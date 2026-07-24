Η απίστευτη έκπληξη που περίμενε την Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο του Βουκουρεστίου

Με μια ματιά Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε σε εστιατόριο στο Βουκουρέστι.

Ένας βιολιστής του χώρου την αναγνώρισε και έπαιξε την επιτυχία της «Δε Γίνεται».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στιγμή και την έκπληξή της στο Instagram.

Το τραγούδι «Δε Γίνεται» είναι πολύ δημοφιλές στη Ρουμανία εδώ και χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια βραδινή έξοδος στο Βουκουρέστι εξελίχθηκε σε μια στιγμή που η Έλλη Κοκκίνου δύσκολα θα ξεχάσει. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε σε εστιατόριο της Ρουμανίας, όμως εκεί που περίμενε μια χαλαρή βραδιά με την παρέα της, την περίμενε μια ιδιαίτερη μουσική έκπληξη. Ένας βιολιστής του χώρου την αναγνώρισε και αποφάσισε να της χαρίσει μια ξεχωριστή αφιέρωση, παίζοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Δε Γίνεται», αποδεικνύοντας πως η μουσική μπορεί να ταξιδεύει πολύ πέρα από τα σύνορα.

Η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το εστιατόριο όπου βρισκόταν. Στο στιγμιότυπο φαίνεται η έκπληξή της, όταν ο βιολιστής του χώρου ξεκίνησε να παίζει τη μεγάλη επιτυχία της «Δε Γίνεται».

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση x ARGY: Μόλις κυκλοφόρησε το απόλυτο καλοκαιρινό hit «Όλο πιο πάνω»

Η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη, καθώς η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της ακούγοντας τη γνωστή μελωδία σε μια τόσο απρόσμενη στιγμή και μάλιστα σε μια άλλη χώρα. «Απίστευτο», ακούγεται να λέει στο βίντεο, ενώ στη συνέχεια, μετά από παρότρυνση της παρέας της, τραγουδά μαζί με τη μουσική τους στίχους του κομματιού.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο της προώθησης των συναυλιών της που είναι προγραμματισμένες για τις 21 Αυγούστου και τις 5 Σεπτεμβρίου. Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της το όμορφο περιστατικό και να εξηγήσει γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι έχει τόσο μεγάλη απήχηση στη Ρουμανία.

«Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 & 5/9. Το «Δε γίνεται» είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια … Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του κόσμου στα social media ήταν άμεση, με πολλούς θαυμαστές της Έλλης Κοκκίνου να σχολιάζουν τη διεθνή απήχηση του τραγουδιού και να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τη μοναδική αυτή στιγμή.

Διάβασε επίσης: Ο ΛΕΞ ένωσε δυνάμεις με τον Ηγεμόνα και το «EURO» μόλις έσκασε