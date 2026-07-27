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Μουσικά Νέα 27.07.2026

Η Charli xcx κυκλοφορεί ψηφιακά τα B-sides του «Music, Fashion, Film» στο iTunes

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Η Charli xcx φέρνει τα αποκλειστικά B-sides του «Music, Fashion, Film» σε ψηφιακή μορφή στο iTunes, ανατρέποντας τα σχέδιά της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Charli xcx κυκλοφόρησε ψηφιακά τα B-sides του άλμπουμ της «Music, Fashion, Film» στο iTunes.
  • Τα τρία νέα κομμάτια ήταν αρχικά διαθέσιμα μόνο σε συλλεκτικές φυσικές εκδόσεις και στο Instagram.
  • Η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει ότι δεν θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη λόγω του κοινού.
  • Η νέα ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει τα 11 βασικά κομμάτια, τα 3 B-sides και τα μουσικά βίντεο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli xcx εκπλήσσει ευχάριστα το κοινό της, διαθέτοντας επιτέλους σε ψηφιακή μορφή τα αποκλειστικά B-sides τραγούδια της, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μόνο σε συλλεκτικές φυσικές εκδόσεις και περιορισμένα βινύλια. Η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε τα κομμάτια «I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night», «Playboy Bunny» και «If You Take the Music Then What Has She Got?» στο iTunes, μέσα από τη νέα deluxe ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ της με τίτλο «Music, Fashion, Film (B-Sides Edition)».

Η Charli XCX με ανοιχτό πουκάμισο και τα χέρια υψωμένα, σε ένα σκηνικό που θυμίζει γύρισμα για το «Music, Fashion, Film».
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Τα συγκεκριμένα τρία κομμάτια είχαν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση στον εναλλακτικό λογαριασμό της Charli στο Instagram (@b.sides), ενώ είχαν κυκλοφορήσει και ως φυσικά 7-ιντσα singles για τα κομμάτια «Rock Music», «SS26» και «Camera», καθώς και σε ένα ειδικό συλλεκτικό box set. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε δηλώσει κατηγορηματικά στο παρελθόν πως αυτά τα τραγούδια δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ στις streaming πλατφόρμες ή σε ψηφιακή αγορά, τελικά αναθεώρησε.

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Από τα συλλεκτικά βινύλια στο iTunes και την ανατροπή

Ανακοινώνοντας την κυκλοφορία στο iTunes έναντι 4,99 δολαρίων, η δημοφιλής pop star σχολίασε χιουμοριστικά στους θαυμαστές της: «Μπορείτε να με αποκαλέσετε υποκρίτρια, δεν με πειράζει». Όπως εξήγησε η ίδια, δημιούργησε αυτά τα B-sides επειδή της φαινόταν φυσικό να συνδυάσει κάθε βασικό κομμάτι με ένα αντίστοιχό του, μια πρακτική που παραδοσιακά γεννά τα αγαπημένα τραγούδια των πιστών οπαδών. Παρόλο που αρχικά θεωρούσε πως η ψηφιακή διάθεση πήγαινε κόντρα στη φιλοσοφία τους, υπέκυψε στις πιέσεις του κοινού που τα ζητούσε διαρκώς.

https://www.instagram.com/b.sides/?hl=el
https://www.instagram.com/b.sides/?hl=el

Το πακέτο της έκδοσης και τα επόμενα βήματα

Η νέα «Music, Fashion, Film (B-Sides Edition») περιλαμβάνει συνολικά τα 11 βασικά κομμάτια του αρχικού άλμπουμ, τα 3 νέα B-sides, καθώς και τα αντίστοιχα μουσικά βίντεο. Η βασική δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε μαζί με την αντίστοιχη θεατρική ταινία μικρού μήκους που δημιούργησε η Charli xcx για να συνοδεύσει το εικαστικό και ηχητικό της όραμα.

Η Charli XCX ποζάρει με λευκό φόρεμα, αναδεικνύοντας το νέο της obsession "Music, Fashion, Film".
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα προετοιμάζεται πυρετωδώς για την επερχόμενη περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική για την προώθηση του project. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Φιλαδέλφεια, με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη (Μπρούκλιν), το Τορόντο, η Βοστώνη, η Ουάσινγκτον, η Ατλάντα, το Σαν Ντιέγκο, το Λος Άντζελες, το Γκλέντεϊλ και το Λας Βέγκας.

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Charli XCX Music fashin film
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