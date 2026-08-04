Οδηγός K-pop: Όλοι οι όροι που πρέπει να γνωρίζεις

Μόλις μπήκες στον κόσμο της K-pop; Ανακάλυψε όλους τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούν οι fans καθημερινά

Με μια ματιά Οι όροι K-pop καλύπτουν καλλιτέχνες (idols), εκπαίδευση (trainees), ντεμπούτο και επιστροφές (comebacks).

Σημαντικοί όροι για τους fans περιλαμβάνουν bias, ultimate bias, bias wrecker και fandom.

Οι όροι για τις μουσικές κυκλοφορίες είναι single, mini album, full album, title track και B-side.

Άλλοι όροι αφορούν τη δομή του group (leader, maknae) και την επιτυχία (all-kill). Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η K-pop έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο να ακολουθούν όχι μόνο τη μουσική, αλλά και την κουλτούρα, τις παραδόσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας.

Για κάποιον που κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της K-pop, οι πολλοί διαφορετικοί όροι που χρησιμοποιούν οι fans μπορεί αρχικά να φαίνονται μπερδεμένοι. Από τα bias και τα comebacks μέχρι τα light sticks και τα fan chants, υπάρχει μια ολόκληρη «γλώσσα» που έχει δημιουργηθεί γύρω από την κουλτούρα των idols.

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Ακολουθεί λοιπόν ένας βασικός οδηγός με τους πιο σημαντικούς όρους που πρέπει να γνωρίζεις.

Idol

Ο όρος idol αναφέρεται στους καλλιτέχνες της K-pop που εκπαιδεύονται από εταιρείες ψυχαγωγίας για να τραγουδούν, να χορεύουν και να εμφανίζονται δημόσια.

Οι idols συνήθως περνούν χρόνια εκπαίδευσης ως trainees πριν κάνουν το ντεμπούτο τους. Εκτός από τη μουσική, η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει χορό, φωνητική, γλώσσες, επικοινωνία με το κοινό και media training.

Trainee

Trainee είναι ένας καλλιτέχνης που βρίσκεται σε περίοδο εκπαίδευσης πριν από το επίσημο ντεμπούτο του.

Οι trainees συνήθως υπογράφουν με μια εταιρεία ψυχαγωγίας (βλ. JYPE, YG, HYBE, SM κτλ) και εκπαιδεύονται για μήνες ή χρόνια μέχρι η εταιρεία να αποφασίσει ότι είναι έτοιμοι να κάνουν debut.

Debut

Το debut είναι η επίσημη πρώτη εμφάνιση ενός καλλιτέχνη ή group στη μουσική βιομηχανία.

Στην K-pop, το debut θεωρείται μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της καριέρας ενός idol.

Παράδειγμα:

«Το group έκανε debut το 2024 με το πρώτο του mini album.»

Comeback

Το comeback είναι η επιστροφή ενός καλλιτέχνη με νέα μουσική κυκλοφορία.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο καλλιτέχνης είχε σταματήσει τη δραστηριότητά του. Στην K-pop χρησιμοποιείται για κάθε νέα era, νέο album ή single release.

Ένα comeback συνήθως περιλαμβάνει:

teaser φωτογραφίες,

concept photos,

trailers,

music video,

performances,

εμφανίσεις σε μουσικά shows.

Era

Η era αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο προώθησης ενός album ή concept.

Κάθε era έχει το δικό της:

στυλ,

αισθητική,

χρώματα,

μουσικό ύφος,

fashion concept.

Οι fans συχνά χρησιμοποιούν τον όρο για να περιγράψουν μια αγαπημένη περίοδο ενός καλλιτέχνη.

Bias

Το bias είναι το αγαπημένο μέλος ενός fan μέσα σε ένα group.

Παράδειγμα:

«Το bias μου στους Stray Kids είναι ο Bang Chan.»

Ultimate Bias (Ult)

Ο ultimate bias είναι το αγαπημένο idol ενός fan ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες της K-pop.

Είναι ουσιαστικά το «νούμερο ένα» αγαπημένο πρόσωπο ενός fan.

