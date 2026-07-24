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Μουσική 24.07.2026

Η Charli XCX επέστρεψε και το «Music, Fashion, Film» είναι ήδη το νέο μας obsession

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Η Charli XCX επέστρεψε με το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film», μια νέα μουσική πρόταση που συνδυάζει pop και fashion αισθητική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Charli XCX κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Music, Fashion, Film», μετά την επιτυχία του «Brat».
  • Ο δίσκος συνδυάζει μουσική, κινηματογραφική αισθητική και fashion references, με 11 νέα τραγούδια.
  • Το τελευταίο κομμάτι περιλαμβάνει συζήτηση της Charli XCX με τον σκηνοθέτη David Cronenberg.
  • Η κυκλοφορία συνοδεύεται από ανακοίνωση νέας περιοδείας στη Βόρεια Αμερική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ «Music, Fashion, Film», ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή πορεία της. Μετά την τεράστια επιτυχία του «Brat», η Βρετανίδα pop star παρουσιάζει έναν δίσκο που συνδυάζει μουσική, κινηματογραφική αισθητική και fashion references, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί. Οι fans περίμεναν με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή και πλέον μπορούν να ακούσουν ολόκληρο το project.

charli_xcx_new_album
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Το νέο LP περιλαμβάνει 11 τραγούδια, στα οποία η Charli XCX εξερευνά διαφορετικούς ήχους, χωρίς να χάνει τον χαρακτηριστικό pop χαρακτήρα που την έκανε να ξεχωρίσει. Ήδη αρκετά κομμάτια είχαν δώσει μια πρώτη γεύση από τη νέα της καλλιτεχνική κατεύθυνση, δημιουργώντας μεγάλο hype στα social media. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί σαν μία ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.

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Ανάμεσα στα τραγούδια που είχαν ήδη κυκλοφορήσει ξεχωρίζουν τα «Camera», «SS26», «Rock Music» και «Wink Wink», τα οποία κέρδισαν αμέσως την προσοχή του κοινού. Το φινάλε του άλμπουμ, όμως, κρύβει μία διαφορετική προσέγγιση, καθώς στο «No One Lasts Forever» ακούγεται μια συζήτηση της Charli XCX με τον θρυλικό σκηνοθέτη David Cronenberg, προσθέτοντας μια πιο φιλοσοφική διάσταση στο project.

charli_xcx
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Ένα άλμπουμ με κινηματογραφική αισθητική

Η ίδια η Charli XCX έχει αφήσει να εννοηθεί πως το «Music, Fashion, Film» είναι κάτι περισσότερο από μία απλή συλλογή τραγουδιών. Από την παραγωγή μέχρι τη θεματολογία και το οπτικό σύμπαν που συνοδεύει κάθε κυκλοφορία, ο δίσκος δείχνει να λειτουργεί σαν μία ενιαία καλλιτεχνική πρόταση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τελευταίο κομμάτι, όπου η συνομιλία με τον David Cronenberg αγγίζει ζητήματα όπως η δημιουργικότητα, η καλλιτεχνική κληρονομιά και ο τρόπος που οι δημιουργοί αφήνουν το αποτύπωμά τους στον χρόνο. Η Charli αποκάλυψε ότι η συζήτησή τους κράτησε περίπου μία ώρα και στη συνέχεια επιλέχθηκαν τα αποσπάσματα που ταίριαζαν περισσότερο στη φιλοσοφία του τραγουδιού.

Οι fans είχαν ήδη ακούσει μια πρώτη γεύση

Λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη κυκλοφορία, η τραγουδίστρια παρουσίασε ζωντανά επιλεγμένα νέα τραγούδια σε μικρότερες εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Οι εμφανίσεις αυτές δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό, με τους fans να μοιράζονται συνεχώς βίντεο και στιγμιότυπα στα social media.

Η Charli XCX ποζάρει για selfie μπροστά από έναν δερμάτινο καναπέ, αποκαλύπτοντας το tracklist του «Music, Fashion, Film».
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η κυκλοφορία του άλμπουμ συνοδεύεται και από την ανακοίνωση της νέας μεγάλης περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική. Η arena tour ξεκινά τον Σεπτέμβριο, με εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια, το Μπρούκλιν, το Τορόντο, το Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας.

Από το «Brat» στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο

Το «Brat» αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα της Charli XCX, χαρίζοντάς της τεράστια εμπορική επιτυχία και σημαντικές διακρίσεις. Με το «Music, Fashion, Film», η pop star δείχνει αποφασισμένη να εξελίξει ακόμη περισσότερο τον ήχο και την αισθητική της, προσφέροντας ένα project που ισορροπεί ανάμεσα στην pop μουσική, τη μόδα και τον κινηματογράφο.

https://www.instagram.com/charli_xcx/
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις των fans, όλα δείχνουν πως η νέα εποχή της Charli XCX μόλις ξεκίνησε και ήδη συζητιέται όσο λίγες φετινές κυκλοφορίες.

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Charli XCX άλμπουμ
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