Αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, πρέπει να δεις τον Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge – Δες το trailer

Αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, δες τον Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge στο πρώτο trailer της νέας ταινίας «Ebenezer»

Με μια ματιά Ο Johnny Depp εμφανίστηκε στο Comic-Con ως Ebenezer Scrooge, παρουσιάζοντας το trailer της νέας ταινίας «Ebenezer».

Η ταινία «Ebenezer» αναμένεται να προσφέρει μια πιο σκοτεινή και gothic εκδοχή της κλασικής ιστορίας του Charles Dickens.

Η πρεμιέρα της ταινίας «Ebenezer» έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, εκτός του Depp, οι Rupert Grint, Andrea Riseborough, Ian McKellen και άλλοι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Χριστούγεννα ήρθαν… λίγο νωρίτερα φέτος και έχουν το όνομα του Johnny Depp. Ο διάσημος ηθοποιός έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο Comic-Con και παρουσίασε το πρώτο trailer της νέας του ταινίας «Ebenezer», όπου μεταμορφώνεται στον θρυλικό Ebenezer Scrooge. Μάλιστα, δεν εμφανίστηκε απλά στη σκηνή, αλλά μπήκε πλήρως στον ρόλο του, αφήνοντας το κοινό άφωνο. Η νέα ταινία υπόσχεται να φέρει μια διαφορετική, πιο σκοτεινή και ιδιαίτερη ματιά στην κλασική ιστορία του Charles Dickens.

Η έκπληξη του Johnny Depp στο Comic-Con έγινε αμέσως viral, αφού ο ηθοποιός εμφανίστηκε μπροστά στους fans ντυμένος ως Scrooge, πριν αποκαλύψει το πρώτο trailer της ταινίας. Με το χαρακτηριστικό θεατρικό του στυλ και μια εμφάνιση βγαλμένη από άλλη εποχή, κατάφερε να κλέψει για ακόμη μία φορά την παράσταση. Το κοινό είδε μια πιο gothic και μυστηριώδη εκδοχή του γνωστού χαρακτήρα, διαφορετική από όσες έχουμε δει μέχρι σήμερα.

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Η ταινία «Ebenezer» έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου και ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους fans του Johnny Depp αλλά και στους λάτρεις των χριστουγεννιάτικων ταινιών. Με ένα δυνατό καστ, σκοτεινή αισθητική και μια ανατρεπτική προσέγγιση στο κλασικό παραμύθι, φαίνεται πως θα είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες κυκλοφορίες της εορταστικής περιόδου.

Johnny Depp takes the stage at Comic-Con as Ebenezer Scrooge, which he portrays in the upcoming film ‘Ebenezer’ ‘Ebenezer’ releases in theaters November 13, 2026 More on his #SDCC appearance here: https://t.co/2EuAloBjla pic.twitter.com/kClfWx0QDQ — Deadline (@DEADLINE) July 23, 2026

Ο Johnny Depp γίνεται ο πιο διαφορετικός Scrooge που έχουμε δει

Στο πρώτο trailer, ο Johnny Depp εμφανίζεται ως ένας Ebenezer Scrooge που συνδυάζει το σκοτεινό χιούμορ με τη θεατρικότητα. Η αισθητική θυμίζει gothic παραμύθι, με έντονες επιρροές από τον κινηματογραφικό κόσμο που αγαπούν οι fans του ηθοποιού.

Η νέα αυτή εκδοχή του χαρακτήρα δεν παρουσιάζει απλώς έναν γκρινιάρη άνθρωπο που μισεί τα Χριστούγεννα, αλλά έναν πιο περίπλοκο ήρωα με τη δική του ιστορία. Το trailer αφήνει να εννοηθεί πως το κοινό θα δει έναν Scrooge γεμάτο εκπλήξεις, χιούμορ και ανατροπές.

Ένα all-star καστ πίσω από το «Ebenezer»

Εκτός από τον Johnny Depp, η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman και τον θρυλικό Ian McKellen.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ti West, ενώ το σενάριο βασίζεται στην κλασική ιστορία «A Christmas Carol» του Charles Dickens, με μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση που θέλει να συνδυάσει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα με πιο σκοτεινά στοιχεία.

Comic-Con, Johnny Depp και ένα comeback που συζητιέται

Η εμφάνιση του Johnny Depp στο Comic-Con ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν φέτος, αφού ο ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να δημιουργεί buzz γύρω από κάθε του project.

Από τον Jack Sparrow μέχρι τον Edward Scissorhands, ο Depp έχει χαρίσει στο κοινό μερικούς από τους πιο iconic χαρακτήρες του κινηματογράφου και τώρα ετοιμάζεται να προσθέσει έναν ακόμη στη λίστα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αν αγαπάς τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες με μια πιο σκοτεινή και διαφορετική πινελιά, το «Ebenezer» είναι μια ταινία που θα θέλεις να έχεις στη λίστα σου.

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