Ο ΛΕΞ ένωσε δυνάμεις με τον Ηγεμόνα και το «EURO» μόλις έσκασε

Το νέο video clip του «EURO» από Hgemona και ΛΕΞ σε σκηνοθεσία του Philip Pavlidis μόλις κυκλοφόρησε και «έριξε» το internet

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το επίσημο video clip για το τραγούδι «EURO» των Hgemonas και ΛΕΞ.

Το video clip σκηνοθετείται από τον Philip Pavlidis, με κινηματογραφική αισθητική και urban ύφος.

Το «EURO» είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια του project Dope Sport (Vol.3).

Το κοινό υποδέχεται θερμά το video clip, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα δυνατά ελληνικά rap visuals της χρονιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή τελείωσε για τους fans της ελληνικής rap σκηνής, καθώς το «EURO» απέκτησε επιτέλους το δικό του επίσημο video clip. Ο Hgemonas και ο ΛΕΞ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα tracks του Dope Sport (Vol.3), παρουσιάζοντας ένα visual που συμπληρώνει ιδανικά την ατμόσφαιρα του κομματιού. Το αποτέλεσμα είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube και έχει αρχίσει να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές.

Το «EURO» είχε ήδη ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, με τους fans να ζητούν επίμονα ένα επίσημο music video. Η επιθυμία τους έγινε πραγματικότητα, με ένα clip που επενδύει στην κινηματογραφική αισθητική, τις δυνατές εικόνες και το χαρακτηριστικό urban ύφος που ταιριάζει απόλυτα στον κόσμο του τραγουδιού. Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media δείχνουν πως το κοινό το περίμενε με ανυπομονησία.

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Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Philip Pavlidis, ο οποίος δίνει στο «EURO» μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα. Με δυναμικά πλάνα, προσεγμένη φωτογραφία και ατμοσφαιρική κινηματογράφηση, το video clip απογειώνει το vibe του track και ενισχύει ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα tracks του Dope Sport (Vol.3)

Το «EURO» αποτελεί μία από τις πιο δυνατές στιγμές του Dope Sport (Vol.3), ενός project που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των φίλων της ελληνικής rap. Η συνεργασία του Hgemona, του ΛΕΞ και του BTK187 έφερε ένα αποτέλεσμα που ξεχώρισε από την πρώτη ακρόαση.

Με το video clip να συνοδεύει πλέον το κομμάτι, οι δημιουργοί δίνουν στους fans έναν ακόμη λόγο να επιστρέψουν στο τραγούδι και να το ζήσουν μέσα από μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την κυκλοφορία του, το clip άρχισε να συγκεντρώνει προβολές και σχόλια, με το κοινό να αποθεώνει τόσο τη σκηνοθετική προσέγγιση όσο και τη χημεία των καλλιτεχνών. Οι fans μιλούν ήδη για ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά rap visuals της χρονιάς, ενώ αρκετοί κάνουν λόγο για ένα music video που αποτυπώνει απόλυτα την αισθητική και την ένταση του τραγουδιού.

Αν δεν έχεις δει ακόμα το video clip του «EURO», τώρα είναι η στιγμή να πατήσεις play και να ανακαλύψεις γιατί ήδη συζητιέται τόσο έντονα στα social media.

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