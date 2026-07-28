Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 28.07.2026

Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού στο Κηποθέατρο Παπάγου

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Η Ρένα Μόρφη επιστρέφει στην Αθήνα με μια μοναδική συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 7 Σεπτεμβρίου 2026
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Ρένα Μόρφη δίνει συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 7 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η συναυλία θα περιλαμβάνει τραγούδια από την καριέρα της, καθώς και στοιχεία greek-latin.
  • Στη σκηνή θα εμφανιστεί και η Μαριτίνα, ως guest artist.
  • Τα εισιτήρια κοστίζουν 18-22€ και πωλούνται μέσω More.gr.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν το τέλος του φετινού καλοκαιριού και πριν επιστρέψουμε στους καθημερινούς μας ρυθμούς, η Ρένα Μόρφη δίνει ένα μουσικό ραντεβού με το κοινό στο Κηποθέατρο Παπάγου, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

rena morfi

Mετά τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις στο Gazarte αλλά και σε διάφορες πόλεις & νησιά της Ελλάδας, θα επιστρέψει στην Αθήνα για να δροσίσει τη βραδιά μας με μουσική, ρυθμό και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και χορέψει .

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Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία και τον ξεχωριστό τρόπο που επικοινωνεί με τον κόσμο, η Ρένα Μόρφη θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία της, αγαπημένες στιγμές από την πορεία της, αλλά και το greek- latin στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό και αναπόσπαστο μέρος των live εμφανίσεών της. Η «Σούλη Ανατολή», η «Σάμπα Τσικίτα», το «Δωμάτιο», καθώς και τραγούδια από την περίοδο των Imam Baildi, θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας συναυλίας με έντονο ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση.

Μαζί της στη σκηνή θα βρεθεί η Μαριτίνα που γνωρίσαμε με το «Στην Τσίτα», το ντουέτο της με τη Ρένα Μόρφη. Η Μαριτίνα είναι μια ολόφρεσκη, αφοπλιστική και φωτεινή προσθήκη στην ελληνική τραγουδοποιία για την οποία πολλά θα έχουμε να πούμε στο άμεσο μέλλον.

Προπώληση εισιτηρίων More.gr, Τιμές : 18 – 22 €

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΜΑΡΙΤΙΝΑ – GUEST ARTIST

ΛΑΜΠΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΙΘΑΡΑ, ΦΩΝΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΓΚΩΝΗΣ – ΝΤΡΑΜΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ – ΠΛΗΚΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, ΦΩΝΗ

CARLOS MENENDEZ -ΚΡΟΥΣΤΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ – ΚΡΟΥΣΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΗΣ – ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ – ΜΠΑΣΟ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΤΑΞΑΚΗΣ – ΗΧΟΛΗΨΙΑ

Προμηθευτείτε το εισιτήριο σας εδώ : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rena-morfi/ 

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