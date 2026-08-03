Screen News 03.08.2026

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

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Ο Tom Holland αποκαλύπτει ότι τα σχέδια για τον διάδοχό του στον ρόλο του Spider-Man βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Tom Holland θέλει να συμμετέχει στην παράδοση της σκυτάλης στον επόμενο Spider-Man.
  • Ένα οργανωμένο πλάνο για τη μετάβαση υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια.
  • Ο Holland επιθυμεί να φέρει τον Miles Morales στη live-action πραγματικότητα.
  • Θέλει να λειτουργήσει ως μέντορας για τον επόμενο πρωταγωνιστή.
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Ο Tom Holland επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως Peter Parker, ωστόσο τα παρασκήνια δείχνουν ότι η επόμενη μέρα για το δημοφιλές κινηματογραφικό franchise έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται. Ο διάσημος ηθοποιός έχει εκφράσει ανοιχτά στο παρελθόν την επιθυμία του να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παράδοσης της σκυτάλης στον επόμενο Spider-Man, αποκαλύπτοντας σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «Happy Sad Confused» ότι ένα οργανωμένο πλάνο βρίσκεται στα σκαριά εδώ και χρόνια.

https://www.instagram.com/tomholland2013/?hl=el
https://www.instagram.com/tomholland2013/?hl=el

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ηθοποιός, η ομάδα παραγωγής εργάζεται πάνω σε αυτό το σχέδιο από την εποχή που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Spider-Man: No Way Home», δηλαδή εδώ και περίπου πέντε χρόνια. «Υπάρχει ένα ολόκληρο πλάνο πάνω στο οποίο δουλεύουμε, θα έλεγα, από τότε που τελειώσαμε το “Spider-Man: No Way Home”», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είναι ήδη χαραγμένο. Σίγουρα θα αλλάξει, αλλά έχω ένα πολύ ξεκάθαρο όραμα για την παράδοση της σκυτάλης και νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό».

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Η προοπτική του Miles Morales και ο ρόλος του μέντορα

Παρότι παραμένει άγνωστο αν ο επόμενος ήρωας που θα φορέσει τη στολή θα είναι ο Miles Morales, η Spider-Gwen ή κάποιος άλλος χαρακτήρας, ο Tom Holland έχει εκφράσει έντονα την επιθυμία του να φέρει τον Miles Morales στη live-action πραγματικότητα και να βοηθήσει στην επιλογή του νέου πρωταγωνιστή. Ο ίδιος επιθυμεί να λειτουργήσει ως μέντορας, ακριβώς όπως είχε κάνει ο Robert Downey Jr. για εκείνον στα πρώτα του βήματα.

https://www.instagram.com/tomholland2013/?hl=el
https://www.instagram.com/tomholland2013/?hl=el

«Για όποιον έρθει μετά, είτε πρόκειται για έναν Miles Morales είτε για μια Spider-Gwen ή μια Spider-Woman ή κάτι παρόμοιο, θα ήθελα πολύ να είμαι μέρος του στησίματος του επόμενου κεφαλαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Όπως κι αν μοιάζει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά αν μπορούσα να κάνω αυτό που έκανε ο Robert Downey Jr. για μένα, τότε θα ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος φεύγοντας προς το ηλιοβασίλεμα».

Με την ολοκλήρωση της animated τριλογίας «Spider-Verse» να πλησιάζει, ανοίγει ο δρόμος για τη Sony να αξιοποιήσει νέους χαρακτήρες στη μεγάλη οθόνη, με τον Holland να δηλώνει έτοιμος να συμβάλει σε αυτή τη νέα εποχή.

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Spider-Man: Brand New Day Tom Holland
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