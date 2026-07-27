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Μουσική 27.07.2026

Gracie Abrams: Το «Daughter from hell» χαρίζει στην τραγουδίστρια το πρώτο No. 1 στο Billboard 200

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Η Gracie Abrams κατακτά για πρώτη φορά το No. 1 του Billboard 200 με το νέο της άλμπουμ «Daughter from hell»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «Daughter from hell» της Gracie Abrams έφτασε στο No. 1 του Billboard 200.
  • Το άλμπουμ συγκέντρωσε 124.000 ισοδύναμες μονάδες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.
  • Η επιτυχία ενισχύθηκε από 10 συλλεκτικές εκδόσεις βινυλίου και άλλες εκδόσεις.
  • Η Gracie Abrams είναι ο έκτος καλλιτέχνης του 2026 που φτάνει για πρώτη φορά στην κορυφή του Billboard 200.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Gracie Abrams πέτυχε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της μέχρι τώρα καριέρας της. Το τρίτο της στούντιο άλμπουμ, «Daughter from hell», έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, χαρίζοντάς της το πρώτο No. 1 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το άλμπουμ συγκέντρωσε 124.000 ισοδύναμες μονάδες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ η τραγουδοποιός. Μέχρι σήμερα, η υψηλότερη θέση που είχε πετύχει ήταν το No. 2 με το «The secret of us» το 2024.

gracie_abrams
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Από τις συνολικές επιδόσεις του άλμπουμ, οι 77.000 μονάδες προήλθαν από καθαρές πωλήσεις, ενώ οι 46.500 μονάδες προήλθαν από το streaming, που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 47 εκατομμύρια επίσημα streams των τραγουδιών του. Η επιτυχία ενισχύθηκε και από τις πολλές διαφορετικές εκδόσεις του άλμπουμ, καθώς κυκλοφόρησε σε 10 συλλεκτικές εκδόσεις βινυλίου, τέσσερις εκδόσεις CD, κασέτες και digital editions με bonus tracks. Το «Daughter from hell» είχε ανακοινωθεί τον Μάιο και προηγήθηκαν τα singles «Hit the wall» και «Look at my life», που είχαν ήδη καταφέρει να μπουν στο Billboard Hot 100. Η Gracie Abrams γίνεται έτσι ο έκτος καλλιτέχνης μέσα στο 2026 που κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200.

Διάβασε επίσης: Η Gracie Abrams έκανε το απόλυτο surprise drop με 2 νέα tracks από το «Daughter from hell»!

Την ίδια ώρα, το νέο Top 10 του Billboard 200 περιλαμβάνει αρκετά γνώριμα ονόματα. Η Olivia Rodrigo παραμένει στο No. 2 με το «you seem pretty sad for a girl so in love», ενώ ακολουθούν οι Morgan Wallen, Ella Langley, Noah Kahan και Drake. Ο Future, που βρισκόταν στην κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε στο No. 7, ενώ το διαχρονικό «Thriller» του Michael Jackson ανέβηκε ξανά στο No. 8.

Η Gracie Abrams παρουσιάζει το νέο της single «Look At My Life» και ανακοινώνει τις επερχόμενες συναυλίες της για το 2027.
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστροφή των BTS στο Top 10. Το άλμπουμ «ARIRANG» εκτοξεύθηκε από το No. 26 στο No. 9, σημειώνοντας άνοδο 62% στις ισοδύναμες μονάδες. Η νέα συλλεκτική έκδοση σε picture disc βινύλιο με δύο bonus tracks, σε συνδυασμό με την προώθηση του νέου single «Normal» και την εμφάνιση του συγκροτήματος στο ημίχρονο του τελικού του FIFA World Cup, έδωσαν νέα ώθηση στις πωλήσεις και το streaming του άλμπουμ.

Η Gracie Abrams με κιθάρα, απολαμβάνοντας τη μεγάλη της εκτόξευση ως pop star, ετοιμάζεται για τις συναυλίες του 2027.
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Η νέα πρωτιά της Gracie Abrams επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στην πιο δημιουργική και εμπορική φάση της καριέρας της. Παράλληλα, η δυναμική επιστροφή των BTS στο Top 10 δείχνει πως το ενδιαφέρον του κοινού για το συγκρότημα παραμένει αμείωτο. Με νέες κυκλοφορίες, συλλεκτικές εκδόσεις και μεγάλες εμφανίσεις να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον, το επόμενο διάστημα αναμένεται εξίσου συναρπαστικό για τα charts. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μάχη για την κορυφή του Billboard 200 μόλις έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

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Billboard Gracie Abrams
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