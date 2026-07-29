Ο Steve Lacy αποκάλυψε κατά λάθος spoiler για το «Spider-Man: Brand New Day»

Με μια ματιά Ο Steve Lacy αποκάλυψε κατά λάθος spoiler για την ταινία «Spider-Man: Brand New Day».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κόκκινο χαλί, ανέφερε τον χαρακτήρα «Jean».

Ο Lacy περιέγραψε τον χαρακτήρα ως «κακιά» με λόγο πίσω από την τρέλα της.

Το περιστατικό έγινε viral, με τους φανς να συνδέουν το όνομα με τη Sadie Sink. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι σταρ του Χόλιγουντ και της μουσικής σκηνής προσπαθούν συνήθως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δηλώσεις τους, ειδικά όταν πρόκειται για πολυαναμενόμενες υπερπαραγωγές της Marvel. Ωστόσο, ο βραβεμένος με Grammy εναλλακτικός τραγουδιστής Steve Lacy φαίνεται πως… ξέχασε για λίγο τους κανόνες, χαρίζοντας στους θαυμαστές του κινηματογραφικού σύμπαντος μια στιγμή απόλυτου πανικού στο κόκκινο χαλί.

Η λαμπερή πρεμιέρα της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» σημαδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή, καθώς ο καλλιτέχνης φάνηκε να αποκαλύπτει ακούσια ένα σημαντικό στοιχείο της πλοκής κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Το περιστατικό αυτό ήταν αρκετό για να ανάψει φωτιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μετατρέψει τον τραγουδιστή στο πρόσωπο της ημέρας για τους φανς των κόμικς.

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Κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνέντευξης με τη streamer Valkyrae στο κόκκινο χαλί, ο Lacy βρέθηκε αντιμέτωπος με το ερώτημα ποιον χαρακτήρα ανυπομονεί περισσότερο να δει στη μεγάλη οθόνη, συνοδευόμενο από τη ρητή προειδοποίηση να αποφύγει τα spoilers. Ο τραγουδιστής, χωρίς να το πολυσκεφτεί, απάντησε ότι ανυπομονεί να δει την «Jean», προσθέτοντας μάλιστα ότι «είναι η κακιά της υπόθεσης, αλλά υπάρχει λόγος πίσω από την τρέλα της». Η αμήχανη παύση της δημοσιογράφου και η άμεση συνειδητοποίηση της γκάφας από τον ίδιο οδήγησαν σε μια αλλοπρόσαλλη προσπάθεια να το μαζέψει, λέγοντας απλώς πως του αρέσει ο χαρακτήρας χωρίς να γνωρίζει περισσότερα.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να επιχειρούν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ. Παρόλο που ο Lacy δεν ανέφερε επώνυμο, πολλοί συνέδεσαν το όνομα «Jean» με τη Sadie Sink, η συμμετοχή της οποίας στην ταινία κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό από την παραγωγή. Τα αστεία έδωσαν και πήραν στα social media, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι ο τραγουδιστής «έκανε έναν Tom Holland» σε ταινία του Spider-Man. Είτε πρόκειται για πραγματικό spoiler είτε για μια απλή παρεξήγηση, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, αποδεικνύοντας πάντως ότι οι συνεντεύξεις στο κόκκινο χαλί κρύβουν πάντα απρόοπτα.

BRAND NEW DAY POTENTIAL SPOILERS: steve lacy just spoiled a major character and plot point dawgggggg pic.twitter.com/mHP3mzr1JE — juan (@JuanEditzs) July 28, 2026

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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