Το «Alleluia» της Ελένης Φουρέιρα ανοίγει φτερά για το OGAE Song Contest 2026

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο OGAE Song Contest 2026 με το τραγούδι «Alleluia».

Η Ελλάδα επιλέχθηκε από το OGAE Greece για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Το OGAE Song Contest διεξάγεται κάθε χρόνο και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων της Eurovision.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις Συρακούσες της Ιταλίας τον Νοέμβριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα γαλανόλευκα, αυτή τη φορά σε έναν διαγωνισμό που οι λάτρεις της Eurovision παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε χρόνο. Η αγαπημένη pop star θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο OGAE Song Contest 2026 με το τραγούδι «Alleluia», μετά την επιλογή του OGAE Greece. Η συμμετοχή της έρχεται να προσθέσει ακόμη μία διεθνή στιγμή στην πορεία της, με τους Eurofans να περιμένουν ήδη την εμφάνιση του τραγουδιού στον διαγωνισμό. Οι Συρακούσες της Ιταλίας θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση τον Νοέμβριο.

Το «Alleluia» θα αποτελέσει την ελληνική πρόταση απέναντι στις συμμετοχές δεκάδων χωρών που ανήκουν στο δίκτυο του OGAE International. Κάθε εθνικό fan club επιλέγει ένα τραγούδι από την εγχώρια δισκογραφία της ίδιας χρονιάς, δημιουργώντας έναν μουσικό διαγωνισμό με έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Αν και δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά, ο θεσμός συγκεντρώνει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των πιο φανατικών φίλων της Eurovision. Η επιλογή της Ελένης Φουρέιρα θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο δυνατές ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών.

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Το OGAE Song Contest αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του OGAE International και πραγματοποιείται κάθε χρόνο, δίνοντας βήμα στα fan clubs της Eurovision να αναδείξουν τις αγαπημένες τους μουσικές κυκλοφορίες. Η ψηφοφορία γίνεται αποκλειστικά ανάμεσα στα μέλη των συλλόγων, γεγονός που κάνει το αποτέλεσμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την κοινότητα των Eurofans. Παρότι δεν πρόκειται για τηλεοπικό γεγονός, ο διαγωνισμός διατηρεί σταθερά τη δική του ξεχωριστή δυναμική. Κάθε συμμετοχή εκπροσωπεί τη σύγχρονη μουσική παραγωγή της χώρας από την οποία προέρχεται.

Ένας θεσμός με ιστορία σχεδόν 40 χρόνων

Το OGAE Song Contest ξεκίνησε το 1986, σε μια εποχή που η ανταλλαγή των τραγουδιών γινόταν με κασέτες, οι οποίες αποστέλλονταν στα fan clubs των χωρών που συμμετείχαν. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 τη θέση τους πήραν τα CD, ενώ με την εξάπλωση του διαδικτύου, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο διαγωνισμός πέρασε εξ ολοκλήρου στην online εποχή.

Για πολλούς φίλους της Eurovision, ο διαγωνισμός είναι γνωστός και ως η ανεπίσημη «Ραδιοφωνική Eurovision», ένας χαρακτηρισμός που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα και αποτυπώνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της διοργάνωσης. Χωρίς τηλεοπτικό σόου, αλλά με επίκεντρο αποκλειστικά τα τραγούδια, ο θεσμός έχει καταφέρει να αποκτήσει το δικό του πιστό κοινό.

Φέτος, όλα τα βλέμματα των Ελλήνων Eurofans στρέφονται στην Ελένη Φουρέιρα και στο «Alleluia», με την ελπίδα ότι η ελληνική συμμετοχή θα ξεχωρίσει στις Συρακούσες και θα χαρίσει μία ακόμη σημαντική διάκριση στη χώρα.

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