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Μουσική 27.07.2026

30 χρόνια μετά, η Demi Moore επιστρέφει σε video clip των KATSEYE και «ρίχνει» το internet

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Η Demi Moore αποδεικνύει πως παραμένει iconic με μια εμφάνιση-έκπληξη στο νέο video clip «Animal» των KATSEYE
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Demi Moore επιστρέφει σε μουσικό βίντεο μετά από 30 χρόνια, στο τραγούδι «Animal» των KATSEYE.
  • Στο βίντεο, η 63χρονη ηθοποιός υποδύεται μια στυλίστρια στα παρασκήνια.
  • Η συμμετοχή της προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media, με θαυμαστές να χαρακτηρίζουν την εμφάνισή της «θρυλική».
  • Η τελευταία της εμφάνιση σε βίντεοκλιπ ήταν το 1998 με τον Jon Bon Jovi.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Demi Moore έκανε μια εμφάνιση που κανείς δεν περίμενε και κατάφερε να ενθουσιάσει τους fans της. Η διάσημη ηθοποιός επέστρεψε στον κόσμο των μουσικών βίντεο, περίπου τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία φορά που συμμετείχε σε βιντεοκλίπ. Η νέα της εμφάνιση έγινε στο καινούριο single «Animal» του γυναικείου συγκροτήματος KATSEYE, με την ίδια να χαρίζει μια ξεχωριστή στιγμή στο κλιπ.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Στα 63 της χρόνια, η Demi Moore απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το στιλ και η παρουσία της παραμένουν διαχρονικά. Στο βίντεο του «Animal», η ηθοποιός εμφανίζεται στον ρόλο μιας στυλίστριας, η οποία βρίσκεται στα παρασκήνια και βοηθά τα μέλη των KATSEYE να προετοιμαστούν για την εμφάνισή τους.

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Στο κλιπ, οι τραγουδίστριες αλλάζουν συνεχώς outfits, ενώ η Demi Moore αναλαμβάνει να δημιουργήσει τα εντυπωσιακά looks τους. Αφού ολοκληρώνει τις τελευταίες πινελιές στα σύνολά τους, κοιτάζει την κάμερα και λέει χαρακτηριστικά: «Εντάξει, πάμε να αγριέψουμε».

Η συμμετοχή της δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν στα social media πως η εμφάνισή της ήταν «θρυλική». Πολλοί τόνισαν πως η παρουσία της στο βιντεοκλίπ άξιζε ακόμη περισσότερη προσοχή, καθώς η Demi Moore κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Η τελευταία φορά που η Demi Moore είχε εμφανιστεί σε μουσικό βίντεο ήταν το 1998, όταν συμμετείχε στο κλιπ του τραγουδιού «Ugly» του Jon Bon Jovi. Με τη νέα της εμφάνιση στο «Animal» των KATSEYE, η ηθοποιός επιστρέφει μετά από 30 χρόνια σε έναν κόσμο που συνδυάζει μουσική, μόδα και pop culture.

Η επιστροφή αυτή έρχεται να θυμίσει πως η Demi Moore παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Hollywood, με την ικανότητά της να τραβά τα βλέμματα ακόμη και σε μια σύντομη εμφάνιση μέσα σε ένα music video. Το «Animal» απέκτησε έτσι ένα ακόμη ξεχωριστό στοιχείο που το έκανε να συζητηθεί.

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Demi Moore Katseye video clip
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