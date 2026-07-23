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Screen News 23.07.2026

«Days of Thunder 2»: Ο Tom Cruise πατάει ξανά γκάζι 30 χρόνια μετά

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Ο Tom Cruise ετοιμάζει την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Days of Thunder», παίρνοντας ξανά τη θέση του στη γραμμή εκκίνησης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Tom Cruise συζητά για την επιστροφή του ως Cole Trickle στο "Days of Thunder 2".
  • Ο Jerry Bruckheimer θα είναι παραγωγός, ενώ ο Jonathan Levine πιθανός σκηνοθέτης.
  • Το σενάριο υπογράφει ο Will Staples, με στόχο μια σύγχρονη προσέγγιση.
  • Η ταινία έρχεται 30 χρόνια μετά την πρώτη, μετά την επιτυχία του "Top Gun: Maverick".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας ταχύτητας του 1990, «Days of Thunder 2», ο Cole Trickle ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φόρμα του οδηγού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του The Hollywood Reporter, ο Tom Cruise βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επαναλάβει τον εμβληματικό του ρόλο ως πρωταθλητής του Daytona 500, αναλαμβάνοντας παράλληλα και χρέη παραγωγού στο πλευρό του Jerry Bruckheimer.

https://www.instagram.com/tomcruise/
https://www.instagram.com/tomcruise/

Στη σκηνική καρέκλα του πολυαναμενόμενου sequel ακούγεται έντονα πως θα βρεθεί ο έμπειρος σκηνοθέτης Jonathan Levine, γνωστός από επιτυχίες όπως το «50/50» και το «Warm Bodies». Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Will Staples, ενώ τα σχέδια δείχνουν ότι το φιλμ προορίζεται να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη κινηματογραφική προτεραιότητα του αειθαλή σταρ, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη του για τα high-octane projects παραμένει αμείωτη.

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Το δυνατότερο comeback της ταχύτητας

Η αρχική ταινία υπήρξε ορόσημο για το είδος, επανενώνοντας τον Tom Cruise με τον αείμνηστο σκηνοθέτη Tony Scott μετά τον θρίαμβο του «Top Gun», και πλαισιώνοντας το καστ με ονόματα-θρύλους όπως ο Robert Duvall και η Nicole Kidman, υπό τους ήχους της μουσικής του Hans Zimmer. Σήμερα, στον απόηχο της τεράστιας επιτυχίας που γνωρίζουν τα σύγχρονα κινηματογραφικά έργα γύror από τους αγώνες ταχύτητας και του δικού του σαρωτικού «Top Gun: Maverick», η επιστροφή στην άσφαλτο μοιάζει πιο ώριμη και συναρπαστική από ποτέ.

Το σενάριο και τα επόμενα σχέδια του Cruise

Παρότι οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή κρατούνται επτασφράγιστες, η εμπλοκή του Will Staples, που έχει αφήσει το στίγμα του σε δυναμικά σενάρια δράσης και βιντεοπαιχνίδια, εγγυάται μια σύγχρονη και αδρεναλινική προσέγγιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Days of Thunder 2» δεν είναι το μοναδικό μεγάλο project που περιμένει το κοινό, καθώς η Paramount έχει ήδη επιβεβαιώσει πως βρίσκεται επίσημα στα σκαριά και η νέα συνέχεια του «Top Gun: Maverick», αποδεικνύοντας ότι ο αγαπημένος ηθοποιός δεν σκοπεύει να αφήσει το γκάζι ποτέ.

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Days of Thunder Days of Thunder 2 Tom Cruise
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