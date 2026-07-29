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Screen News 29.07.2026

«Purple Rain»: Το θρυλικό μιούζικαλ του Prince έρχεται στο Broadway το 2027

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Το κινηματογραφικό αριστούργημα του 1984 μεταφέρεται επίσημα στη σκηνή του Majestic Theatre με μια λαμπερή ομάδα δημιουργών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μιούζικαλ «Purple Rain» θα κάνει πρεμιέρα στο Broadway την άνοιξη του 2027.
  • Η παράσταση θα στεγαστεί στο ιστορικό Majestic Theatre, με προεπισκοπήσεις τον Μάρτιο.
  • Το έργο θα παρουσιάζει περισσότερες από 20 επιτυχίες του Prince, βασισμένο στην ταινία του 1984.
  • Η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει συνεργάτες του Prince, με σκηνοθεσία Saheem Ali.
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Το cult κινηματογραφικό αριστούργημα του 1984, «Purple Rain», με πρωταγωνιστή τον αξεπέραστο Prince, μεταφέρεται επίσημα τη θεατρική σκηνή της Broadway, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027. Η ανακοίνωση έγινε από τους παραγωγούς με αφορμή τη συμπλήρωση 42 ετών από την αρχική κυκλοφορία της ταινίας, η οποία είχε αφήσει εποχή γνωρίζοντας τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, συνοδευόμενη από το ομώνυμο, πολυπλατινένιο άλμπουμ.

Η Taylor Swift και το συγκρότημα των The Beatles που κατέχουν ρεκόρ στο Billboard 200.
www.wikimedia.org

Το πολυαναμενόμενο μιούζικαλ θα στεγαστεί στο ιστορικό Majestic Theatre, με τις προεπισκοπήσεις να ξεκινούν στις 12 Μαρτίου και την επίσημη πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 12 Απριλίου 2027. Κορυφαίοι συντελεστές και στενοί συνεργάτες του θρυλικού καλλιτέχνη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν τη μαγεία του έργου ζωντανά στη σκηνή, τιμώντας μια ανεπανάληπτη μουσική κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει γενιές.

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Η επίσημη υπόθεση του θεατρικού έργου μεταφέρει το κοινό στη Μινεάπολη του 1984, σε μια εποχή που η μουσική τηλεόραση γεννά αστέρες ενιαίας νύχτας. Ο χαρισματικός νεαρός καλλιτέχνης γνωστός ως «The Kid» μοιάζει να έχει όλα τα φόντα για να οδηγήσει το συγκρότημά του στην κορυφή, ωστόσο τα φαντάσματα από το παρελθόν του απειλούν όσα έχει χτίσει, αναγκάζοντάς τον να τραγουδήσει για να βγει από το σκοτάδι και να επιστρέψει στο προσκήνιο, ζωντανεύοντας επί σκηνής περισσότερες από 20 κορυφαίες επιτυχίες του καλλιτέχνη, όπως τα «When Doves Cry», «I Would Die 4 U», «Take Me With You» και «The Beautiful Ones».

prince
https://www.instagram.com/prince/?hl=el

Η κληρονομιά του «Purple Rain»

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Prince το 1984 συνοδεύτηκε από ανεπανάληπτες διακρίσεις, καθώς το soundtrack παρέμεινε στην κορυφή του Billboard 200 για 24 συνεχόμενες εβδομάδες, ενώ τιμήθηκε με δύο βραβεία Grammy, τρία American Music Awards, δύο Brit Awards και Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Η δημιουργική ομάδα

Τη σκηνοθεσία του μιούζικαλ υπογράφει ο Saheem Ali, το κείμενο επιμελείται ο Peter Duchan, τη μουσική ομάδα καθοδηγεί ο Jason Michael Webb, ενώ τις χορογραφίες έχει αναλάβει η Ebony Williams, με τη σημαντική συμβολή των Bobby Z και Morris Hayes ως μουσικών συμβούλων, έπειτα από την πιλοτική παρουσίαση του έργου το 2025 στο ιστορικό State Theatre της Μινεάπολης.

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Broadway Prince Purple rain
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