.) Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε καθόλου τους ATINY από το να απολαύσουν το show!

Η μεγάλη οθόνη και η παραγωγή μάς επέτρεψε να δούμε τους ATEEZ από πολύ κοντά και να πάρουμε μία διαφορετική γεύση από την ενέργεια τους. Μέσα από το concert film είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε performances από αγαπημένα τραγούδια των ATEEZ, ανάμεσά τους τα «Cyberpunk», «Wake Up», «Mist», «Ice On My Teeth», «Deja Vu», «Bouncy» και, φυσικά, το προσωπικά αγαπημένο μου «Inception».

Και αν υπάρχει κάτι που οι ATEEZ ξέρουν να κάνουν εξαιρετικά καλά, αυτό είναι να δημιουργούν έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τη μουσική τους. Δεν παρακολουθείς απλώς ένα performance. Μπαίνεις μέσα σε αυτό. Το «Light The Way» όμως δεν σταμάτησε στα performances! Στο τέλος της προβολής, οι ATEEZ μάς περίμεναν με μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μέσα από την οποία μπορέσαμε να δούμε μία διαφορετική πλευρά της παραγωγής.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το κομμάτι στο οποίο οι ATEEZ έδειξαν στο κοινό πώς γυρίζεται μία συναυλία με VR cameras. Για τους fans, αυτό ήταν ίσως ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της εμπειρίας, γιατί μας έδωσε μία μικρή ματιά πίσω από τις κάμερες και στο πόση τεχνολογία και προετοιμασία χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο project.

Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τόσους πολλούς ATINY να συγκεντρώνονται στις αίθουσες των Village Cinemas, να τραγουδούν, να αντιδρούν στα performances, να μοιράζονται την ενέργεια της στιγμής και, κυρίως, να απολαμβάνουν κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε αρκετά δύσκολο: να έχουν τους ATEEZ, έστω και μέσα από μία κινηματογραφική εμπειρία, μπροστά τους στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να αναγνωρίσουμε.

Γιατί κάθε φορά που ένα τέτοιο event πραγματοποιείται στην Ελλάδα και βλέπουμε τις αίθουσες να γεμίζουν με K-pop fans, αποδεικνύεται πως το ελληνικό fandom δεν είναι απλώς ένα online community. Είναι ένα πραγματικό κοινό που θέλει να συμμετέχει, να ταξιδεύει, να τραγουδάει και να ζει την K-pop κουλτούρα μαζί. Γιατί αν κάτι απέδειξαν οι προβολές του «Light The Way», είναι ότι υπάρχει κοινό.

Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει fandom. Και υπάρχει ένας κόσμος που είναι έτοιμος να γεμίσει αίθουσες – και, γιατί όχι, κάποια στιγμή και συναυλιακούς χώρους. Μέχρι τότε, οι κινηματογραφικές αίθουσες συνεχίζουν να λειτουργούν σαν μία μικρή γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Νότια Κορέα. Και για όσους από εμάς αγαπάμε την K-pop, κάθε τέτοια προβολή είναι λίγο περισσότερο από μία ταινία. Είναι μία εμπειρία. Και το «Light The Way» ήταν σίγουρα μία από αυτές που θα θυμάμαι.

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