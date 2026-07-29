Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan προσθέτει έναν ανύπαρκτο ήρωα στο έπος του Ομήρου

Με μια ματιά Η ταινία "Οδύσσεια" του Christopher Nolan περιλαμβάνει τον χαρακτήρα του Σίνωνα, ο οποίος δεν υπάρχει στην ομηρική παράδοση.

Ο Σίνωνας, γνωστός από τη ρωμαϊκή γραμματεία, ήταν ο εγκέφαλος της εξαπάτησης με τον Δούρειο Ίππο.

Ο Nolan εντάσσει τον Σίνωνα στη σκηνή της Νεκυίας, συνδέοντας την ενοχή και τις συνέπειες του πολέμου με τον κόσμο των νεκρών.

Η παρουσία του Σίνωνα προσφέρει μια νέα, συμβολική και φιλοσοφική ανάγνωση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κινηματογραφική μεταφορά της κλασικής αρχαιότητας αποτελεί πάντοτε ένα απαιτητικό εγχείρημα, ιδιαίτερα όταν στα ηνία της παραγωγής βρίσκεται ένας σκηνοθέτης γνωστός για την πολυπλοκότητα και το όραμά του, όπως ο Christopher Nolan. Στην πολυαναμενόμενη εκδοχή της Οδύσσειας που υπογράφει ο Βρετανός δημιουργός, μία από τις πιο πολυσυζητημένες και ανατρεπτικές επιλογές στο casting αφορά την παρουσία του Elliot Page στον ρόλο του Σίνωνα, ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις σε μια καθοριστική και σκοτεινή σεκάνς: τη Νεκυία, δηλαδή την κάθοδο του Οδυσσέα και των συντρόφων του στο βασίλειο των νεκρών.

Παρά το γεγονός ότι ο Σίνωνας συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα γύρω από την πτώση της Τροίας, η παρουσία του στην Οδύσσεια του Nolan αποτελεί μια ενδιαφέρουσα δραματική αδειοδότηση. Στην ομηρική παράδοση, τόσο στην Ιλιάδα όσο και στην Οδύσσεια, δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά στο πρόσωπό του. Αντιθέτως, η φιγούρα του αναδύεται κυρίως από τη ρωμαϊκή γραμματεία και συγκεκριμένα από το δεύτερο βιβλίο της Αινειάδας του Βιργιλίου, όπου περιγράφεται ως ο masterminds της εξαπάτησης.

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Σύμφωνα με τον μύθο, ο Σίνωνας ανέλαβε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο ρόλο όταν ο ελληνικός στόλος προσποιήθηκε ότι εγκαταλείπει την πολιορκία, κρυβόμενος στην κοντινή Τένεδο. Έμεινε μόνος του για να πείσει τους Τρώες να βάλουν τον Δούρειο Ίππο μέσα στα τείχη. Αφού συνελήφθη από τη φρουρά, οδηγήθηκε στον βασιλιά Πρίαμο. Εκεί, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και θεατρικότητα, έστησε ένα περίπλοκο αφήγημα μίσους εναντίον του Οδυσσέα, κερδίζοντας την ασυλία και την εμπυστωσύνη των Τρώων. Με τα ψέματά του κατάφερε να πείσει την πόλη να γκρεμίσει μέρος των τειχών της για να χωρέσει το τεράστιο ξύλινο άλογο.

Από τον μύθο στη σύγχρονη κινηματογραφική ματιά

Οι παραλλαγές γύρω από το τέλος αυτής της ιστορίας είναι πολλές. Σε ορισμένες εκδοχές, ο Σίνωνας ήταν εκείνος που έδωσε το κρίσιμο σύνθημα και άνοιξε ο ίδιος τις θύρες του Δούρειου Ίππου, επιτρέποντας στους Αχαιούς να καταλάβουν την πόλη εν μέσω εορτασμών. Σε άλλες, υπέμεινε αγόγγυστα τα βασανιστήρια των Τρώων, αποκρύπτοντας την αλήθεια και παραπλανώντας τους πάντες, με μοναδική εξαίρεση τον μάντη Λαοκόοντα που είχε προειδοποιήσει για την «ολέθρια απάτη».

Η τοποθέτηση αυτής της φιγούρας μέσα στη σκηνή της Νεκυίας από τον Christopher Nolan δημιουργεί ένα πυκνό στρώμα συμβολισμών. Συνδέοντας την ενοχή, την εξαπάτηση και τις συνέπειες του Τρωικού Πολέμου με τον κόσμο των σκιών, ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί τον Σίνωνα όχι απλώς ως έναν ιστορικό κομπάρσο, αλλά ως έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα που στοιχειώνει τις μνήμες των ηρώων, προσφέροντας στο κοινό μια φρέσκια, φιλοσοφική ανάγνωση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.

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