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Μουσικά Νέα 27.07.2026

Νέα εποχή για το VOX: Ο Χρήστος Μάστορας ετοιμάζει το απόλυτο live spot της Αθήνας

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Ο Χρήστος Μάστορας και το ιστορικό VOX ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία που υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Χρήστος Μάστορας συνεργάζεται με τη μουσική σκηνή VOX στην Αθήνα.
  • Το VOX ανακαινίζεται πλήρως με νέα αισθητική και μοντέρνα αρχιτεκτονική.
  • Η MK Group, μέσω Μαρασούλη - Κοταρίδη, επενδύει στο εγχείρημα μαζί με τον τραγουδιστή.
  • Στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός της live ψυχαγωγίας στην Αθήνα με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο δυνατές καλλιτεχνικές συμμαχίες της σεζόν είναι γεγονός, έτοιμη να αλλάξει εκ θεμελίων τα δεδομένα στη διασκέδαση της πρωτεύουσας. Ο Χρήστος Μάστορας, ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, δίνει τα χέρια με το ιστορικό VOX, σηματοδοτώντας μια ολική επαναφορά για τη θρυλική μουσική σκηνή της Ιεδού Οδού.

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Πίσω από αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα βρίσκεται μια στρατηγική επένδυση από την MK Group, μέσα από τη σύμπραξη των Μαρασούλη – Κοταρίδη με τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η συνεργασία αυτή δεν φέρνει απλώς έναν νέο καλλιτέχνη στο τιμόνι, αλλά συνοδεύεται από μια ολική αναγέννηση του χώρου, ο οποίος αποκτά μια φρέσκια αισθητική, μοντέρνα αρχιτεκτονική ταυτότητα και προδιαγραφές παραγωγής υψηλών απαιτήσεων.

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Ο γνωστός ερμηνευτής, γνωστός για τη μοναδική του σκηνική παρουσία και την ικανότητά του να συνδέεται άμεσα με το κοινό, ετοιμάζει ήδη μια ξεχωριστή μουσική πρόταση. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται αποκλειστικά για να ταιριάξει στη νέα φυσιογνωμία του VOX, υποσχόμενο βραδιές γεμάτες ένταση, συναίσθημα και ανατροπές.

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Με αυτή τη συνεργασία, ο Χρήστος Μάστορας και το ιστορικό στέκι φιλοδοξούν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της live ψυχαγωγίας στην Αθήνα. Οι λάτρεις της μουσικής αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον τις επίσημες ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες του προγράμματος, που υπόσχεται να γίνει το talk of the town.

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VOX Χρήστος Μάστορας
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