Bias Wrecker

Ο bias wrecker είναι ένα μέλος που απειλεί να αλλάξει το αγαπημένο μέλος ενός fan.

Παράδειγμα:

«Ο bias μου είναι ο Wooyoung, αλλά ο San είναι ο bias wrecker μου.»

Fandom

Το fandom είναι η επίσημη κοινότητα των fans ενός καλλιτέχνη ή group.

Πολλά K-pop groups έχουν επίσημα ονόματα fandom.

Παραδείγματα:

BTS → ARMY

BLACKPINK → BLINK

Stray Kids → STAY

SEVENTEEN → CARAT

Light Stick

Το light stick είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο φωτεινό αντικείμενο που χρησιμοποιούν οι fans στις συναυλίες.

Κάθε group έχει το δικό του μοναδικό light stick, συχνά με ιδιαίτερο σχέδιο και χρώματα.

Κατά τη διάρκεια των συναυλιών, τα light sticks δημιουργούν εντυπωσιακά «κύματα» φωτός μέσα στο στάδιο.

Fan Chant

Το fan chant είναι ένας οργανωμένος τρόπος με τον οποίο οι fans συμμετέχουν σε ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης.

Συνήθως περιλαμβάνει:

φωνές των ονομάτων των μελών,

συγκεκριμένες φράσεις,

συγχρονισμένες αντιδράσεις.

Mini Album / Full Album / Single Album

Single Album: Περιλαμβάνει συνήθως ένα ή δύο τραγούδια.

Mini Album (EP): Συνήθως περιλαμβάνει 4-7 τραγούδια.

Full Album: Ένα ολοκληρωμένο album με περισσότερα από 7 τραγούδια.

Title Track

Το title track είναι το βασικό τραγούδι ενός album που προωθείται περισσότερο.

Συνήθως έχει:

music video,

χορογραφία,

performances σε μουσικά shows.

B-side

Τα B-sides είναι τα υπόλοιπα τραγούδια ενός album εκτός από το βασικό title track.

Πολλοί fans θεωρούν ότι αρκετά B-sides είναι εξίσου σημαντικά με τα κύρια singles.

Killing Part

Το killing part είναι το πιο χαρακτηριστικό ή εντυπωσιακό σημείο ενός τραγουδιού ή χορογραφίας που έγινε viral.

Μπορεί να είναι:

μια συγκεκριμένη κίνηση,

μια φράση,

ένα vocal σημείο.

Maknae

Το maknae είναι το νεότερο μέλος ενός group.

Στην κορεατική κουλτούρα η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο, γι’ αυτό και το maknae έχει ιδιαίτερη θέση μέσα στην ομάδα.

Leader

Ο leader είναι το μέλος που έχει τον ρόλο της εκπροσώπησης και της καθοδήγησης του group.

Συχνά είναι υπεύθυνος για:

συνεντεύξεις,

επικοινωνία με τα μέλη,

ομιλίες προς τους fans.

Line Distribution

Το line distribution αφορά τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται οι στίχοι ενός τραγουδιού ανάμεσα στα μέλη.

Οι fans συχνά συζητούν αν η κατανομή είναι δίκαιη.

All-Kill

Το all-kill συμβαίνει όταν ένα τραγούδι κατακτά την πρώτη θέση σε όλα τα σημαντικά κορεάτικα μουσικά charts ταυτόχρονα.

Perfect All-Kill (PAK – πάκ)

Το Perfect All-Kill είναι ακόμα μεγαλύτερο επίτευγμα, όταν ένα τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή όλων των charts για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η K-pop είναι κάτι περισσότερο από μουσική

Η K-pop έχει δημιουργήσει μια μοναδική κουλτούρα όπου η μουσική συνδέεται με τη συλλογή, την κοινότητα, τις παραστάσεις και τη στενή σχέση ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους fans.

Η κατανόηση αυτών των βασικών όρων είναι το πρώτο βήμα για να εξερευνήσει κάποιος έναν από τους πιο δυναμικούς και παγκόσμιους χώρους της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.

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