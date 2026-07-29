Screen News 29.07.2026

Ο Steve Lacy αποκάλυψε κατά λάθος spoiler για το «Spider-Man: Brand New Day»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μια απρόσμενη αναφορά στο κόκκινο χαλί από τον Steve Lacy φέρνει τα πάνω-κάτω για το «Spider-Man: Brand New Day», βάζοντας τους φανς σε σκέψεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Steve Lacy αποκάλυψε κατά λάθος spoiler για την ταινία «Spider-Man: Brand New Day».
  • Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κόκκινο χαλί, ανέφερε τον χαρακτήρα «Jean».
  • Ο Lacy περιέγραψε τον χαρακτήρα ως «κακιά» με λόγο πίσω από την τρέλα της.
  • Το περιστατικό έγινε viral, με τους φανς να συνδέουν το όνομα με τη Sadie Sink.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι σταρ του Χόλιγουντ και της μουσικής σκηνής προσπαθούν συνήθως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δηλώσεις τους, ειδικά όταν πρόκειται για πολυαναμενόμενες υπερπαραγωγές της Marvel. Ωστόσο, ο βραβεμένος με Grammy εναλλακτικός τραγουδιστής Steve Lacy φαίνεται πως… ξέχασε για λίγο τους κανόνες, χαρίζοντας στους θαυμαστές του κινηματογραφικού σύμπαντος μια στιγμή απόλυτου πανικού στο κόκκινο χαλί.

spiderman
https://www.instagram.com/spidermanmovie/

Η λαμπερή πρεμιέρα της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» σημαδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή, καθώς ο καλλιτέχνης φάνηκε να αποκαλύπτει ακούσια ένα σημαντικό στοιχείο της πλοκής κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Το περιστατικό αυτό ήταν αρκετό για να ανάψει φωτιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μετατρέψει τον τραγουδιστή στο πρόσωπο της ημέρας για τους φανς των κόμικς.

Διάβασε επίσης: Το «Michael» επιστρέφει στις οθόνες: Η ταινία που έσπασε τα ταμεία έρχεται στο streaming

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνέντευξης με τη streamer Valkyrae στο κόκκινο χαλί, ο Lacy βρέθηκε αντιμέτωπος με το ερώτημα ποιον χαρακτήρα ανυπομονεί περισσότερο να δει στη μεγάλη οθόνη, συνοδευόμενο από τη ρητή προειδοποίηση να αποφύγει τα spoilers. Ο τραγουδιστής, χωρίς να το πολυσκεφτεί, απάντησε ότι ανυπομονεί να δει την «Jean», προσθέτοντας μάλιστα ότι «είναι η κακιά της υπόθεσης, αλλά υπάρχει λόγος πίσω από την τρέλα της». Η αμήχανη παύση της δημοσιογράφου και η άμεση συνειδητοποίηση της γκάφας από τον ίδιο οδήγησαν σε μια αλλοπρόσαλλη προσπάθεια να το μαζέψει, λέγοντας απλώς πως του αρέσει ο χαρακτήρας χωρίς να γνωρίζει περισσότερα.

spiderman_movie
https://www.instagram.com/spidermanmovie/

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να επιχειρούν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ. Παρόλο που ο Lacy δεν ανέφερε επώνυμο, πολλοί συνέδεσαν το όνομα «Jean» με τη Sadie Sink, η συμμετοχή της οποίας στην ταινία κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό από την παραγωγή. Τα αστεία έδωσαν και πήραν στα social media, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι ο τραγουδιστής «έκανε έναν Tom Holland» σε ταινία του Spider-Man. Είτε πρόκειται για πραγματικό spoiler είτε για μια απλή παρεξήγηση, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, αποδεικνύοντας πάντως ότι οι συνεντεύξεις στο κόκκινο χαλί κρύβουν πάντα απρόοπτα.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Marvel Spider-Man: Brand New Day Steve Lacy
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

29.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Αν λατρεύεις το fantasy, «Children of Blood and Bone» πρέπει να μπει τώρα στη watchlist σου
Cinema

Αν λατρεύεις το fantasy, «Children of Blood and Bone» πρέπει να μπει τώρα στη watchlist σου

29.07.2026
Η Jennifer Aniston συναντά τον Santa Claus του Peter Dinklage στη νέα ταινία «Naughty»
Cinema

Η Jennifer Aniston συναντά τον Santa Claus του Peter Dinklage στη νέα ταινία «Naughty»

29.07.2026
Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan προσθέτει έναν ανύπαρκτο ήρωα στο έπος του Ομήρου
Cinema

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan προσθέτει έναν ανύπαρκτο ήρωα στο έπος του Ομήρου

29.07.2026
«Flesh Impact»: Η Dakota Johnson μεταμορφώνεται στη θρυλική Marilyn Monroe
Cinema

«Flesh Impact»: Η Dakota Johnson μεταμορφώνεται στη θρυλική Marilyn Monroe

29.07.2026
Game on! Δες το πρώτο trailer του «Jumanji: Open World»
Cinema

Game on! Δες το πρώτο trailer του «Jumanji: Open World»

29.07.2026
Home Alone: Ο Macaulay Culkin θέλει να επιστρέψει ως Kevin McCallister και η Disney… ψήνεται
Cinema

Home Alone: Ο Macaulay Culkin θέλει να επιστρέψει ως Kevin McCallister και η Disney… ψήνεται

29.07.2026
«Purple Rain»: Το θρυλικό μιούζικαλ του Prince έρχεται στο Broadway το 2027
Cinema

«Purple Rain»: Το θρυλικό μιούζικαλ του Prince έρχεται στο Broadway το 2027

29.07.2026
Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan κάνει τους Βρετανούς να μαθαίνουν ελληνικά
Cinema

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan κάνει τους Βρετανούς να μαθαίνουν ελληνικά

28.07.2026
«Θα ντρεπόμουν»: Η Emily Wilson «χτυπά» την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Cinema

«Θα ντρεπόμουν»: Η Emily Wilson «χτυπά» την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

28.07.2026
Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις

Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς